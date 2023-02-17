區明妙

連登力捧區明妙成港女第一正菜 童星出身被封「港版周子瑜」 童年經歷極悲慘

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好多網絡女神都由連登仔帶風向捧出來，就算偶會有反對聲音，認為連登仔眼光失準，但此舉仍無阻連登仔的強大「搵女」功能。今次連登仔又有新搞作，轉捧由做童星入行的區明妙(Miu Miu)，連登仔指她是港女中的頂級貨色。

連登仔話區明妙是港女中的頂級貨色。
連登仔話區明妙是港女中的頂級貨色。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙是童星出身。
區明妙是童星出身。（圖片來源：[email protected]__au）

連登仔力捧區明妙成女神 指其是港女中的代表

近日有連登仔開post以「區明妙 (miumiu) 算唔算港女嘅天花板」為題，指網民「由細睇到佢大」，版主認為區明妙是少數沒有走樣的童星，長大後依然氣質非凡，自帶日本妹的感覺。

區明妙 連登仔 Miumiu
區明妙自帶日本妹的感覺。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 連登仔 Miumiu
連登仔開post以「區明妙 (miumiu) 算唔算港女嘅天花板」作討論。（圖片來源：[email protected]__au）

獲封「港版子瑜」IG擁逾11萬粉絲

區明妙的IG坐擁逾11萬粉絲，自稱「無敵美少女一名」。有網民話佢激似韓團Twice成員周子瑜，被譽「港版子瑜」。原來區明妙曾有任韓國練習生的機會，但她為了追逐演員夢，無奈放棄攻韓機會！她目前為邵氏兄弟旗下藝員，不時都會在TVB劇中出現。

區明妙 連登仔 Miumiu
區明妙的IG坐擁逾11萬粉絲，自稱「無敵美少女一名」。（圖片來源：[email protected]__au）
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區明妙被譽「港版子瑜」。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 連登仔 Miumiu
區明妙曾有任韓國練習生的機會，她為了追逐演員夢，只好無奈放棄。（圖片來源：[email protected]__au）

區明妙本性是乖乖女 銘記父親遺言

區明妙表示一直銘記父親遺言，指由當童星起加入演藝圈，父親在生時一直支持她追夢，同時提醒她在演藝圈生存並不容易，勉勵她「一旦決定了便要堅持，不要放棄」！區明妙13歲時其父便離世，令她年紀輕輕就要學識獨立，堅強面對難關，就算當年首次去電視城拍攝，都是單拖上陣。

區明妙 連登仔 Miumiu
區明妙表示一直銘記父親遺言。（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 連登仔 Miumiu
區明妙個性獨立！（圖片來源：[email protected]__au）

網民唔認同：一般貨色

不過有其他網民持相反意見，覺得區明妙為「一般貨色」，並作出針對性言論：「個樣無乜立體感，側臉啲輪廓一定好X扁」。而對於區明妙的「鬼影變幻球」，有網民認為她有用「厚Pad」營造視覺效果。

區明妙 連登仔 Miumiu
有其他網民覺得區明妙為「一般貨色」。（圖片來源：[email protected]__au）
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有網民認為她有用「厚Pad」。（圖片來源：[email protected]__au）
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區明妙惹熱議！（圖片來源：[email protected]__au）

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]__au

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