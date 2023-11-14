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叱咤2023｜網民齊心向鏡粉宣戰 呼籲票投給尹光推做我最喜愛男歌手

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叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》將於2024年1月1日在亞洲國際博覽館ARENA舉行，投票分為5大階段進行，「我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強的投票亦已開始。近年聲勢如虹的MIRROR經常在叱咤以壓倒性姿態高票數贏得獎項，有網民看不過眼在討論區發文，呼籲大家出招大戰鏡粉，齊心投票給一位樂壇大前輩！

連登仔 鏡粉 叱咤2023 《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》11月13日至 11月17日開始投選「我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》11月13日至 11月17日開始投選「我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強（圖片來源：ig＠cr881903）

叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光力撼MIRROR

近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。

連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：叱咤投票站網頁）
連登仔 鏡粉 叱咤2023 尹光 尹光一出場就超搞鬼。
尹光早前搞《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》（圖片來源：東方新地）

叱咤2023｜網民：只有MC先可以打低MIRROR！

不過都有網民覺得應該投MC張天賦，指MC才是最有機會打低MIRROR的人，不認同吹奏尹光的講法：「條友啲唱腔咁老土都吹奏，我投返MC算，起碼fxxkboy樣幾潮唱歌又好聽」、「走去投尹光呢啲口水歌歌手，咪又係玩爛香港樂壇，講得出投尹光你本身都唔在乎樂壇會點發展啦係咪」、「投MC先有機會打抵姜B，忍痛棄光B，全家投MC」。亦有網民叫大家繼續投姜濤，指姜濤感言好重花生好好睇：「其實識玩一定投姜，想睇多次佢發台瘟！」

連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：ig＠cr881903）
連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：叱咤投票站網頁）
連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：叱咤投票站網頁）

叱咤2023｜當年古天樂都得 點解尹光唔得！

講到投尹光，不少網民都講起當年2018年古天樂被推舉做 「我最喜愛的男歌手」，認為真係一切都有可能！當年與古天樂爭獎的同期競爭歌手，有陳奕迅、張敬軒、陳柏宇、周國賢，而古生只有一首同謝安琪合唱的《(一個男人) 一個女人 和浴室》上榜。古天樂上台時都表示：「呢個世界真係好奇怪，真係會有奇蹟出現，我都可以行到上台攞呢個獎，我真係無嘢好講！」然後他更清唱咗10幾年前《男朋友》一曲，大受網民讚賞！

連登仔 鏡粉 叱咤2023 2018「我最喜愛的男歌手」由古天樂奪得
2018「我最喜愛的男歌手」由古天樂奪得（圖片來源：youtube＠商業電台 Hong Kong Toolbar）
連登仔 鏡粉 叱咤2023 古生上台時都表示「呢個世界真係好奇怪，真係會有奇蹟出現，我都可以行到上台攞呢個獎，我真係無嘢好講」
古生上台時都表示「呢個世界真係好奇怪，真係會有奇蹟出現，我都可以行到上台攞呢個獎，我真係無嘢好講」（圖片來源：youtube＠商業電台 Hong Kong Toolbar）

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大家投咗心未呀～

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：東方新地、叱咤投票站網頁、ig＠cr881903資料或影片來源：youtube＠商業電台 Hong Kong Toolbar

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