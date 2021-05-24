造美人｜改造前刺激視覺 16位佳麗各有特色 有Klau有William Hung仲有動力火車
ViuTV推出的嶄新選美節目《造美人》，經過精挑細選後16強終於隆重登場，節目將於6月7日首播，挑戰觀眾眼球，參賽者絕對是各有特色，誰都搶不了誰的風頭，不少佳麗都被網民指有明星臉，有人似《造星3》的Klau，亦有似William Hung與動力火車的顏志琳……一齊期待她們的蛻變過程。
撰文：東方新地 ｜圖片：ViuTV圖片
1.劉芷橋(芷橋)
職業:酒店
年齡:30
滿意部位:皮膚白
不滿部位:頭大/身型比例
曾經改造:雙眼皮、隆鼻、箍牙
想試療程:減肥、身型
2.張育玲Kathy
職業:播主/Model
年齡:31
滿意部位:眼睛
不滿部位:大腿
曾經改造:肉毒桿菌 (面)、透明質酸 (額頭)
想試療程:修身、豐胸、大腿
3.劉兆汶 AB
職業:Freelance健身教練
年齡:33
滿意部位:腳腕
不滿部位:手臂
曾經改造:/
想試療程:皮膚、包包面、眼皮、身型
4.歐陽玉婷 Miko
職業:全職媽媽
年齡:28
滿意部位:眼
不滿部位:全身上下
曾經改造:打雀斑、去皺針
想試療程:皮膚、蘋果肌、瘦身、豐胸、小腿
5.冼潁琹 Georgia
職業:空姐
年齡:29
滿意部位:手臂
不滿部位:鼻
曾經改造:透明質酸鼻
想試療程:鼻
6.胡靄琪 OK
職業:土木工程 地盤
年齡:26
滿意部位:耳朵
不滿部位:眼袋
曾經改造:/
想試療程:/
7.陳芊妤 Ann
職業:舞台劇學生
年齡:24
滿意部位:腳
不滿部位:鼻
曾經改造:透明質酸 (下巴)
想試療程:鼻
8.林珊妮 Shweta
職業:待業
年齡:23
滿意部位:眼
不滿部位:背脊
曾經改造:/
想試療程:/
9.林詩敏 Menah
職業:演員
年齡:22
滿意部位:腰
不滿部位:鼻子
曾經改造:瘦面針
想試療程：鼻子
10.黎韋彤 Semi
職業:Freelance singer /Model
年齡:23
滿意部位:鎖骨
不滿部位:四肢
曾經改造:/
想試療程:手臂、腳、副乳、黑眼圈
11.周卓盈 Tracy
職業:體育舞蹈港隊
年齡:19
滿意部位:眉
不滿部位:下巴
曾經改造:脫癦、埋線
想試療程:下巴、膊頭橫
12.羅卿娗 Dorothy
職業:演員
年齡:28
滿意部位:鼻
不滿部位:眼
曾經改造:/
想試療程:大細眼、眼袋、美白
13.嚴楚翹 Ice
職業:保險
年齡:29
滿意部位:眼睛
不滿部位:大腿
曾經改造:/
想試療程:鼻、豐胸
14.梁海而 Vivian
職業:網媒創辦人
年齡:28
滿意部位:腳
不滿部位:腰
曾經改造:肉毒桿菌(咀嚼肌)、埋線
想試療程:下巴、瘦面、身型
15.楊芷羚 Stella
職業:直播主
年齡:27
滿意部位:鼻子
不滿部位:身型
曾經改造:肉毒桿菌(下巴,面)、脫毛
想試療程:雙下巴、包包面、減肥
16.曾祖妮 Jonie
職業:文職
年齡:24
滿意部位:膊頭
不滿部位:臉型
曾經改造:/
想試療程:減肥