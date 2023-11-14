叱咤2023｜網民齊心向鏡粉宣戰 呼籲票投給尹光推做我最喜愛男歌手
叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光力撼MIRROR
近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。
叱咤2023｜網民：只有MC先可以打低MIRROR！
不過都有網民覺得應該投MC張天賦，指MC才是最有機會打低MIRROR的人，不認同吹奏尹光的講法：「條友啲唱腔咁老土都吹奏，我投返MC算，起碼fxxkboy樣幾潮唱歌又好聽」、「走去投尹光呢啲口水歌歌手，咪又係玩爛香港樂壇，講得出投尹光你本身都唔在乎樂壇會點發展啦係咪」、「投MC先有機會打抵姜B，忍痛棄光B，全家投MC」。亦有網民叫大家繼續投姜濤，指姜濤感言好重花生好好睇：「其實識玩一定投姜，想睇多次佢發台瘟！」
叱咤2023｜當年古天樂都得 點解尹光唔得！
講到投尹光，不少網民都講起當年2018年古天樂被推舉做 「我最喜愛的男歌手」，認為真係一切都有可能！當年與古天樂爭獎的同期競爭歌手，有陳奕迅、張敬軒、陳柏宇、周國賢，而古生只有一首同謝安琪合唱的《(一個男人) 一個女人 和浴室》上榜。古天樂上台時都表示：「呢個世界真係好奇怪，真係會有奇蹟出現，我都可以行到上台攞呢個獎，我真係無嘢好講！」然後他更清唱咗10幾年前《男朋友》一曲，大受網民讚賞！
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