造美人｜孖達哥點評12強佳麗 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖
《造美人》玩抱石選靚背
在節目《造美人》第7集中，12位佳麗包括芷橋（劉芷橋）、Kathy（張育玲）、AB（劉兆汶）、Miko（歐陽玉婷）、OK姐（胡靄琪）、Ann（陳芊妤）、Shweta（林珊妮）、Semi（黎韋彤）、Tracy（周卓盈）、Ice（嚴楚翹）、Stella（楊芷羚）和Jonie（曾祖妮），為了展現出3星期特訓後的體態成果，繼上集「沙排大戰」後，這集她們就轉玩「抱石大賽」，來讓鄧兆尊和達哥點評她們的「背多分」。
原來抱石是攀石運動其中一個項目，特點是無需用繩，只需要一副牆和一張軟墊，首先教練Alan教導她們如何跌下來才不會受傷，12位佳麗都專心聽教練Alan講解抱石運動的要訣，之後眾人開始練習時都十分順利，只得OK姐不停講「我唔夠力」，好快就跳回地上。
達哥笑指相信節目組搵他做評判的原因，是因為他讀過藝術，見開女神維納斯，最懂得何謂線條優美，兆尊則指用雙手比劃出一個葫蘆形狀，口中說：「要好似跑車咁，有流線形！」達哥又補充：「應該要有嘅地要有，應該瘦嘅地方就瘦！」
這集有五位佳麗登場抱石，第一位出場的芷橋被發現腰部發紅，強尼解釋是因為前一日玩沙灘排球時被曬傷，達哥點評芷橋腳比背靚。第二位Semi則被強尼指擁有運動型體格，兆尊和達哥都十分認同，達哥更讚她好識擺pose。
第三個上場的Ann被達哥指身形偏瘦，強尼則大讚Ann的腿部線條很好，達哥亦贊同，並指她腰和腳比例十分靚，而且有一對長腿，目測能達到九頭身，又讚她膊頭肌肉夠Firm又Slim，言語間對Ann非常讚賞！
到第四位有印度血統的Shweta，由於背肉比三個星期前明顯變薄，獲達哥大讚有進步，同時亦讚她手臂、臀部等地方線條都變靚了不少。第五位上場的Ice獲達哥讚擁有像田徑選手般修長、結實的身形，又讚她的腳線條均勻。
在睇完五位佳麗的抱石表現後，達哥表示只論背部，他給了Shweta最高分，認為她雖然身形不算修長，但收身收得不錯。此外他又指Ann雖然瘦了一點，但身形也不俗。而兆尊全程都粒聲無出，被旁白笑他偏好女仔「有啲肉地」，不懂得欣賞骨感美！