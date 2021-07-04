造美人｜Stella以0.4分險勝Ice 自信Semi輸比賽台上爆喊冇人理
《造美人》總決賽今晚（3日）播出，由於節目較早前已錄影，冠軍名單日前流出，《造美人》冠軍果然是傳聞中的Stella奪得，各佳麗分數在台上大公開，Stella以一分唔夠贏了Ice，而全晚話自己最索同皇后的Semi得知落敗，當場爆喊，無一個佳麗上前安慰，輸獎又輸人緣﹗
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖
《造美人》總決賽，Stella率先奪得「突破原美大獎」，之後Ice得到「內在美人大獎」，經過體能對戰、泳衣、辣身舞環節後。八位佳麗換上晚裝，由強尼請逐個佳麗輪流上台比分，AB、Miko、Shweta、Kathy、Ann先後被foul。
《造美人》Ice大熱倒灶
Ice以高分姿態繼續留在台上，強尼請Semi上台與Ice比較分數， 一直自信滿滿的Semi當知道自己分數比Ice低，當場爆喊，落台會合其他被foul佳麗時，竟無人上前安慰她，Stella最後一個被叫上台和Ice比較分數，最後Stella得分450.9分，Ice則450.5 分數，Stella僅以0.4分險勝Ice，二人相擁恭賀後，Stella領得《造美人》權杖，贏得冠軍，全場歡呼﹗
《造美人》Stella、Ice視對方為最強對手
《造美人》宣布賽果前，主持及評判又是表演嘉賓的強尼，請台上的Stella和Ice講講，若然對方勝出是甚麼原因。進取Stella率先搶住答：「之前人哋問我，覺得邊個係最強對手，Ice係其中一個，佢喺我心目中好努力，我當然好堅毅，但佢比我更堅毅，佢好努力，大家見到佢發光發亮，好值得大家對佢嘅肯定，Ice係我心目中黑馬。」
而Ice就話：「之前叫我投票，我都係揀Stella勝出，Stella未必一行出嚟會覺得好靚，但你認識咗佢之後，會知道佢對人好真心，係內在都好靚嘅人，無論點，我鍾意你﹗」
《造美人》泳衣環節
《造美人》八位佳麗，經過三個月訓練，減肥增肌有顯著改變，外型大變身，談吐變自信大方，在泳衣環節都能自信行台，與評判對答如流﹗