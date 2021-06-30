造美人｜冠軍名單流出﹗ Semi豪言攞硬冠軍 網民：Semi贏之後罷睇ViuTV
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖、[email protected]
《造美人》Semi狠批隊友一盤散沙 傷腳AB大反擊
《造美人》大熱Semi自信又唔合群，竟然在節目中公開批評隊友似一盤散沙，又狠批：「某啲女仔仲覺得係嚟玩玩吓，到依家我哋on show ，on show你仲係小粉絲形式咁去迎戰，或者仍然或仲對自己猶疑嘅，我就覺得佢哋應該要調整心態囉﹗」呢段說話被似衝著受傷的AB而來﹗AB反擊指初時係抱玩心態去試吓，但比賽過程，每入到一關已經改變心態，係因為過程令她轉變﹗唔再係為咗玩，而係想贏﹗
《造美人》Semi：我係一定攞到冠軍﹗
Semi在dating環節一句「dating我敢認第二，冇人敢認第一。」成功吸嬲﹗Semi自我爆棚到一個點，公開話自己贏硬：「我無論心態定體態都係 fully ready，製作團隊話畀我知要有信心去展現自己線條，show最性感最誘人畀大家睇，咁咪即係做自己就得啦﹗」Semi再自信滿滿話：「我係一定攞到冠軍﹗（咁有自信？）係呀，我真係好有自信﹗」
Semi自信攞硬冠軍，不少網民鬧爆佢自視過高，紛紛留言：「一早唔應該入決賽」、「如果Semi攞冠軍以後擺睇ViuTV」、「唔好係真呀，Semi冠軍，我唔睇總決賽㗎﹗」、「竟然有人黑(乞)人憎過Kathy」、「Semi真係好(乞)人憎，佢贏會影響ViuTV形象」。
《造美人》Shweta EQ低被扣分
混血Shweta被指外貌變化最大，由師奶變索女，不過比賽期間不時情緒易失控，又與Stella在排舞室吵大鑊，盡顯EQ極低，經常情緒大暴走，冇理過團隊感受﹗令她大大扣分，而且在總決賽要展示她最弱的一環舞技﹗本來是冠軍黑馬的Shweta與《造美人》冠軍無緣﹗
Ice落敗傳即參加《全民造星4》
《造美人》佳麗當中最受網民歡迎的Ann同Ice，卻在總決賽大跳辣身舞同Catwalk表現一般，並未為自己成功搶分﹗有傳Ice落敗，但對幕前演出很有興趣，已報名參加《全民造星4》。
Ann感激強尼一直睇好自己
Ann對自己在總決賽的表演環節感到好冇信心，不過都話會盡力，日前Ann在IG出post留言：「我唔會係世界最中心，我唔一定要做major做minor 都有做minor 既發揮空間，何況做一個出色嘅minor其實仲難過做一個major﹗」似在暗指始終做唔到major，攞唔到冠軍﹗Ann又感激強尼一直的支持﹗
Kathy埋鍾培生上擂台
Kathy一直表現好而在公主組，但到總決賽表現平平，未能令她成為冠軍﹗近日富三代鍾培生對戰林作的百萬擂台戰記招上，正式公布名單中有《造美人》Kathy和《口罩小姐》Oille對疊，是當日唯一女子比賽，相信Kathy落敗《造美人》，即參加打拳比賽，繼續為出鏡爭取機會﹗
網上流傳《造美人》冠軍並非以上最多討論度的佳麗，而是在camp 2奪得第一名的Stella，Stella在多個環節中表現有領導才能，不時以「大家姐」姿態為大家解決問題，而且在排舞室遇著情緒失控的Shweta，都盡量克制﹗Stella本身是一名KOL，對鏡頭能應付自如，而且對答環節令她加分，外形上由於減肥成功，經微調後下巴臉形都變靚，不少人指她變和善，是從心發出，內外變靚達到「造美人」的標準﹗
Stella IG留言露玄機
Stella近日在IG出po感激大家睇到佢嘅默默努力，留言「依三個禮拜真係得過好快~決賽前最後嘅成績排名都公佈了，默默嘅努力但原來真係有人看到架，去到𝗖𝗮𝗺𝗽𝟮反而我自己無諗太多名次，一心諗住唔好俾人淘汰，做好自己，開開心心咁玩就算啦，每日雖然都好攰但係真係當左自己去旅行咁~最意外係從來冇諗過呢個節目可以咁熱血，都重新燃起左我地嘅凝聚力，一齊贏比自己一個勝利更開心~」似足冠軍感言﹗