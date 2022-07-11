通靈之王｜20萬網紅C姐誓要做麥玲玲接班人 過十萬粉絲群組創辦人
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無綫破天荒製作史上首個通靈選秀節目《通靈之王》即將於7月11晚開播，15名參賽者將在頭三集爭奪首輪十個出線資格。在首輪宣傳已因自封是麥玲玲接班人突圍而出的 C 姐，擅長以電話號碼算命。C姐在數年前已創立Facebook粉絲群組「八字會天機」，坐擁過十萬名群組成員，認真不簡單！
《通靈之王》C姐擁特別能力 用電話號碼測命
二十萬網紅C姐是本身已坐擁逾 20 萬 Followers、自稱精通「中西玄學」，C 姐最特別能力是能夠透過電話號碼測命，且自信爆棚，不止一次向鏡頭表示「誓要做麥玲玲接班人」，令主持梁思浩也大表佩服。
在首輪宣傳已因自封是麥玲玲接班人突圍而出的 C 姐，擅長以電話號碼算命。測試期間製作組只給了 C 姐 4 個數目字，但 C 姐已道出大堆電話持有人特質:「呢個人晚運好好，會賺好多錢，但要注意會容易有高血壓、心臟等問題。」C 姐更憑直覺直指電話號碼持有人是梁思浩，到底所言是否屬實?
C姐原來係 20萬Followers群組創辦人
二十萬網紅C姐在數年前創辦「八字天機」Facebook群組，據現時followers已逾20萬人，亦曾受網上頻道邀請示範手機號碼預測未來運勢。
常見問題
《通靈之王》將以咩形式去進行選秀比賽？
15名參賽者將在頭三集爭奪首輪十個出線資格，每位必需經過神秘關卡⋯⋯詳情請看
20萬網紅C姐係咩來頭？
20萬網紅C姐坐擁廿萬粉絲，原來數年前已經⋯⋯詳情請看