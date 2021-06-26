造美人｜八強誕生﹗Miko反敗為勝入總決賽 Tracy被淘汰Shweta爆喊自責
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖
《造美人》八強名單於周六（26日）決賽前加時版揭盅﹗十女感情要好，宣布賽果時，充滿不捨與淭水，經理人娟姐同沈殷怡都喊唔停﹗
《造美人》強尼宣布八強故弄玄虛
《造美人》八強名單由強尼宣布，他先讀讀出三名單，分別是Stella、Ice同AB，並請三人講出感想。《造美人》Stella：「我首先要多謝自己，喺呢個歲數好難group埋成班女仔，大家目標一致，開頭大家會話我兒戲，經過調整之後，我知道邊啲時間要正經，我冇諗可以行到幾遠，但我盡咗力，無悔﹗」
《造美人》Ice：「我都係要多謝自己，我覺得以前對自己太差，Ann、Tracy、Shweta我真係好鍾意你哋，希望可以同你哋玩埋嗰一個月﹗」
《造美人》AB：「我要多謝大家，冇嫌棄我帶畀大家麻煩，好開心認識到你哋，令我改變咗好多﹗」
《造美人》Stella最高分
強尼最先叫的三人都順利入圍，Stella排名第一、Ice是排名第二，而AB是排第八，雖然腳傷仍能入八強﹗之後強尼請三位佳麗Ann、Kathy、Shweta三人行前，並請她們講出對自己在camp 2的表現﹗
Ann：我一向對自己冇信心，冇野心，呢次camp 2我覺得自己進步咗，爭勝心大咗﹗
Kathy：「我覺得自己愈來愈差，好似個花瓶，乜都唔識淨係識大叫，我好迷失，以前我淨係識睇住自己，但我喺咁多個女仔身上都搵到特質，但我自己搵唔到，我好驚會比下去﹗」
Shweta：「我覺得自己原地踏步甚至退步，好驚被淘汰﹗」
強尼再分別講出三人名次，Shweta得第七，Kathy第五，Ann是第三，八強中六名單已誕生，即餘下四名佳麗只有兩名能入總決賽﹗強尼請餘下四人Jonie、Miko、Tracy及Semi講出感受﹗氣氛緊張又沉重，在一片淚水中進行﹗
Jonie：「我覺得最後衝刺盡咗力，我知自己一直係個邊緣人，我好想融入大家，但我個世界好小，可能要再勇敢啲，踏前一步，好開心喺最後階段我學到呢樣嘢﹗」
Miko：「都係嗰句搏盡無悔，呢兩個月係好難得，結咗婚生咗仔仲可以去玩，或者今日之後我可以做番全職媽媽同老婆，其實我老公好不滿嘅﹗」
Tracy ：「我對自己camp 2後半部分表現好唔滿意，因為唔係我擅長嘅運動挑戰，之前我係諗點攞第一，但今次我成日諗點先可以唔被淘汰﹗」
Semi：「我唔係好識點去融入每一個圈子，自己表現浮浮沉沉，好唔穩定，但呢幾個月學到嘅嘢我係賺咗，所以好多謝大家﹗」
Jonie被投暗票終被淘汰
強尼宣布Jonie在camp 2名次排第六，但因暗票中最多佳麗投Jonie淘汰，這次賽制要結合暗票，故Jonie雖然在後段表現令人另眼相看，但仍難逃被淘汰，最後由名次排第九的 Miko攝上，Miko反敗為勝順利入八強。
而最後公布打入八強名單的是Semi﹗Tracy被淘汰，但Shweta喊得比Tracy更激動，不停自責：「如果射槍比賽，我可以快啲，Tracy就可以入八強，係我累咗佢﹗」順利進入八強的包括Stella、Ice、Ann、Kathy、Shweta、AB，Miko和Semi﹗Jonie和Tracy被淘汰出局﹗