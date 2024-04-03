逆天奇案2｜炎明熹終於出場！戶外演出危機四伏 粉絲投入呼籲「保護Gigi」
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《逆天奇案2》第3集講到，大家非常期待的歌手炎明熹終於出場了！她今次都係「做自己」，劇情指Gigi受到匿名恐嚇信，O記奉命保護，戶外演出期間，一輛保母車卻突然肆意追撞人群，造成現場多人受傷，後查出車輛原是被駭客入侵。O記決定徹查此事之際，駭客又再犯案，引致交通燈號大混亂⋯⋯
炎明熹演唱片段曝光粉絲：大家今晚一齊保護Gigi！
TVB在社交平台晒出一段炎明熹的演唱〈Little Magic〉片段，唔少粉絲終於等到Gigi 出場，相當投入齊齊留言「大家今晚一齊保護Gigi！」
方力申出場向張頴康套話
另外，阿Wing代表警方與唐冠峰（方力申飾）接洽，希望他可以幫忙向魏子樂（張頴康飾）套話，冠峰與子樂初次見面已經成功建立聯繫。
Nic Sir（黃智賢飾）與Hazel（蔣祖曼飾）展開半同居生活，甜蜜之際卻被Nic Sir爸爸沈宏福（李龍基飾）開門撞見， 三人頓感尷尬。賀堅（姜大衛飾）聘請Hazel打官司，對其專業作風感欣賞。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB