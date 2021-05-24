造美人｜改造前刺激視覺 16位佳麗各有特色 有Klau有William Hung仲有動力火車

ViuTV推出的嶄新選美節目《造美人》，經過精挑細選後16強終於隆重登場，節目將於6月7日首播，挑戰觀眾眼球，參賽者絕對是各有特色，誰都搶不了誰的風頭，不少佳麗都被網民指有明星臉，有人似《造星3》的Klau，亦有似William Hung與動力火車的顏志琳……一齊期待她們的蛻變過程。

撰文：東方新地 ｜圖片：ViuTV圖片