逆天奇案2｜炎明熹終於出場！戶外演出危機四伏 粉絲投入呼籲「保護Gigi」

《逆天奇案2》第3集講到，大家非常期待的歌手炎明熹終於出場了！她今次都係「做自己」，劇情指Gigi受到匿名恐嚇信，O記奉命保護，戶外演出期間，一輛保母車卻突然肆意追撞人群，造成現場多人受傷，後查出車輛原是被駭客入侵。O記決定徹查此事之際，駭客又再犯案，引致交通燈號大混亂⋯⋯