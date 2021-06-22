造美人｜十佳麗爭入決賽 網民最想踢走Kathy 狂數5宗罪力證應被淘汰
ViuTV《造美人》上周十強誕生，今周又再淘汰兩名佳麗，能直路進入決賽只有八個名額，各佳麗為爭取決賽機會，瞓身博盡。雖然八強名單未誕生，網民率先選出頭號被foul佳麗，竟然是分數一直領先的公主組 Kathy（張育玲），更列出Kathy五宗罪，幾靚都冇用，輸觀眾緣，大忌﹗
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖、[email protected]
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖、[email protected]
《造美人》Kathy被插5宗罪：
《造美人》公主組和平民組互鬥，再有個人及團體大賽，為爭入決賽，大家都出盡力﹗八強名單在16集才揭曉（6月26日），期間還會有不同挑戰﹗之不過，八強名單未出，網民已心急票選淘汰名單，而十佳麗中，以分數一直帶前的Kathy，竟然是大家心中目認為最應被踢出局，佢究竟衰邊五宗罪﹗？
1. 自以為靚女
Kathy在首集亮相時，因為鼻生得高，一度被誤以為後天加工，後來得到專業人員即場檢驗，證明真材實料。Kathy對保養肌膚都相當重視，勤力敷mask，更連手腳都會敷，被測出體內年齡只有二十歲﹗雖然外在條件有優勢﹗不過網民指Kathy經常恃靚行兇，「當正自己係冠軍」。
2. 冇團隊精神
Kathy入camp首個任務是和公主組組員完成不同挑戰，一開波公主組及平民組皆因為想搶先一步到達check point，大家都跑住去目的地，十個佳麗當中，唯獨公主組Kathy施施然，到三位組員已到達第一個cheak point才發現Kathy未到，被呼喚的Kathy終於悠然自得地到來，更寸嘴話：「靚女係跑得慢啲﹗」網民指Kathy毫無團隊精神，與組員欠缺默契，毫不投入﹗
3. 好造作
Kathy在多次比賽中，都獲得高分而一直留在公主組，不過卻遭網民指次次出鏡都好造作，冇乜觀眾緣﹗
網民：特登向鏡頭做啲動作好造作
4. 前後對比不大唔合賽制
有網民指《造美人》原意是要佳麗事前事後有很大分別的作賽準則，但Kathy無乜大改變，如果繼續打入八強冇被foul對其他變靚的佳麗們好唔公正﹗
網民：《造美人》要揀反差大，Kathy要落選啦
5. 成個八婆好嘈
有網民指Kathy唔出聲冇事「一出聲成個八婆咁」，好討厭，又網民指Kathy長期戴上大眼仔，經常擘大對眼扮大眼，好難頂﹗