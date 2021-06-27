造美人｜八強Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
文：東方新地｜圖：《造美人》截圖
《造美人》八強名單包括有Stella、Ann、Ice、Semi、Kathy、Shweta、Miko及AB。無論平民組定公主組，各佳麗一直都友誼第一，但當八佳麗殺入總決賽後，壓力同鬥心都倍增﹗
《造美人》八強被排舞師斥似鬧劇
在總決賽當晚，八佳麗有團隊及個人舞蹈表現，除了Semi獲排舞師讚賞外，其餘都是水準之下，排舞師更當場訓斥佳麗們：「今日你哋仲跳成咁，上到台一 定更差，我唔想被人覺得呢個係一個鬧劇﹗其實只要不停練，一百次唔得，一千次，總之不停練，無得懶﹗」
《造美人》Stella吩咐大家加操
Stella提議大家留在排舞室加操（Semi先離去），各佳麗們卻欠缺溝通及主見，Stella發揮其領導才能，建議大家先練好舞步，但Shweta卻認為要錄下排舞過程，以便執細節，並且對只有七人加操，對如何分組有疑問，Stella開始不耐煩答：「大家一齊排熟晒先啦﹗唔使理分組，你鍾意分三人四人囉，唔使錄呀﹗排咗先啦﹗」Shweta卻指若不執細節，不停排一啲錯的舞步會好浪費時間，你一言我一語，互不相讓﹗
Stella同Shweta意見不一。（圖片來源：《造美人》截圖）
《造美人》八強佳麗的跳舞水準參差，連拍子都未掌握到，Stella反晒白眼話：「佢話後兩拍，你又話兩拍﹗」令一直對自己跳舞已無信心的Shweta突然情緒激動爆seed：「其實我聽啲識跳舞人講，係要睇多啲人點跳，所以我先想錄起嚟睇，而唔係死練爛練，都唔知自己錯乜？一直跳緊錯嘅嘢﹗」
《造美人》Shweta邊鬧邊喊：我可以消失﹗
Shweta更發晦氣話：「我可以消失﹗我可以返屋企㗎﹗我自己練可以跳得好好㗎﹗」令一直調停的Ann都不知所惜，只不停安撫Shweta，排舞室火花四濺﹗
網民指Stella有領導才能，亦有網民指她愛扮大家姐，亦有指Shweta情緒管理差，次次都控制唔到，亦有網民指二人都無錯，只是表達上大家有分歧，Stella及Shweta各有支持者﹗
《造美人》AB突然跌低
場舞未排好，本來已腳傷上陣的AB打入八強，未受腳傷影響如想參與不同特訓，排舞其間再度傷腳，痛到當場爆喊，最後要入院治療，喊住送上救護車，究竟能否上台參加比賽，還是未知知數﹗