連詩雅繼「Rest in piece」又一力作？網民：究竟點樣懷胎36個月

去年四月，連詩雅（Shiga）與陳家樂步入婚姻的殿堂，並於今年二月宣布懷孕喜訊。五月底，夫妻倆公開了寶寶的性別，並為她取名為Camila。在這段期間，連詩雅活躍於社交媒體，分享多張孕期照片，卻意外地再次打錯字引發笑料，成為網民討論的焦點。

