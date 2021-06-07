造美人｜首播即成大熱 ６號胡靄琪OK話ViuTV黐線 強尼都話搞唔掂
ViuTV於6月7日晚推出另類選美節目《造美人》，從第一集介紹佳麗出場的宣傳片來看，6號胡靄琪OK一出場就令全場人另眼相看，除了她本來的職業做地盤夠特別外，被指個樣似專家Dickson的胡靄琪非常有自信，更大膽直指ViuTV招募時講得好輕鬆，點知打入16強後才發覺唔對路！
撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片及影片截圖、DicksonIG圖片
《造美人》6.胡靄琪 OK
職業：土木工程 地盤
年齡：26
滿意部位：耳朵
不滿部位：眼袋
自我感覺非常良好
參加得《造美人》當然想成為焦點，6號佳麗胡靄琪(花名OK)輕易做到了，她一出場就表示覺得自己好OK，但可以更靚，想透過節目執靚啲，說話非常有自信。
胡靄琪：搞錯咗少少嘢
現年26歲的胡靄琪從事建造工程及管理，之前在地盤返工的她在宣傳片中提到自己：「搞錯咗少少嘢。」仲即場投訴當日ViuTV的招募講到好輕鬆，以為只是扮靚靚做Facial，點知並唔係咁簡單，仲話ViuTV好黐線。
《造美人》中的敢言代表
胡靄琪唔止投訴ViuV，仲話之前返地盤要著住公司的「死人制服」，長期日曬雨淋搞到自己皮膚差又出雀斑，她的直率令現場嘉賓及主持狂笑，就連轉數出名快的強尼都招駕唔住，話佢難搞。宣傳片出街後，胡靄琪成功引起網民注意，讚她性格好，樣又唔算太差，就連女歌手J.Arie(雷深如)都話佢好正。