造美人｜搵Mean精抨擊參賽者 1號芷橋被批XX失敗崩潰爆喊
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片
《造美人》進入第一輪淘汰賽
ViuTV全新另類選美節目《造美人》將由下周一（6月7日）起逢星期一至五晚上9時30分播出，節目將以選美結合真人騷，16位參賽者經歷淘汰後，餘下12位將經歷為期三個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，期間更有各種不同的活動、集宿和考驗，成為最終造美人冠軍的勝利者，將會得到總值二十多萬的豐富獎金和獎品。
《造美人》首集將有7位參賽者逐一登場，其中話題十足的1號參賽者芷橋（劉芷橋）在介紹自己時透露 :「自己呢幾年花喺外表嘅費用高達三十至四十萬，當中包括join gym、箍牙、割雙眼皮同隆鼻。」不過芷橋嘅外貌被專業團隊評為整容失敗，強尼亦指出評為參加呢個節目非常冒險，因為會受到網上好多抨擊。
芷橋分享大學曾被欺凌
被問到為什麼整容？芷橋指：「之前遇過一個男仔，我同佢喺性格上好夾，但佢最後都唔要我，係因為我唔夠靚、唔夠瘦。以前我喺大學嘅時候已經畀人bully（欺凌），都係因為我嘅外表、我嘅身材。到我返工，有啲私影相擺喺Social Media，跟住又畀人笑，就係因為我嘅外表唔得。我要做到一個合格嘅女人，或者一個特別嘅女人，真係需要更多努力去變靚。」
大會安排了一班「Mean精」去評論每位佳麗的樣貌身材，目的是測試她們的心態夠不夠強大。這班「Mean精」評論芷橋：「一定有整容、整容失敗樣嚟㗎喎、屯門公園嗰啲、肚腩好大、有妊娠紋、佢係有自信嘅……」其中一句有自信，令芷橋在台上爆喊說：「我真係好開心，有人話我有自信。」
空姐Georgia曾整容致爛鼻
而任職空姐的5號參賽者Georgia（冼潁琹）就介紹自己：「皮膚唔夠白、眼唔夠大、鼻唔係高，依家最唔滿意係自己個鼻，曾經因為唔滿意自己嘅鼻型，去打透明質酸，因為溶解劑同第二支針撞咗，半邊鼻發炎，導致爛鼻，兩個月唔可以見人。」
傻大姐OK地盤返工日曬雨淋
參賽者6號OK（胡靄琪）就以傻大姐個性令專業團隊哭笑不得，OK指：「我之前一直喺地盤返工，咁風吹雨打、日曬雨淋，搞到我塊面好多斑，所以想透過節目執番靚個人。」大懵的她又指自己不知道自己參加了一個選美節目，糊裡糊塗就入了十六強，令全場大笑。
此外出場的還有2號參賽者Kathy、3號參賽者AB、4號參賽者Miko以及8號參賽者Shweta，眾人各有各想改善的身體部位。