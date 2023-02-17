連登力捧區明妙成港女第一正菜 童星出身被封「港版周子瑜」 童年經歷極悲慘

好多網絡女神都由連登仔帶風向捧出來，就算偶會有反對聲音，認為連登仔眼光失準，但此舉仍無阻連登仔的強大「搵女」功能。今次連登仔又有新搞作，轉捧由做童星入行的區明妙(Miu Miu)，連登仔指她是港女中的頂級貨色。