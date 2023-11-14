叱咤2023｜網民齊心向鏡粉宣戰 呼籲票投給尹光推做我最喜愛男歌手

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》將於2024年1月1日在亞洲國際博覽館ARENA舉行，投票分為5大階段進行，「我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強的投票亦已開始。近年聲勢如虹的MIRROR經常在叱咤以壓倒性姿態高票數贏得獎項，有網民看不過眼在討論區發文，呼籲大家出招大戰鏡粉，齊心投票給一位樂壇大前輩！