逆天奇案2 ｜麥玲玲槍法好過陳展鵬！再演富婆霍太出盡千萬私伙！

《逆天奇案2》首周播放劇情與外國職業殺手奇案有關，殺手逃脫，警隊陷入破案困境，但原來殺手能成功逃避追捕和霍太（麥玲玲飾）有著密切關係！在第一輯「綁架博弈」單元飾演超級女富豪的麥玲玲，續集再次飾演霸氣十足的「霍太」霍鄧如雁，今次揸槍殺敵，表現好突出！