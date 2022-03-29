逐流時代｜AMM 亞視網劇點收睇？演員教你收睇方法！
亞視心娛AMM自家網劇《逐流時代》於今晚3月29日晚9點正式於自家心娛APP上架！現在睇電視雖然已經冇咗亞視台，但亞視精神長存，近年開了子公司亞洲心動娛樂（AMM），由林文龍掌舵，不斷有新搞作，去年更重金禮聘金牌監製戚其義出山，拍攝自家製劇集《逐流時代》，男女主角是黃德斌與麥明詩。隨住無綫與ViuTV勢成水火，亞視亦加入戰團，宣布推出《逐流時代》，要與無綫的《金宵大廈2》及ViuTV的《反起跑線聯盟》撼過。
要睇《逐流時代》先下載心娛APP
今次由黃德斌與麥明詩主演，幾有新鮮惑，不過亞洲心動娛樂（AMM）始終不是電視台，觀眾唔係一開電視就睇到，據亞洲心動娛樂（AMM）官方社交網的指引，觀眾要收看《逐流時代》，就必需要先下載亞洲心動娛樂（AMM）的App，未必吸到一班慣性晚晚開電視追劇的觀眾，對收視有一定的影響。
下載心娛APP後 點選「電視劇」
亞洲心動娛樂（AMM）分別為IOS及Android用家推出電視APP，讓不同用家都能夠收睇自家劇集及節目。
亞視自家網劇《逐流時代》萬眾期待
亞洲心動娛樂（AMM）在社交網宣布由戚其義監製的新劇《逐流時代》將於3月29日晚上9點於AMM的網上平台獨家播出，《逐流時代》由麥明詩、黃德斌、麥子樂、何啟南、黃又南、林耀聲和黎紀君等參演，曾是《天與地》、《創世紀》等神劇的粉絲一定不能錯過戚其義的作品。
《逐流時代》講述香港社會病態
《逐流時代》的劇本反映香港社會實況，戚其義曾形容《逐流時代》故事講述階級固化為香港的社會病態，當中包括老中青的階段，是香港年輕人為求躋身上流的故事，是最傳統的倫理故事。
《逐流時代》正式預告︱Official Trailer
常見問題
亞視網劇《逐流時代》可於那裡收看?
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亞視網劇《逐流時代》故事講什麼?
《逐流時代》的劇本反映香港社會實況，戚其義曾形容故事為香港的社會病態……即睇詳情
圖片來源：AMM 亞洲心動娛樂 Facebook專頁、[email protected]_mak、[email protected]
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