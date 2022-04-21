逐流時代｜陳雅麗入行10年首拍港劇 一Take過激咀黃又南嗌難忘
網劇《逐流時代》陳雅麗（Allie）飾演一名大律師，與黃又南是一對鬥氣冤家，已經入行10年的陳雅麗，一度被以為是內地演員的她係香港人，只是一直在內地發展，直至今次才首度拍攝港劇。
《逐流時代》陳雅麗 被黃又南鬍鬚拮親
現年34歲的陳雅麗同黃又南首次合作，但她笑指跟他拍咀戲零尷尬，一Take過完成，戲言要投訴被對方的鬍鬚拮親，她指原本是一場浪漫的咀戲，被監製兼導演戚其義根據兩人的角色，顛覆了整件事，令到該場咀戲變成搞笑戲。
預告將有抑鬱爆喊戲
陳雅麗透露其角色Jeovanna性格多面性，由最初的孤獨精到遇上黃又南，個性從此變得溫柔，其後患上抑鬱症。劇集尾聲，她更會有一場極具挑戰性的爆喊戲，要一邊喊住行樓梯，一邊講一段好冗長的對白，她希望觀眾可以拭目以待。
香港大學畢業後到北京讀電影 為慳錢日使10蚊
陳雅麗香港樹仁大學畢業，讀書時已做模特兒，畢業後即簽約電影公司準備入行做演員，卻獲老闆提議去北京電影學院讀書，希望她能更融入當地文化，以便日後發展。為免將來後悔，她毅然選擇隻身到北京發展，第一年只能靠做模特兒時期的儲蓄過活，幾乎日日都要食杯麵，甚至逼住自己一日只可花10蚊。
曾拍電影《西遊記》演大力妹
2012年，陳雅麗正式出道，演出首部電影《潘多拉的寶劍》，但最為觀眾熟悉的，是她在2018年電影《西遊記·女兒國》中的演出，她在片中飾演女兒國國王的手下「大力妹」，同郭富城、梁詠琪、苑瓊丹、羅子溢等合作，她直言最多謝苑瓊丹好照顧她這個後輩，除了教她演戲外，又和她分享自己的人生經歷。