通靈之王｜梁思浩被靈媒講中親人離世 明光社投訴TVB罔顧社會責任
明光社出公開信投訴節目導人迷信
本地基督教團體明光社日前於Facebook出公開信，投訴節目導人迷信，更指TVB罔顧社會責任，又指即使兒童就算在成人陪同下收看，也會產生恐懼及負面影響。不過有網民留言：「宗教團體叫人地唔好迷信，真係開玩笑」、「冇你份就眼紅人地有得上去，好心你地咪咁小氣啦，仲話大愛團體」、「TVB呢鑊衰啦，衰咩呀？衰無請你囉！」等等。
梁思浩 王嘉慧主持《通靈之王》淚崩
《通靈之王》再掀TVB靈異潮，由梁思浩、王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）主持，邀請到15位來自中西不同門派的通靈師傅現身較勁。當中一位自稱「女巫」的年輕女生慧慧表現出眾，她一出場分別為梁思浩及王嘉慧占卜，一語道破二人內心最痛之處，二人即場淚崩。Cathy事後感嘆：「唔可以用準嚟形容，佢真係完全睇透咗我。」梁思浩更一度要暫停錄影去平伏情緒， 他大讚慧慧的神力值 100 分，更於休息期間向現場工作人員強調感到震驚：「（呢件事）我連我經理人都冇講，佢（咁都講中）真係好厲害！」「女巫公主」慧慧成功講中梁思浩早前有親人離世，之後梁思浩表示此事連經理人都不知情，網民大讚「女巫公主」慧慧快而準有料到。
《通靈之王》C姐用電話號碼算中梁思浩有高血壓
二十萬網紅C姐是本身已坐擁逾 20 萬 Followers、自稱精通「中西玄學」，C 姐最特別能力是能夠透過電話號碼測命，且自信爆棚，不止一次向鏡頭表示「誓要做麥玲玲接班人」，令主持梁思浩也大表佩服。C 姐擅長以電話號碼算命。測試期間製作組只給了 C 姐 4 個數目字，但 C 姐已道出大堆電話持有人特質:「呢個人晚運好好，會賺好多錢，但要注意會容易有高血壓、心臟等問題。」C 姐更憑直覺直指電話號碼持有人是梁思浩，事後梁思浩親認這是他的電話號碼，而且的確患上高血壓。
梁思浩與樂易玲鬧翻隔18年回巢
梁思浩18年前被無綫炒魷魚不歡而散，更與死敵樂易玲多次公開指罵，指一日有樂易玲在都返唔到娘家。估唔到回巢救台的曾志偉親自邀請下，梁思浩放棄有線開出達七位數的優厚條件，高調擺架回歸，仲升呢做埋監製，主持台慶節目《通靈之王》。梁思浩為食回頭草，將當年恩怨忘得一乾二淨！他不歡而散離開娘家，曾多次開名指與當時無綫高層陳志雲及樂易玲有仇，更曾指只要一日兩大高層還在無綫，他也無法返回巢﹗相隔接近18年，梁思浩獲邀回巢並委以重任擔任靈異真人騷主持及監製﹗最後決定離開合作十多年的有線《怪談》系列﹗
梁思浩接受了11份媒體專訪大談回巢無綫
梁思浩高調重返無綫，接受不同媒體訪問，他在社交網透露一口氣接受了11份媒體訪問，他在訪問中直指對與合作17年的有線關係好好，決定離開大感不捨，但對娘家TVB卻有份特別感情，坦言見到曾志偉回巢努力救台，自己也大受感動，因為呢份對娘家情是筆墨不能形容的﹗
梁思浩曾批樂易玲「大媽高層」 依家肯講對唔住
梁思浩04年被無綫炒魷，當年他喊住離開無綫並召開記者會，點名反擊樂易玲指他多年無劇拍的指控，並以自己做現場節目超過一萬小時，反指樂易玲睇電視唔夠一萬小時﹗隔空舌戰從此交惡，梁思浩離巢後多次公開狠批舊東家無綫，早年歐陽震華不獲續約，梁思浩挺身護友指有人從中作梗，不時數落他口中的「大媽高層」，又曾指無綫有一份黑名單，自己榜上有名，所以一日樂易玲在位無綫，他也無法返回娘家﹗故此梁思浩回巢無綫，外界都把焦點落在他和樂易玲多年恩怨上﹗梁思浩接受媒體訪問時談及樂易玲時態度一百八十度轉變，並指透過中間人主動搵樂易玲對話，指自己人大了，學識放下，希望可以親自同對方就當年的衝動道歉，更表明唔介意講對唔住﹗
王嘉慧係港姐2021五強人馬
王嘉慧（Cathy）現年27歲，2021年參選《香港小姐》成功擠身5強位置而入，除《通靈之王》外，現有主持《東張西望》。Cathy擁有相當高學歷，初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。Cathy當年奪得「健美體態佳麗」獎，她閒時喜歡健身，練成令人羨慕的好身段。
王嘉慧有個富爸爸
王嘉慧父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。
常見問題
梁思浩被講中咩往事?
《通靈之王》當中一位自稱「女巫」的年輕女生慧慧，一出場分別為梁思浩及王嘉慧占卜，一語道破二人內心最痛之處，二人即場淚崩……詳情請看
王嘉慧Cathy有咩猛料背景?
王嘉慧父親原來有「內地傢俬大王」之稱……詳情請看