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造美人｜12強名單出爐！黑面Semi 喊包芷橋 最乞人憎？最受網民歡迎竟然係佢

東方新地 - 娛聞

ViuTV節目《造美人》已宣布了12強佳麗的名單，並將她們分別編入了由Shirley和娟姐帶領的「公主組」和「平民組」，雖然佳麗們各有性格和特色，但只有少數幾位能成功在觀眾心目中留下深刻印象，其中Semi和芷橋就因為表現太「突出」，而惹來了不少網民的劣評，但有一位賽前不被睇好的佳麗，卻和她們相反，獲得大批網友支持！

文：東方新地｜圖：ViuTV節目截圖

《造美人》OK姐入公主姐

ViuTV節目《造美人》的12強佳麗名單已經出爐，包括有芷橋（劉芷橋）、Kathy（張育玲）、AB（劉兆汶）、Miko（歐陽玉婷）、OK姐（胡靄琪）、Ann（陳芊妤）、Shweta（林珊妮）、Semi（黎韋彤）、Tracy（周卓盈）、Ice（嚴楚翹）、Stella（楊芷羚）及Jonie（曾祖妮）。其後經現場觀眾根據12強佳麗修圖後的樣貌進行投票，頭四位佳麗Ice、OK姐、Kathy和Tracy獲編入由Shirley（沈殷怡）帶領的「公主組」，餘下八人則進行入由娟姐（練美娟）帶領的「平民組」。

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左起芷橋、Kathy、AB、Miko、OK姐及Ann。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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左起Shweta、Semi、Tracy、Ice、Stella及Jonie。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

之後佳麗們獲極速安排展開科研美容、化妝和健身等課程的操練，四位公主在各種操練中，都獲得不少優待，包括在科研美容課中，可以優先選取想要的科研美容項目，不過有網民就直指所謂的「公主組」，即係有「公主病」的女人！

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強尼指「公主組」和「平民組」的人數係反映現實，因為現實中都係公主少、平民多，不過「平民組」實在太多人，搞到娟姐都無位坐！（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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OK姐獲選入「公主組」，令不少網友都大跌眼鏡。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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雖然在觀眾票選的四位「公主」中，Ice獲得票數最多，但至目前為止，她在網友的討論中，除了笑容夠燦爛外，並未能令人留下其他深刻印象。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

網民：我為咗OK姐先睇

其中一個「公主」OK姐，雖然在賽前被指貌似女版「專家Dickson」，但可能因為樣貌太突出，進步空間十分大，網友都對她最為睇好，有不少網友更留言大讚「OK姐真係好正」、「我為咗OK姐先睇」、「大家都想睇OK姐成功突破」等等。

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在上化妝課時，OK姐被導師Yuki扔掉所有化妝品，令她忍不住傷心爆喊，說：「諗唔到我taste咁差！」（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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網民留言大讚OK姐。（圖片來源：網民留言截圖）
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又為佢打氣。（圖片來源：網民留言截圖）
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仲讚佢好cute！（圖片來源：網民留言截圖）
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作為KOL的Stella曾學過1年化妝，在12位佳麗中獲讚化妝技巧最好。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

短髮女神被鬧爆

但和OK姐相反，有兩個佳麗被網友一致劣評，就是Semi和芷橋。在學化妝環節中，OK姐被導師安排幫Semi化妝，但由於OK姐化妝技巧太差，令Semi非常不滿，全程黑面，臨結束課程時，更要求化妝學校的校長Michael幫她重新化妝，並說：「其實我都好似冇化過妝咁！」令身邊的OK姐非常尷尬，因而被網友封為「黑面Semi」。

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Semi黑面狂呻OK姐隻手震到好似患柏金遜症一樣，她說：「好驚佢搽睫毛液插到我隻眼！」（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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臨結束課程時，Semi要求化妝學校的校長Michael幫她重新化妝。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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賽前曾被封為短髮女神的Semi，因為今次黑面事件，而被好多網友鬧爆過份。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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網民批評Semi入咗圍就黑口黑面。（圖片來源：網民留言截圖）
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又鬧爆佢寸OK姐「化咗等如冇化」。（圖片來源：網民留言截圖）
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講到勁唔鍾意Semi！（圖片來源：網民留言截圖）
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最後總結係一班女人一齊就會好煩。（圖片來源：網民留言截圖）

芷橋又爆喊：我唔夠努力

而芷橋因為集集《造美人》都有爆喊的鏡頭，而得到「喊包」的稱號，網民都一面倒認為她「係又喊唔係又喊」，真係好煩。在上健身課時，現年30歲的芷橋因為被導師Allen指體內年齡足有43歲，是12位佳麗中最老，令她再度爆喊。不斷重複說：「我自己以為自己好努，但佢話我唔夠努力呀！」

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網友對芷橋「係又喊唔係又喊」，覺得好煩，希望她能早日被foul。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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娟姐見芷橋突然爆喊，亦有上前安慰她。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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網民認為芷橋成日喊似有情緒病，需要睇醫生。（圖片來源：網民留言截圖）
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話佢係又喊唔係又喊！（圖片來源：網民留言截圖）
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集集都喊。（圖片來源：網民留言截圖）
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此外OK姐因為寒背問題，做伸展動作時非常痛苦。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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Tracy（前排左二）、Stella（中排左一）、芷橋（後排左一）都係「有料」之人，一件V領運動服盡顯搶鏡事業線。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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有不少佳麗體內年齡都比真實年齡年輕。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

即睇芷橋又又又爆喊：

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