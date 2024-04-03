逆天奇案2 ｜麥玲玲槍法好過陳展鵬！再演富婆霍太出盡千萬私伙！
麥玲玲客串霍太 霸氣富婆槍法好過陳展鵬
《逆天奇案2》第2集劇情提到遇上公司財困的霍太（麥玲玲）為拯救公司，與下屬利用殺手執行暗殺任務來討好非洲政要巴金，從而各取所需。森Sir與Nic Sir上門向霍太套話，但霍太早有準備，冷靜機智的應對令兩人找不到其話語間的破綻，而就在離開霍太家之際，細心博學的Nic Sir發現關鍵線索！霍太來到巴金住處獻禮，形勢卻突變，霍太為了保護細佬（《愛回家》Ivan – 鄧永健飾演）持槍一下射爆敵方後腦，別墅發生激烈槍戰，森Sir、Nic Sir與警員李少言（容天佑飾）三人趕到現場追捕殺手，口水言險遭殺害⋯
霍太《逆天奇案》首輯早已登場
霍太作為千億身家富豪，在第一輯 《逆天奇案》已登場，育有一子（孔德賢飾演），與香港四大堂口有來往，11年前僞造丈夫遺囑，從姑仔霍麗華手上搶回所有遺產，於被余志光（郭子豪飾演）綁架，更被其矇騙手上有證據證明她當年僞造遺囑，最終交出5億贖款！
麥玲玲飾演霍太、私伙盡出兼爆粗！
麥玲玲為了霍太嘅角色，曾向傳媒透露自己出動過千萬私伙行頭，包括名牌手袋、10卡鑽戒，務求配合超級女富豪人設；麥玲玲更笑指有少少擔心拍完戲會留低貴價私伙，所以事前會先記低自己帶了幾多私伙到劇組，每次都數清楚數量才離開。《逆天奇案》入面的玲玲姐霸氣十足，得悉被綁匪以虛假文書騙去5億後，更嬲得爆粗過足戲癮：
「唔係錢嘅問題，我霍鄧如雁唔可以咁樣被人玩法，我一定要班『X街』無運行！」
《逆天奇案第一集 》｜奇案系列｜綁架博弈
以高智慧博弈策略，精密部署炮製出5億富豪綁架案，利用獵物死穴捉弄心理，令佢哋乖乖交出贖款亦唔敢報警，今次 O記雙雄 森sir(陳展鵬)、Nic sir(黃智賢)携手處理，一個有勇一個有謀，兩人能否拆解屏障揪出綁匪主腦？
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！