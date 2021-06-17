造美人｜十強誕生﹗淘汰兩位佳麗 網上投票OK姐、芷橋無得留低
ViuTV真人騷《造美人》十二位參賽者經大改造後，外表上明顯變靚，在入camp接受訓練及挑戰時盡見真章。今晚（17日）將會再淘汰兩位，強尼宣布四位最低數包括OK姐（胡靄琪）、芷橋（劉芷橋）、Miko（歐陽玉婷）及Jonie（曾祖妮），OK姐同芷橋成網民投票最高票數最應被淘汰，今晚十強正式誕生﹗
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖
《造美人》兩位被淘汰
《造美人》今晚將進行第二輪淘汰，首先由主持強尼開場白：「你哋嚟唔係希望成為一個人哋心目中完美或者好靚嘅人，儘管好多人話你好靚，小部分人話你唔靚，咁係咪需要否定自己呢，呢個留番畀你哋思考。」
《造美人》OK姐、芷橋、Miko、Jonie最低分
強尼：「今日會有兩位參賽者喺我哋呢個比賽中離開，我會叫四個人名出嚟，呢四位係喺呢個camp入面分數最低﹗」先後叫出Miko、 OK姐、芷橋（劉芷橋）、 Jonie，強尼未曾宣布邊個被淘汰，Miko表現最激動，不停爆喊﹗
網民對邊兩位被foul熱烈討論，大部分都認同應該淘汰OK姐同芷橋，網民留言「雖然OK姐靚咗但太hea」、「芷橋控制唔到情緒，又無進步」、「一個喊到你煩，一個hea到你怕」、「芷橋 & Ok嘅樣同身材都可以改！腦筋應該改唔到嘞。」
而三位主持對參賽者評語時，沈殷怡對OK姐睇法：「佢仍然係好收埋自己﹗」娟姐則說：「覺得佢參加嘅心態係嚟學嘢，如果學到當然好，但咁樣對其餘女仔唔公平﹗」強尼亦話：「大家為佢做咗咁多嘢，但係感覺唔到佢落咗幾多功夫同努力落去做，我諗佢未到好渴求好想嗰種心態﹗」