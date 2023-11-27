《通靈之王2》｜陳懿德拍攝狂標冷汗險暈低 「通靈世家」姚安娜孖阿女拍住上
參賽者陣容鼎盛
值得留意的是，今年除了有個人Solo上陣，還會有母女檔和情侶組合出現。觀眾比較熟悉的姚安娜將孖住女兒Celeste一同比賽，曾主持《閃電傳真機》的安娜是一位塔羅占卜師，女兒在18歲時無師自通學會塔羅牌，而安娜爸爸亦是一名法師，三代人可算是「通靈世家」。「陰陽通靈師」星晨、星月是一對情侶，兩人自稱擅長以陰陽雙修方法召喚靈體進行溝通，競賽力不容忽視。其他參賽者則以「雷電道長」楓燧報稱的經歷最令人匪夷所思，身為龍虎山正一派天師道的他，9年前與一班師兄被困在山中一間廟，其間楓燧意外被雷電劈中，他聲稱自始激發異能開了天眼，能夠看到人的前世今生！「靈蛇男巫」Lucas造型最為搶焦，染了半金半黑髮的他帶着一條白色大蛇上陣，他聲稱靠着靈蛇連結女神黑卡蒂，再配以魔法、草藥進行輔助，一人一蛇組合夠晒特別，這個組合競賽力又如何？
海選第一個任務即「發功」
明、後晚（28日）播出的集數是海選賽，20組參賽者齊集電視城古裝街進行第一個任務，以異能估出現場大型黑幕後的東西。一班參賽者在黑幕前各有各「發功」，有人拿着法器作法、有人拿着塔羅牌預測，甚至有人行行企企呈放棄狀態，到底最終有幾多人估得中？另一個任務，參賽者要講出嘉賓Momo身體哪個地方異於常人。完成海選後，B組的選手將率先再進行比賽，任務是在古裝街「發功」尋回自己的法器！
陳懿德拍攝險暈低全身狂標冷汗
海選進行時發生小插曲，比賽開始時有參賽者已指現場有靈體，豈料新加盟節目的主持德德拍攝期間突然身體不適，全身狂標冷汗兼頭暈暈，最終要停止拍攝休息，更弔詭的是，收音師指德德不適時收音咪亦出現異常，節目中會公開相關聲帶！德德受訪時重提事件時心有餘悸：「人生未試過咁樣唔舒服，嗰陣Feel到自己就嚟暈低，因為當日係第一日工作，唔想拖慢個進度，即刻捉住Cathy諗住頂埋落去，但之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢！」德德續指思浩當時仍未知她出事：「因為思浩個位置睇唔到我，係有個參賽者突然話你個主持唔得喇，佢先見到我，好彩工作人員趕得切嚟接住我，如果唔係已經仆咗落地，後來我坐低咗休息一陣都好番好多。」
陳懿德自爆casting過第一輯
講到加入《通靈之王2》及與思浩合作，德德直言心情又驚又喜：「第一輯其實有Casting，但就無緣參與節目，今次終於有機會同思浩合作，好多人知道我同思浩合作，仲搞笑咁叫我同佢夾份買六合彩！我對靈異嘢都有啲驚，事前都有睇師傅同埋買水晶戴。」德德又很感激思浩教導：「佢係一個好肯教人嘅前輩，佢教我點樣做好主持呢個工作，佢對身邊每個人都好好，同埋對節目嘅要求好高，唔會造假！同埋第一次見到佢時，佢係咁強調自己好惡，但我從來未見過佢惡嘅一面！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！