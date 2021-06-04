造美人｜搵Mean精抨擊參賽者 1號芷橋被批XX失敗崩潰爆喊

ViuTV新節目《造美人》將於下周一（6月7日）開播，首集將有7位參賽者逐一登場，其中1號參賽者芷橋竟被大會安排的一班「Mean精」抨擊為「整容失敗樣」，令她在台上崩潰爆喊！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片