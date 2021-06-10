造美人｜12強名單出爐！黑面Semi 喊包芷橋 最乞人憎？最受網民歡迎竟然係佢
文：東方新地｜圖：ViuTV節目截圖
《造美人》OK姐入公主姐
ViuTV節目《造美人》的12強佳麗名單已經出爐，包括有芷橋（劉芷橋）、Kathy（張育玲）、AB（劉兆汶）、Miko（歐陽玉婷）、OK姐（胡靄琪）、Ann（陳芊妤）、Shweta（林珊妮）、Semi（黎韋彤）、Tracy（周卓盈）、Ice（嚴楚翹）、Stella（楊芷羚）及Jonie（曾祖妮）。其後經現場觀眾根據12強佳麗修圖後的樣貌進行投票，頭四位佳麗Ice、OK姐、Kathy和Tracy獲編入由Shirley（沈殷怡）帶領的「公主組」，餘下八人則進行入由娟姐（練美娟）帶領的「平民組」。
之後佳麗們獲極速安排展開科研美容、化妝和健身等課程的操練，四位公主在各種操練中，都獲得不少優待，包括在科研美容課中，可以優先選取想要的科研美容項目，不過有網民就直指所謂的「公主組」，即係有「公主病」的女人！
網民：我為咗OK姐先睇
其中一個「公主」OK姐，雖然在賽前被指貌似女版「專家Dickson」，但可能因為樣貌太突出，進步空間十分大，網友都對她最為睇好，有不少網友更留言大讚「OK姐真係好正」、「我為咗OK姐先睇」、「大家都想睇OK姐成功突破」等等。
短髮女神被鬧爆
但和OK姐相反，有兩個佳麗被網友一致劣評，就是Semi和芷橋。在學化妝環節中，OK姐被導師安排幫Semi化妝，但由於OK姐化妝技巧太差，令Semi非常不滿，全程黑面，臨結束課程時，更要求化妝學校的校長Michael幫她重新化妝，並說：「其實我都好似冇化過妝咁！」令身邊的OK姐非常尷尬，因而被網友封為「黑面Semi」。
芷橋又爆喊：我唔夠努力
而芷橋因為集集《造美人》都有爆喊的鏡頭，而得到「喊包」的稱號，網民都一面倒認為她「係又喊唔係又喊」，真係好煩。在上健身課時，現年30歲的芷橋因為被導師Allen指體內年齡足有43歲，是12位佳麗中最老，令她再度爆喊。不斷重複說：「我自己以為自己好努，但佢話我唔夠努力呀！」