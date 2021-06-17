造美人｜十強誕生﹗淘汰兩位佳麗 網上投票OK姐、芷橋無得留低

ViuTV真人騷《造美人》十二位參賽者經大改造後，外表上明顯變靚，在入camp接受訓練及挑戰時盡見真章。今晚（17日）將會再淘汰兩位，強尼宣布四位最低數包括OK姐（胡靄琪）、芷橋（劉芷橋）、Miko（歐陽玉婷）及Jonie（曾祖妮），OK姐同芷橋成網民投票最高票數最應被淘汰，今晚十強正式誕生﹗

文：東方新地｜圖：《造美人》截圖