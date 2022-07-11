通靈之王｜20萬網紅C姐誓要做麥玲玲接班人 過十萬粉絲群組創辦人

無綫破天荒製作史上首個通靈選秀節目《通靈之王》即將於7月11晚開播，15名參賽者將在頭三集爭奪首輪十個出線資格。在首輪宣傳已因自封是麥玲玲接班人突圍而出的 C 姐，擅長以電話號碼算命。C姐在數年前已創立Facebook粉絲群組「八字會天機」，坐擁過十萬名群組成員，認真不簡單！