《逆天奇案2》首周劇情鬆散被狠批5宗罪 客串過多竟變負累?!

TVB新劇《逆天奇案2》播出首周已引起不少網民熱議，不過有不少網民卻對這部續集作負評連連，狠批劇情鬆散不及前作之餘，綜合討論區網民的意見，更指出《逆天奇案2》有多達5宗罪，其中就包括一眾備受矚目的客串演員！