東張西望｜七旬婦賣樓救子反被設局 兩老哭訴遭處心積慮騙取單位
28年居屋夢變噩夢
事件要追溯到28年前，當時阿俊抽中將軍澳居屋，不過首期連供樓的錢全部由朱婆婆和阿俊舅舅支付，阿俊本人一分錢都沒有出過。該單位登記在朱婆婆和阿俊名下，三位老人家和阿俊一家三口多年來住在同一屋簷下，生活本來安然無恙。豈料去年突然發生巨變，阿俊投資失利欠下巨債，整個家庭頓時陷入財務危機。據阿俊姐姐阿May透露，阿俊聲稱「誤信網上群組資訊，致投資失利」，而阿俊舅舅更發現他合共欠債240萬元的驚人數字。
朱婆婆賣樓救子反被逆子設局
面對兒子的巨額債務，朱婆婆見母子一場，決定賣掉將軍澳物業分一半錢給兒子還債。她盤算若該單位以500萬元出售，起碼自己還有200多萬元養老。為了方便賣樓，朱婆婆更與丈夫和阿俊舅父先遷出單位並租屋居住，想不到房子竟然無法出售！阿May到土地註冊處查核後，發現了一個令全家震驚的真相：阿俊在去年6月登記進行「借貸協議」，作用相當於預告「釘契」，宣告物業有債務。更讓他們咋舌的是，這個借貸協議的貸款人竟然是阿俊妻子，明顯是夫妻二人串通好的騙局。
阿俊串通妻子霸佔母親物業
原來阿俊處心積慮想把單位「釘契」，現在單位無法放售，三位老人家又已經遷出，而單位就讓阿俊、他的妻子及女兒一家三口加上工人居住，簡直是鳩佔鵲巢。據阿俊舅舅透露，阿俊一直等著媽媽過世後，自己的女兒可以繼承單位的另外一半業權，算盤打得相當精明。阿May更指出，明明阿俊自己有房子收租，但他沒打算把它出售還債，卻專門打媽媽單位的主意，行為實在令人髮指。現在朱婆婆和老公年紀大，加上都有長期病患，經常要出入醫院覆診，擔心自己沒有能力處理單位的事情。
阿May緊急改契保障母親權益
為了保障媽媽，阿May將媽媽的物業從原本俗稱的「長命契」轉為「分割契」。蘇文傑律師表示，在2025年5月，物業從「長命契」分拆變為「分權共有」，在業權各佔一半的情況下，當其中一方離世，其權益也不會落入另外一方手上。這個做法有效阻止了阿俊的如意算盤，確保朱婆婆的權益不會在她離世後自動轉移給兒子。不過阿俊對於家人的質疑一直沒有現身，也不回應來電，完全是逃避責任的態度。
攝製隊上門阿俊夫婦拒絕回應
攝製隊上門找阿俊問清楚到底發生甚麼事，不過對方見到攝製隊後便立即關上門，沒有接受訪問。阿俊再也沒有開門作任何回應，攝製隊嘗試致電其妻子了解情況，但阿俊妻子表現出甚麼也不知道的態度，最終還掛斷了電話。這種鴕鳥政策更加證實了夫妻二人心虛，知道自己的行為見不得光。蘇文傑律師表示，據土地註冊處文件顯示，阿俊向妻子借錢後嘗試將「借貸協議」在土地註冊處進行登記，但最終該文件的註冊中止，並未成功。
朱婆婆可申請強制出售命令
雖然阿俊的「釘契」行動最終失敗，但關係破裂導致三位老人家都不想再搬回單位居住，朱婆婆只想賣掉單位，拿回一些錢作為日後的生活費。蘇文傑律師指出，如果朱婆婆想出售這個單位，任何一位業主若堅持想出售該物業，可以向法庭申請「強制出售命令」。若法庭接納相關強制出售的申請，該物業就可以按市價公開出售，再按業權比例進行資產分配，避免資產分不清楚的情況。這為朱婆婆提供了法律途徑來保障自己的權益。
網民狠批逆子行為令人髮指
事件曝光後，網民紛紛留言狠批阿俊的行為。有網民表示「呢個世界信自己好！乜嘢人都靠唔住」，也有人提醒「都係嗰句，買樓最好唔好夾份，更加唔好用人哋個名，人係會變的」。更多網民對阿俊的忤逆行為感到憤怒，留言「好仔不如好新抱！咁對自己父母一定無好下場！你哋今日點對父母，第日你嘅仔女亦都咁對你！舉頭三尺有神明，個天會對你嘅行為紀錄曬，等你到時慢慢慢還！」有網民更直言「處心積慮咁，可以拿來拍劇啦」、「做得絕到呢」，可見公眾對這種不孝行為的強烈譴責。