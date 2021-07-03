造美人｜Stella率先奪獎 Semi自信大叫：今晚我最索﹗

ViuTV《造美人》八強今晚進入總決賽，一開場評判話今晚計分標準是要由內到外都變靚，最希望見到八佳麗好似一粒明星一樣閃耀﹗八位佳麗果然無令大家失望，身型同外型完全大變身﹗大熱Semi出場即自信爆棚大叫：「今晚我最索﹗」攞硬冠軍姿態﹗

文：東方新地｜圖：《造美人》截圖