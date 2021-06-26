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造美人｜八強誕生﹗Miko反敗為勝入總決賽 Tracy被淘汰Shweta爆喊自責

東方新地 - 娛聞

ViuTV《造美人》八強名單誕生，順利進入下周六(7 月3日）的總決賽，角逐冠軍。在camp 2獲第六名次的Jonie最後卻八強止步，由名次第九位的Miko攝上，心情如坐過山車，在比賽中整傷腳的AB，險勝以第八名次進軍總決賽﹗

文：東方新地｜圖：《造美人》截圖

《造美人》八強名單於周六（26日）決賽前加時版揭盅﹗十女感情要好，宣布賽果時，充滿不捨與淭水，經理人娟姐同沈殷怡都喊唔停﹗

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
《造美人》八強名單終於誕生﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》強尼宣布八強故弄玄虛

《造美人》八強名單由強尼宣布，他先讀讀出三名單，分別是Stella、Ice同AB，並請三人講出感想。《造美人》Stella：「我首先要多謝自己，喺呢個歲數好難group埋成班女仔，大家目標一致，開頭大家會話我兒戲，經過調整之後，我知道邊啲時間要正經，我冇諗可以行到幾遠，但我盡咗力，無悔﹗」

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
《造美人》Stella（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》Ice：「我都係要多謝自己，我覺得以前對自己太差，Ann、Tracy、Shweta我真係好鍾意你哋，希望可以同你哋玩埋嗰一個月﹗」

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
《造美人》Ice（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》AB：「我要多謝大家，冇嫌棄我帶畀大家麻煩，好開心認識到你哋，令我改變咗好多﹗」

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
《造美人》AB入營初段比賽時傷腳，要坐輪椅代步，但能以第八名次打入八強﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》Stella最高分

強尼最先叫的三人都順利入圍，Stella排名第一、Ice是排名第二，而AB是排第八，雖然腳傷仍能入八強﹗之後強尼請三位佳麗Ann、Kathy、Shweta三人行前，並請她們講出對自己在camp 2的表現﹗

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
大家都以為強尼最先叫三位佳麗站前一步是即將被淘汰，點知都能順利入決賽，連沈殷怡都感到驚喜﹗原來好戲在後頭，愈睇愈緊張﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

Ann：我一向對自己冇信心，冇野心，呢次camp 2我覺得自己進步咗，爭勝心大咗﹗

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強尼一直睇好Ann，最後以第三名次打入八強﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

Kathy：「我覺得自己愈來愈差，好似個花瓶，乜都唔識淨係識大叫，我好迷失，以前我淨係識睇住自己，但我喺咁多個女仔身上都搵到特質，但我自己搵唔到，我好驚會比下去﹗」

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Kathy觀眾緣麻麻，但都能晉身八強﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

Shweta：「我覺得自己原地踏步甚至退步，好驚被淘汰﹗」

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
黑馬Shweta愈戰愈勇﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

強尼再分別講出三人名次，Shweta得第七，Kathy第五，Ann是第三，八強中六名單已誕生，即餘下四名佳麗只有兩名能入總決賽﹗強尼請餘下四人Jonie、Miko、Tracy及Semi講出感受﹗氣氛緊張又沉重，在一片淚水中進行﹗

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
Semi、Tracy、Miko、Jonie被壓軚上前，四個只能活兩個﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

Jonie：「我覺得最後衝刺盡咗力，我知自己一直係個邊緣人，我好想融入大家，但我個世界好小，可能要再勇敢啲，踏前一步，好開心喺最後階段我學到呢樣嘢﹗」

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Jonie被指太遲發力﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

Miko：「都係嗰句搏盡無悔，呢兩個月係好難得，結咗婚生咗仔仲可以去玩，或者今日之後我可以做番全職媽媽同老婆，其實我老公好不滿嘅﹗」

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
Miko被強尼讚為團隊帶來歡樂和氣氛﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

Tracy ：「我對自己camp 2後半部分表現好唔滿意，因為唔係我擅長嘅運動挑戰，之前我係諗點攞第一，但今次我成日諗點先可以唔被淘汰﹗」

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Tracy覺得自己表現愈來愈差﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

Semi：「我唔係好識點去融入每一個圈子，自己表現浮浮沉沉，好唔穩定，但呢幾個月學到嘅嘢我係賺咗，所以好多謝大家﹗」

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Semi（圖片來源：《造美人》截圖）

Jonie被投暗票終被淘汰

強尼宣布Jonie在camp 2名次排第六，但因暗票中最多佳麗投Jonie淘汰，這次賽制要結合暗票，故Jonie雖然在後段表現令人另眼相看，但仍難逃被淘汰，最後由名次排第九的 Miko攝上，Miko反敗為勝順利入八強。

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
Miko爆喊指爭咗Jonie個位，Jonie反笑住安慰對方，但無損姊妹情﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

而最後公布打入八強名單的是Semi﹗Tracy被淘汰，但Shweta喊得比Tracy更激動，不停自責：「如果射槍比賽，我可以快啲，Tracy就可以入八強，係我累咗佢﹗」順利進入八強的包括Stella、Ice、Ann、Kathy、Shweta、AB，Miko和Semi﹗Jonie和Tracy被淘汰出局﹗

造美人 八強誕生 總決賽 淘汰
Tracy被淘汰，Shweta比佢更激動，失控爆喊﹗落到台繼續收唔到聲﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

 

 

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