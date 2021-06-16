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造美人｜孖達哥點評12強佳麗 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」

東方新地 - 娛聞

ViuTV另類選美節目《造美人》日前搵來鄧兆尊和達哥（林慧韡）為12強佳麗的背部評分，不過期間只得主持強尼和達哥對佳麗們評頭品足，鄧兆尊卻粒聲無出，被旁白取笑他偏好女仔「有啲肉地」，不懂得欣賞骨感美！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖

《造美人》玩抱石選靚背

在節目《造美人》第7集中，12位佳麗包括芷橋（劉芷橋）、Kathy（張育玲）、AB（劉兆汶）、Miko（歐陽玉婷）、OK姐（胡靄琪）、Ann（陳芊妤）、Shweta（林珊妮）、Semi（黎韋彤）、Tracy（周卓盈）、Ice（嚴楚翹）、Stella（楊芷羚）和Jonie（曾祖妮），為了展現出3星期特訓後的體態成果，繼上集「沙排大戰」後，這集她們就轉玩「抱石大賽」，來讓鄧兆尊和達哥點評她們的「背多分」。

造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
強尼搞笑扮「Laughing哥」謝天華在無綫劇《神鎗狙擊》中一手攀石、一手聽電話一幕。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

原來抱石是攀石運動其中一個項目，特點是無需用繩，只需要一副牆和一張軟墊，首先教練Alan教導她們如何跌下來才不會受傷，12位佳麗都專心聽教練Alan講解抱石運動的要訣，之後眾人開始練習時都十分順利，只得OK姐不停講「我唔夠力」，好快就跳回地上。

造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
強尼指男士經常對女士的背部充滿幻想，好多時看女士都會先看背部，來猜測她是否一個靚女，因此這集才會邀請鄧兆尊和達哥來點評一眾佳麗們的「背多分」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

達哥笑指相信節目組搵他做評判的原因，是因為他讀過藝術，見開女神維納斯，最懂得何謂線條優美，兆尊則指用雙手比劃出一個葫蘆形狀，口中說：「要好似跑車咁，有流線形！」達哥又補充：「應該要有嘅地要有，應該瘦嘅地方就瘦！」

達哥自言讀過藝術，最懂得何謂線條優美。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
達哥自言讀過藝術，最懂得何謂線條優美。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
兆尊口講流線形跑車，手卻比劃著一個葫蘆形狀。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
兆尊口講流線形跑車，手卻比劃著一個葫蘆形狀。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
看來兆尊對女士身材的要求好具體。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

這集有五位佳麗登場抱石，第一位出場的芷橋被發現腰部發紅，強尼解釋是因為前一日玩沙灘排球時被曬傷，達哥點評芷橋腳比背靚。第二位Semi則被強尼指擁有運動型體格，兆尊和達哥都十分認同，達哥更讚她好識擺pose。

造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
改造前的芷橋被評為「肉背肥腰」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
芷橋在跌下後又不斷向上爬，獲強尼讚賞非常拼搏，更難得是今次芷橋全程無喊過。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
改造前的Semi被批屁股太平。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
Semi攀爬的速度比芷橋快得多。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

第三個上場的Ann被達哥指身形偏瘦，強尼則大讚Ann的腿部線條很好，達哥亦贊同，並指她腰和腳比例十分靚，而且有一對長腿，目測能達到九頭身，又讚她膊頭肌肉夠Firm又Slim，言語間對Ann非常讚賞！

改造前的Ann身形被指過瘦，背後零脂肪。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造前的Ann身形被指過瘦，背後零脂肪。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
達哥和強尼大讚改造後的Ann身形十分靚。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
達哥和強尼大讚改造後的Ann身形十分靚。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
達哥更笑指Ann目測有九頭身。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
達哥更笑指Ann目測有九頭身。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

到第四位有印度血統的Shweta，由於背肉比三個星期前明顯變薄，獲達哥大讚有進步，同時亦讚她手臂、臀部等地方線條都變靚了不少。第五位上場的Ice獲達哥讚擁有像田徑選手般修長、結實的身形，又讚她的腳線條均勻。

改造前的Shweta被評為擁有一個「花哩碌核突背」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造前的Shweta被評為擁有一個「花哩碌核突背」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造後的Shweta被指手臂和臀部等地方線條都變靚了不少，是達哥最欣賞的一位佳麗！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造後的Shweta被指手臂和臀部等地方線條都變靚了不少，是達哥最欣賞的一位佳麗！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造前的Ice被評為「上窄膊下闊躉」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造前的Ice被評為「上窄膊下闊躉」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造後的Ice獲讚身形變得結實、修長。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
改造後的Ice獲讚身形變得結實、修長。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

在睇完五位佳麗的抱石表現後，達哥表示只論背部，他給了Shweta最高分，認為她雖然身形不算修長，但收身收得不錯。此外他又指Ann雖然瘦了一點，但身形也不俗。而兆尊全程都粒聲無出，被旁白笑他偏好女仔「有啲肉地」，不懂得欣賞骨感美！

造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
鄧兆尊被旁白取笑偏好「有啲肉地」嘅女仔。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
其後Ice在社交網貼出與達哥合照。（圖片來源：[email protected]
Ice笑言：「今次親身感受到達哥嘅藝術氣息，必須要留念。」（圖片來源：Ice IG）
Ice笑言：「今次親身感受到達哥嘅藝術氣息，必須要留念。」（圖片來源：[email protected]
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
Jonie亦有貼圖惡搞自己和達哥。（圖片來源：[email protected]_hahahaha）
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
指兩人髮型同個樣加埋似電影《恐懼鬥室》木偶Jigsaw！（圖片來源：[email protected]_hahahaha）

同場加映：回顧上集12位佳麗泳裝靚相

造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
AB（圖片來源：[email protected]
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Ice（圖片來源：[email protected]
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
Kathy（圖片來源：[email protected]_____）
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Semi（圖片來源：[email protected]
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
Shweta（圖片來源：[email protected]
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
Stella（圖片來源：[email protected]
造美人｜孖達哥點評12強佳麗「背多分」 鄧兆尊被笑只愛「肉肉女」
Tracy（圖片來源：[email protected]_）
Miko（圖片來源：IG@mmikokoooooooooooooooooooo）
Miko（圖片來源：[email protected]
OK姐（圖片來源：IG@okwu.06）
OK姐（圖片來源：[email protected]
芷橋（圖片來源：IG@t.szkiu）
芷橋（圖片來源：[email protected]
Jonie（圖片來源：IG@anneoniax）
Ann（圖片來源：[email protected]
Jonie（圖片來源：IG@jonie_hahahaha）
Jonie（圖片來源：[email protected]_hahahaha）

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