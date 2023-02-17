連登力捧區明妙成港女第一正菜 童星出身被封「港版周子瑜」 童年經歷極悲慘
連登仔力捧區明妙成女神 指其是港女中的代表
近日有連登仔開post以「區明妙 (miumiu) 算唔算港女嘅天花板」為題，指網民「由細睇到佢大」，版主認為區明妙是少數沒有走樣的童星，長大後依然氣質非凡，自帶日本妹的感覺。
獲封「港版子瑜」IG擁逾11萬粉絲
區明妙的IG坐擁逾11萬粉絲，自稱「無敵美少女一名」。有網民話佢激似韓團Twice成員周子瑜，被譽「港版子瑜」。原來區明妙曾有任韓國練習生的機會，但她為了追逐演員夢，無奈放棄攻韓機會！她目前為邵氏兄弟旗下藝員，不時都會在TVB劇中出現。
區明妙本性是乖乖女 銘記父親遺言
區明妙表示一直銘記父親遺言，指由當童星起加入演藝圈，父親在生時一直支持她追夢，同時提醒她在演藝圈生存並不容易，勉勵她「一旦決定了便要堅持，不要放棄」！區明妙13歲時其父便離世，令她年紀輕輕就要學識獨立，堅強面對難關，就算當年首次去電視城拍攝，都是單拖上陣。
網民唔認同：一般貨色
不過有其他網民持相反意見，覺得區明妙為「一般貨色」，並作出針對性言論：「個樣無乜立體感，側臉啲輪廓一定好X扁」。而對於區明妙的「鬼影變幻球」，有網民認為她有用「厚Pad」營造視覺效果。
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