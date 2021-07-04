造美人｜Stella以0.4分險勝Ice 自信Semi輸比賽台上爆喊冇人理

《造美人》總決賽今晚（3日）播出，由於節目較早前已錄影，冠軍名單日前流出，《造美人》冠軍果然是傳聞中的Stella奪得，各佳麗分數在台上大公開，Stella以一分唔夠贏了Ice，而全晚話自己最索同皇后的Semi得知落敗，當場爆喊，無一個佳麗上前安慰，輸獎又輸人緣﹗

文：東方新地｜圖：《造美人》截圖