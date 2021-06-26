造美人｜八強誕生﹗Miko反敗為勝入總決賽 Tracy被淘汰Shweta爆喊自責

ViuTV《造美人》八強名單誕生，順利進入下周六(7 月3日）的總決賽，角逐冠軍。在camp 2獲第六名次的Jonie最後卻八強止步，由名次第九位的Miko攝上，心情如坐過山車，在比賽中整傷腳的AB，險勝以第八名次進軍總決賽﹗

文：東方新地｜圖：《造美人》截圖