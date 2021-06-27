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造美人｜八強Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院

東方新地 - 娛聞

《造美人》八強殺入總決賽，各佳麗戰勝心突然飇升，人人都想做冠軍，友誼備受考驗，Stella同Shweta率先有火花，在排舞室嘈起交上嚟，一波未平，另一波又起﹗

文：東方新地｜圖：《造美人》截圖

《造美人》八強名單包括有Stella、Ann、Ice、Semi、Kathy、Shweta、Miko及AB。無論平民組定公主組，各佳麗一直都友誼第一，但當八佳麗殺入總決賽後，壓力同鬥心都倍增﹗

排舞老師訓斥佳麗們表現被預期差太遠，除了Semi外，全部不達標﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
排舞老師訓斥佳麗們表現比預期差太遠，除了Semi外，全部不達標﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》八強被排舞師斥似鬧劇

在總決賽當晚，八佳麗有團隊及個人舞蹈表現，除了Semi獲排舞師讚賞外，其餘都是水準之下，排舞師更當場訓斥佳麗們：「今日你哋仲跳成咁，上到台一 定更差，我唔想被人覺得呢個係一個鬧劇﹗其實只要不停練，一百次唔得，一千次，總之不停練，無得懶﹗」

排舞師指只有Semi表現理想，其餘佳麗全在水平之下，並強調總決賽中，舞蹈及行catwalk佔分數好重﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
排舞師指只有Semi表現理想，其餘佳麗全在水平之下，並強調總決賽，舞蹈及行catwalk所佔分數好重﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
Ice衝破唔到個人障礙，跳辣身舞環節跳到喊，要排舞師安撫﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
Ice衝破唔到心理關口，一直唔敢放膽去跳辣身舞，似被迫行刑一樣跳到喊，要排舞師上前安撫﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
Ice喊到收唔聲：「我真係做唔到（跳辣身舞）。」被其他佳麗笑她只適合去圖書館﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
Ice喊到收唔聲：「我真係做唔到（跳辣身舞）。」被其他佳麗笑她只適合去圖書館﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》Stella吩咐大家加操

Stella提議大家留在排舞室加操（Semi先離去），各佳麗們卻欠缺溝通及主見，Stella發揮其領導才能，建議大家先練好舞步，但Shweta卻認為要錄下排舞過程，以便執細節，並且對只有七人加操，對如何分組有疑問，Stella開始不耐煩答：「大家一齊排熟晒先啦﹗唔使理分組，你鍾意分三人四人囉，唔使錄呀﹗排咗先啦﹗」Shweta卻指若不執細節，不停排一啲錯的舞步會好浪費時間，你一言我一語，互不相讓﹗造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院

Stella同Shweta意見不一。（圖片來源：《造美人》截圖）

造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
Stella認為大家先排熟好成隻舞先，跟Shweta持不同意見﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》八強佳麗的跳舞水準參差，連拍子都未掌握到，Stella反晒白眼話：「佢話後兩拍，你又話兩拍﹗」令一直對自己跳舞已無信心的Shweta突然情緒激動爆seed：「其實我聽啲識跳舞人講，係要睇多啲人點跳，所以我先想錄起嚟睇，而唔係死練爛練，都唔知自己錯乜？一直跳緊錯嘅嘢﹗」

造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
Stella同Shweta喺排舞室面左左﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
Stella表現得好唔耐煩﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

《造美人》Shweta邊鬧邊喊：我可以消失﹗

Shweta更發晦氣話：「我可以消失﹗我可以返屋企㗎﹗我自己練可以跳得好好㗎﹗」令一直調停的Ann都不知所惜，只不停安撫Shweta，排舞室火花四濺﹗

造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
Shweta情緒好激動﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
Ice等人安撫Shweta不果﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

網民指Stella有領導才能，亦有網民指她愛扮大家姐，亦有指Shweta情緒管理差，次次都控制唔到，亦有網民指二人都無錯，只是表達上大家有分歧，Stella及Shweta各有支持者﹗

《造美人》AB突然跌低

場舞未排好，本來已腳傷上陣的AB打入八強，未受腳傷影響如想參與不同特訓，排舞其間再度傷腳，痛到當場爆喊，最後要入院治療，喊住送上救護車，究竟能否上台參加比賽，還是未知知數﹗

造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
AB突然聽到腳「啪」一聲，無力突然坐在地上，相信是排舞時再觸動到痛處﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
AB一直唔想去醫院﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
節目組為安全還是送AB去醫院﹗（圖片來源：《造美人》截圖）
造美人｜Stella、Shweta排舞室嘈交 AB再傷腳急送入院
AB被送上救護車，又痛又擔心不知能否繼續作賽，當場爆喊﹗（圖片來源：《造美人》截圖）

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