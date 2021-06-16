造美人｜孖達哥點評12強佳麗 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」

ViuTV另類選美節目《造美人》日前搵來鄧兆尊和達哥（林慧韡）為12強佳麗的背部評分，不過期間只得主持強尼和達哥對佳麗們評頭品足，鄧兆尊卻粒聲無出，被旁白取笑他偏好女仔「有啲肉地」，不懂得欣賞骨感美！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖