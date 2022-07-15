通靈之王｜梁思浩被靈媒講中親人離世 明光社投訴TVB罔顧社會責任

《通靈之王》為TVB重新掀起「奇幻潮」，邀請到15位來自中西不同門派的通靈師傅現身較勁，當中自稱是「女巫」的參賽者慧慧憑通靈能力一語道破梁思浩及王嘉慧（Cathy）內心最痛之事，令人二即場爆喊。不過明光社日前撰公開信投訴，指TVB罔顧社會責任，節目導人迷信。