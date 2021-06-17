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造美人｜十強誕生﹗淘汰兩位佳麗 網上投票OK姐、芷橋無得留低

東方新地 - 娛聞

ViuTV真人騷《造美人》十二位參賽者經大改造後，外表上明顯變靚，在入camp接受訓練及挑戰時盡見真章。今晚（17日）將會再淘汰兩位，強尼宣布四位最低數包括OK姐（胡靄琪）、芷橋（劉芷橋）、Miko（歐陽玉婷）及Jonie（曾祖妮），OK姐同芷橋成網民投票最高票數最應被淘汰，今晚十強正式誕生﹗
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖

造美人 十強誕生 淘汰
《造美人》十二位參賽者經大會改造後，外貌同身形都明顯變靚，早前以三點式上陣打沙灘排球﹗（圖片來源：[email protected]

《造美人》兩位被淘汰

《造美人》今晚將進行第二輪淘汰，首先由主持強尼開場白：「你哋嚟唔係希望成為一個人哋心目中完美或者好靚嘅人，儘管好多人話你好靚，小部分人話你唔靚，咁係咪需要否定自己呢，呢個留番畀你哋思考。」

主持娟姐、強尼、沈殷怡評判及葉翠翠宣布十強名單﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
主持娟姐、強尼、沈殷怡評判及葉翠翠宣布十強名單﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人 十強 淘汰
強尼先以鼓勵性說話做開場白﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人 十強 淘汰
強尼未公布邊個被淘汰，28歐陽玉婷（ Miko） 已經激動爆喊﹗到強尼公布她是四位最低分其中一位時，更喊到收唔到聲﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》OK姐、芷橋、Miko、Jonie最低分

強尼：「今日會有兩位參賽者喺我哋呢個比賽中離開，我會叫四個人名出嚟，呢四位係喺呢個camp入面分數最低﹗」先後叫出Miko、 OK姐、芷橋（劉芷橋）、 Jonie，強尼未曾宣布邊個被淘汰，Miko表現最激動，不停爆喊﹗

胡靄琪（OK姐）26歲（圖片來源：《造美人》截圖）
26歲胡靄琪（OK姐）被公布最低數之一，但OK姐毫無異樣﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
劉芷橋（ 芷橋） 30歲（圖片來源：《造美人》截圖）
30歲芷橋強顏歡笑﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
歐陽玉婷（Miko）28歲（圖片來源：《造美人》截圖）
24歲曾祖妮 Jonie一臉失望﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
網民對邊兩位被foul熱烈討論，大部分都認同應該淘汰OK姐同芷橋，網民留言「雖然OK姐靚咗但太hea」、「芷橋控制唔到情緒，又無進步」、「一個喊到你煩，一個hea到你怕」、「芷橋 & Ok嘅樣同身材都可以改！腦筋應該改唔到嘞。」

OK姐在攀石環節，多次表現不太情願，多番藉口，最後要出動長梯協助才勉強完成，事後OK姐爆喊話自己已經盡咗力：「你哋又覺得我冇努力，我都算交足功課，有努力做﹗」（圖片來源：《造美人》截圖）
OK姐在攀石環節，多次表現不太情願，多番藉口，最後要出動長梯協助才勉強完成，事後OK姐爆喊話自己已經盡咗力：「你哋又覺得我冇努力，我都算交足功課，有努力做﹗」（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人 十強誕生
OK姐所指嘅盡力同大家的成績明顯有好大差距﹗被網民指成日hea住做、冇鬥心﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
而三位主持對參賽者評語時，沈殷怡對OK姐睇法：「佢仍然係好收埋自己﹗」娟姐則說：「覺得佢參加嘅心態係嚟學嘢，如果學到當然好，但咁樣對其餘女仔唔公平﹗」強尼亦話：「大家為佢做咗咁多嘢，但係感覺唔到佢落咗幾多功夫同努力落去做，我諗佢未到好渴求好想嗰種心態﹗」

芷橋、Jonie、OK姐同Miko最低分﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
芷橋、Jonie、OK姐同Miko最低分﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
芷橋幾乎集集情緒失控爆喊，娟姐都搞佢唔掂﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
芷橋幾乎集集情緒失控爆喊，娟姐都搞佢唔掂﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人
（左起）Shweta、Kathy、Tracy、 Stella（圖片來源：[email protected]
（左起）Miko、Kathy、AB、Stella（圖片來源：Stella@IG）
（左起）Miko、Kathy、AB、Stella（圖片來源：[email protected]
當中OK姐（右一）同芷橋（右四）冇得留低﹗（圖片來源：Ann@IG）
當中OK姐（右一）同芷橋（右四）似乎冇得留低﹗（圖片來源：[email protected]

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