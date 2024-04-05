《逆天奇案2》首周劇情鬆散被狠批5宗罪 客串過多竟變負累?!
《逆天奇案2》首周播出被狠批5宗罪
1. 過度依賴客串演員
孫耀威、港姐冠軍謝嘉怡等只有一幕客串，炎明熹Gigi參演雖然做足宣傳，但一句對白都無，Fans表示《愛回家》做自己都有對白同根叔互動，《逆天2》就只是「工具人」，為客串而客串，未能好好融入劇情。
2. 槍戰神化特種部隊 森Sir、Nic Sir挖屎渠滅自己威風
首集雖然有連場槍戰動作，但警方行動一開始就敗陣，2對1都畀靚仔僱傭兵跑走「任務完成、議長死咗」難免令人感到不爽，森Sir、Nic Sir在不敵僱傭兵之後首個行動竟然係慶幸敵方已走，然後聽莫Sir吩咐「寫好份Report」； 到僱傭兵再有行動時，破案關鍵竟然係扒糞挖村屋屎渠，方法有智慧但欠霸氣，幾位高層在辦公室商討策略場面，亦不時有束手無策的感覺，希望劇情發展下去可以重振雄風。
3. 奇案單元為扭橋而扭橋未及上輯精彩
《逆天奇案》編劇特色係案情「反轉再反轉」，但今輯就有「為反而反」之嫌，例如首個案件靚仔混血特工本來屬於麥玲玲一方，但交易前收到將軍電話就變節，忽然刺殺黑人「巴金」更與麥玲玲爆發槍戰，立場轉變突兀，兒戲過《愛回家》嘅吳旺達，睇少一幕都唔明 ；至於「龍頭棍失蹤案」林景程演技浮誇、畫面不斷交代姜大衛角色深謀遠慮，一睇就知龍頭棍失蹤必與老奸巨猾有關，懸念甚為堆砌。
4. 主題曲舊曲重用、演繹未能超越原唱
上輯主題曲《逆襲》由胡鴻鈞主唱、前高層何哲圖有份監製，官方MV點擊累積75萬次；今輯沿用舊主題曲但就換上《中年好聲音》冠軍周吉佩主唱，雖然有狂迷灌水盛讚，但亦有網民留言質疑安排「其實呢首有必要搵人翻唱咩？仲要唱得咁難聽！」
5. 「續貂」感覺強烈 奸角夾硬死而復生
上輯已死的張頴康，在今集一開始夾硬復活，似為完成「原班人馬」而強行延續角色；至於劉佩玥的角色雖然大賣關子更強調「 一定唔係孖生呀妹咁老土」，但由於上輯已死，發揮始終有限，不少網民猜測係劉佩玥只係張頴康「幻想/回憶」的角色，如果屬實恐怕又會同前年劇集《超能使者》撞橋。
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