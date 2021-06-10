造美人｜12強名單出爐！黑面Semi 喊包芷橋 最乞人憎？最受網民歡迎竟然係佢

ViuTV節目《造美人》已宣布了12強佳麗的名單，並將她們分別編入了由Shirley和娟姐帶領的「公主組」和「平民組」，雖然佳麗們各有性格和特色，但只有少數幾位能成功在觀眾心目中留下深刻印象，其中Semi和芷橋就因為表現太「突出」，而惹來了不少網民的劣評，但有一位賽前不被睇好的佳麗，卻和她們相反，獲得大批網友支持！

文：東方新地｜圖：ViuTV節目截圖