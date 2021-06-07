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造美人｜首播即成大熱 ６號胡靄琪OK話ViuTV黐線 強尼都話搞唔掂

東方新地 - 娛聞

ViuTV於6月7日晚推出另類選美節目《造美人》，從第一集介紹佳麗出場的宣傳片來看，6號胡靄琪OK一出場就令全場人另眼相看，除了她本來的職業做地盤夠特別外，被指個樣似專家Dickson的胡靄琪非常有自信，更大膽直指ViuTV招募時講得好輕鬆，點知打入16強後才發覺唔對路！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片及影片截圖、DicksonIG圖片

《造美人》6.胡靄琪 OK

職業：土木工程 地盤
年齡：26
滿意部位：耳朵
不滿部位：眼袋

胡靄琪
宣傳照中胡靄琪，髮型非常獨特。

自我感覺非常良好

參加得《造美人》當然想成為焦點，6號佳麗胡靄琪(花名OK)輕易做到了，她一出場就表示覺得自己好OK，但可以更靚，想透過節目執靚啲，說話非常有自信。

造美人
胡靄琪非常有自信，覺得自己本來已經非常OK。
造美人
胡靄琪主要想整走眼袋及大腮骨。

胡靄琪：搞錯咗少少嘢

現年26歲的胡靄琪從事建造工程及管理，之前在地盤返工的她在宣傳片中提到自己：「搞錯咗少少嘢。」仲即場投訴當日ViuTV的招募講到好輕鬆，以為只是扮靚靚做Facial，點知並唔係咁簡單，仲話ViuTV好黐線。

造美人
胡靄琪話自己打入16強才知唔對路，強尼叫佢講清楚係咩事。
造美人
胡靄琪話ViuTV的招募講得好輕鬆。
造美人
胡靄琪話入圍後才知個節目咁黐線，強尼滴晒汗狂笑，笑言真係搞佢唔掂，要交畀其他主持及嘉賓去處理她。

《造美人》中的敢言代表

胡靄琪唔止投訴ViuV，仲話之前返地盤要著住公司的「死人制服」，長期日曬雨淋搞到自己皮膚差又出雀斑，她的直率令現場嘉賓及主持狂笑，就連轉數出名快的強尼都招駕唔住，話佢難搞。宣傳片出街後，胡靄琪成功引起網民注意，讚她性格好，樣又唔算太差，就連女歌手J.Arie(雷深如)都話佢好正。

造美人
胡靄琪話以往返地盤都要穿公司那件死人制服。
造美人
胡靄琪當眾鬧公司，令全場嘩然，她即解釋已辭職冇做。
造美人
女歌手J.Arie大讚胡靄琪好正。
造美人
不少網民覺得胡靄琪是可造之材。
造美人
亦有人覺得胡靄琪同專家Dickson撞樣。
造美人
專家Dickson

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