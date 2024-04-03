逆天奇案2 ｜黑人演員猛料背景曝光 曾與薛凱琪、TVB花旦傳緋聞
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由陳展鵬主演的無綫電視劇集《逆天奇案2》自播出以來，話題熱度持續攀升。在劇中飾演巴金一角的黑人演員Reggie Martin的演出引起廣泛關注，現實中原來曾經同薛凱琪、TVB花旦傳緋聞！
黑人演員Reggie Martin飾演巴金 與女星薛凱琪傳緋聞
在劇中飾演巴金一角的黑人演員Reggie Martin，與麥玲玲有多場精彩對手戲，讓不少觀眾對他印象深刻。原來，Reggie Martin不僅是演員，還是澳門威尼斯人酒店的高層管理人員。他在社交媒體上頻繁分享與香港名人的合照，包括與歌手陳奕迅、影星古天樂的親密合影，以及與國際足球巨星碧咸的合照，顯示出他與香港娛樂圈的深厚關係。其中，他與女星薛凱琪之間的緋聞更是曾經成為娛樂新聞的頭條。
與另一TVB花旦被爆約會
除咗薛凱琪 ， 宣萱於2013年都曾經被拍到與黑人Reggie Martin約會。
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圖片來源：TVB、Reggie Martin IG、新傳媒資料庫