造美人｜Stella率先奪獎 Semi自信大叫：今晚我最索﹗
ViuTV《造美人》八強今晚進入總決賽，一開場評判話今晚計分標準是要由內到外都變靚，最希望見到八佳麗好似一粒明星一樣閃耀﹗八位佳麗果然無令大家失望，身型同外型完全大變身﹗大熱Semi出場即自信爆棚大叫：「今晚我最索﹗」攞硬冠軍姿態﹗
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖
《造美人》成功進入總決賽的包括楊芷羚（Stella）、 張育玲（Kathy）、劉兆汶（AB）、歐陽玉婷（Miko）、陳芊妤（Ann）、林珊妮（Shweta）、黎韋彤（Semi）、嚴楚翹（Ice）。
《追美人》經過三個月來的訓練，七位佳麗以白色貼身舞衣跳舞揭開序幕，鏡頭影得最多大熱Semi，傷腳AB在這個環節未見影﹗
《造美人》變身出場
八佳麗換上太空全身泳衣出場，然後自我介紹，對比三個月前首次見評判當日，大家明顯大變身，連對答都變得有自信，得到評判團一致讚賞﹗
Ice出場話：「以前我對自己冇信心，否定自己，三個月後嘅今日，希望大家可以見到我嘅進步，閃閃發亮嘅我﹗」
Shweta：「識得欣賞自己，每日覺得自己靚少少﹗」
Stella ：「參加時我係體重最重，依家我都係最重，不過改變空䦔都係最大，呢幾年唔見咗三個朋友，下巴、鎖骨、腰線，依家我搵番佢哋﹗」台下歡呼聲好大﹗
Kathy：「我係咪冇乜變過呢？係，因為我都係咁靚﹗我要畀人見到我內心強大，有人話過我霎眼嬌，我要話畀人知我唔係霎眼嬌﹗」
Miko：「我知自己身型同外型都唔係人哋鍾意嘅類型，但今晚我要做最靚，希望大家眼光放喺我度﹗」
Ann：「我一直冇自信，今晚希望大家都感覺得我由內到外嘅自信﹗」
AB撐住拐杖出嚟：「之前我係玩玩吓心態，依家認真咗，仲搞成咁要撐拐杖出嚟﹗雖然好多環節出唔到，啲人話我陪賽，其實係讓賽著，一陣睇我表演啦﹗」