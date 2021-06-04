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造美人｜搵Mean精抨擊參賽者 1號芷橋被批XX失敗崩潰爆喊

東方新地 - 娛聞

ViuTV新節目《造美人》將於下周一（6月7日）開播，首集將有7位參賽者逐一登場，其中1號參賽者芷橋竟被大會安排的一班「Mean精」抨擊為「整容失敗樣」，令她在台上崩潰爆喊！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片

《造美人》進入第一輪淘汰賽

ViuTV全新另類選美節目《造美人》將由下周一（6月7日）起逢星期一至五晚上9時30分播出，節目將以選美結合真人騷，16位參賽者經歷淘汰後，餘下12位將經歷為期三個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，期間更有各種不同的活動、集宿和考驗，成為最終造美人冠軍的勝利者，將會得到總值二十多萬的豐富獎金和獎品。

《造美人》首集內容將圍繞初賽正式開始，經過兩輪遴選，由專業團隊挑選出16位參加者進入第一輪淘汰賽。
《造美人》首集內容將圍繞初賽正式開始，經過兩輪遴選，由專業團隊挑選出16位參加者進入第一輪淘汰賽。

《造美人》首集將有7位參賽者逐一登場，其中話題十足的1號參賽者芷橋（劉芷橋）在介紹自己時透露 :「自己呢幾年花喺外表嘅費用高達三十至四十萬，當中包括join gym、箍牙、割雙眼皮同隆鼻。」不過芷橋嘅外貌被專業團隊評為整容失敗，強尼亦指出評為參加呢個節目非常冒險，因為會受到網上好多抨擊。

1號參賽者芷橋。
現年30歲的1號參賽者芷橋從事酒店業，曾割雙眼皮、隆鼻和箍牙，因以前影過不少非常大尺度的性感相，以引起話題。

芷橋分享大學曾被欺凌

被問到為什麼整容？芷橋指：「之前遇過一個男仔，我同佢喺性格上好夾，但佢最後都唔要我，係因為我唔夠靚、唔夠瘦。以前我喺大學嘅時候已經畀人bully（欺凌），都係因為我嘅外表、我嘅身材。到我返工，有啲私影相擺喺Social Media，跟住又畀人笑，就係因為我嘅外表唔得。我要做到一個合格嘅女人，或者一個特別嘅女人，真係需要更多努力去變靚。」

芷橋在分享自身經歷時，忍不住在台上痛哭。
芷橋在分享自身經歷時，忍不住在台上痛哭。

大會安排了一班「Mean精」去評論每位佳麗的樣貌身材，目的是測試她們的心態夠不夠強大。這班「Mean精」評論芷橋：「一定有整容、整容失敗樣嚟㗎喎、屯門公園嗰啲、肚腩好大、有妊娠紋、佢係有自信嘅……」其中一句有自信，令芷橋在台上爆喊說：「我真係好開心，有人話我有自信。」

芷橋見完評判團後，在後台情緒再度崩潰爆喊，她表示：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」其他參賽者紛紛上前安慰。
芷橋見完評判團後，在後台情緒再度崩潰爆喊，她表示：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」其他參賽者紛紛上前安慰。

空姐Georgia曾整容致爛鼻

而任職空姐的5號參賽者Georgia（冼潁琹）就介紹自己：「皮膚唔夠白、眼唔夠大、鼻唔係高，依家最唔滿意係自己個鼻，曾經因為唔滿意自己嘅鼻型，去打透明質酸，因為溶解劑同第二支針撞咗，半邊鼻發炎，導致爛鼻，兩個月唔可以見人。」

專業團隊就認為Georgia鼻子的問題唔算大，改造空間較少。  
現年29歲的Georgia參賽只為改善自己個鼻，但專業團隊卻認為Georgia鼻子的問題不算大，改造空間較少。

傻大姐OK地盤返工日曬雨淋

參賽者6號OK（胡靄琪）就以傻大姐個性令專業團隊哭笑不得，OK指：「我之前一直喺地盤返工，咁風吹雨打、日曬雨淋，搞到我塊面好多斑，所以想透過節目執番靚個人。」大懵的她又指自己不知道自己參加了一個選美節目，糊裡糊塗就入了十六強，令全場大笑。

專業團隊評論若果要OK變做美人，基本上等於要做一架穿梭機的工程。
26歲OK從事建造工程及管理業，因此要在地盤返工，她最滿意自己的耳仔，最不滿意自己的眼袋，專業團隊指若果要將OK變成美人，基本上等於要做一架穿梭機的工程。

此外出場的還有2號參賽者Kathy、3號參賽者AB、4號參賽者Miko以及8號參賽者Shweta，眾人各有各想改善的身體部位。

2號參賽者Kathy。
2號參賽者Kathy（張育玲）現年31歲，職業是直播主及Model，曾打過肉毒桿菌（面）及透明質酸（額頭），參加節目是為了修身、豐胸及改善大腿部位。
3號參賽者AB。
3號參賽者AB（劉兆汶）今年33歲，是一位Freelance健身教練，從未整過容，想改善的地方包括有皮膚、包包面、眼皮及身形。
4號參賽者Miko。
作為全職媽媽的28歲Miko（歐陽玉婷）是第4號參賽者，她由參賽開始就被指似十足《全民造星3》的Klau， 曾經打過雀斑及去皺針，今次參加節目是為了瘦身、豐胸，以及改善自己的皮膚、蘋果肌和小腿。
8號參賽者Shweta。
8號參賽者Shweta（林珊妮）現年23歲，目前待業中，她最滿意自己雙眼，最不滿自己的背脊。

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