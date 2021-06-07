造美人｜首播即成大熱 ６號胡靄琪OK話ViuTV黐線 強尼都話搞唔掂

ViuTV於6月7日晚推出另類選美節目《造美人》，從第一集介紹佳麗出場的宣傳片來看，6號胡靄琪OK一出場就令全場人另眼相看，除了她本來的職業做地盤夠特別外，被指個樣似專家Dickson的胡靄琪非常有自信，更大膽直指ViuTV招募時講得好輕鬆，點知打入16強後才發覺唔對路！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片及影片截圖、DicksonIG圖片