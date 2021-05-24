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造美人｜改造前刺激視覺 16位佳麗各有特色 有Klau有William Hung仲有動力火車

東方新地 - 娛聞

ViuTV推出的嶄新選美節目《造美人》，經過精挑細選後16強終於隆重登場，節目將於6月7日首播，挑戰觀眾眼球，參賽者絕對是各有特色，誰都搶不了誰的風頭，不少佳麗都被網民指有明星臉，有人似《造星3》的Klau，亦有似William Hung與動力火車的顏志琳……一齊期待她們的蛻變過程。

撰文：東方新地 ｜圖片：ViuTV圖片

1.劉芷橋(芷橋)

職業:酒店
年齡:30
滿意部位:皮膚白
不滿部位:頭大/身型比例
曾經改造:雙眼皮、隆鼻、箍牙
想試療程:減肥、身型

劉芷橋
劉芷橋
劉芷橋
劉芷橋

2.張育玲Kathy

職業:播主/Model
年齡:31
滿意部位:眼睛
不滿部位:大腿
曾經改造:肉毒桿菌 (面)、透明質酸 (額頭)
想試療程:修身、豐胸、大腿

張育玲
張育玲
張育玲
張育玲

3.劉兆汶 AB

職業:Freelance健身教練
年齡:33
滿意部位:腳腕
不滿部位:手臂
曾經改造:/
想試療程:皮膚、包包面、眼皮、身型

劉兆汶
劉兆汶
劉兆汶
劉兆汶
3號佳麗個pose惹來誤會。
3號佳麗個pose惹來誤會。

4.歐陽玉婷 Miko

職業:全職媽媽
年齡:28
滿意部位:眼
不滿部位:全身上下
曾經改造:打雀斑、去皺針
想試療程:皮膚、蘋果肌、瘦身、豐胸、小腿

歐陽玉婷
歐陽玉婷

造美人｜改造前刺激視覺 16強各有特色 有Klau有William Hung仲有動力火車

網民一致認為歐陽玉婷勁似《造星3》的Klau劉瑞祈。
網民一致認為歐陽玉婷勁似《造星3》的Klau劉瑞祈。
歐陽玉婷
歐陽玉婷

5.冼潁琹 Georgia

職業:空姐
年齡:29
滿意部位:手臂
不滿部位:鼻
曾經改造:透明質酸鼻
想試療程:鼻

冼潁琹
冼潁琹
冼潁琹
冼潁琹

6.胡靄琪 OK

職業:土木工程 地盤
年齡:26
滿意部位:耳朵
不滿部位:眼袋
曾經改造:/
想試療程:/

胡靄琪
胡靄琪
胡靄琪
胡靄琪

7.陳芊妤 Ann

職業:舞台劇學生
年齡:24
滿意部位:腳
不滿部位:鼻
曾經改造:透明質酸 (下巴)
想試療程:鼻

陳芊妤
陳芊妤
陳芊妤被指似台灣組合動力火車成員顏志琳。
陳芊妤被指似台灣組合動力火車成員顏志琳。
陳芊妤
陳芊妤

8.林珊妮 Shweta

職業:待業
年齡:23
滿意部位:眼
不滿部位:背脊
曾經改造:/
想試療程:/

林珊妮
林珊妮
林珊妮
林珊妮

9.林詩敏 Menah

職業:演員
年齡:22
滿意部位:腰
不滿部位:鼻子
曾經改造:瘦面針
想試療程：鼻子

林詩敏
林詩敏
造美人｜改造前刺激視覺 16強各有特色 有Klau有William Hung仲有動力火車
林詩敏被指似William Hung。
林詩敏
林詩敏

10.黎韋彤 Semi

職業:Freelance singer /Model
年齡:23
滿意部位:鎖骨
不滿部位:四肢
曾經改造:/
想試療程:手臂、腳、副乳、黑眼圈

黎韋彤
黎韋彤
黎韋彤
黎韋彤

11.周卓盈 Tracy

職業:體育舞蹈港隊
年齡:19
滿意部位:眉
不滿部位:下巴
曾經改造:脫癦、埋線
想試療程:下巴、膊頭橫

周卓盈
周卓盈
周卓盈
周卓盈

12.羅卿娗 Dorothy

職業:演員
年齡:28
滿意部位:鼻
不滿部位:眼
曾經改造:/
想試療程:大細眼、眼袋、美白

羅卿娗
羅卿娗
羅卿娗
羅卿娗

13.嚴楚翹 Ice

職業:保險
年齡:29
滿意部位:眼睛
不滿部位:大腿
曾經改造:/
想試療程:鼻、豐胸

嚴楚翹
嚴楚翹
嚴楚翹
嚴楚翹

14.梁海而 Vivian

職業:網媒創辦人
年齡:28
滿意部位:腳
不滿部位:腰
曾經改造:肉毒桿菌(咀嚼肌)、埋線
想試療程:下巴、瘦面、身型

梁海而
梁海而
梁海而
梁海而

15.楊芷羚 Stella

職業:直播主
年齡:27
滿意部位:鼻子
不滿部位:身型
曾經改造:肉毒桿菌(下巴,面)、脫毛
想試療程:雙下巴、包包面、減肥

楊芷羚
楊芷羚
楊芷羚
楊芷羚

16.曾祖妮 Jonie

職業:文職
年齡:24
滿意部位:膊頭
不滿部位:臉型
曾經改造:/
想試療程:減肥

曾祖妮
曾祖妮
曾祖妮
曾祖妮
造美人｜改造前刺激視覺 16強各有特色 有Klau有William Hung仲有動力火車
這位佳麗被指下體激凸。

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