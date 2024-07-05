連詩雅繼「Rest in piece」又一力作？網民：究竟點樣懷胎36個月
連詩雅懷孕「36個月」網民：陀哪吒連十娘
連詩雅目前懷孕已進入尾聲，預計本月18日迎接她與陳家樂的小公主Camila的誕生。陳家樂將於17日結束在馬來西亞的工作，趕回香港陪伴妻子生產，希望寶寶能按計劃出生，不提前「搶閘」。近日，連詩雅在社交平台上分享了一張懷孕36週的照片，不料卻將「36週」誤寫為「36個月」，引來網民紛紛留言戲稱她「陀哪吒」、「連十娘」、「I think is 36 weeks right ? Hehe」，更被轉發至Threads指「連詩雅又一驚世力作，做媽媽真辛苦，陀足3年」。幸好，連詩雅及時更正了這一錯誤。
重溫2013年「Rest in piece」
此外，連詩雅曾在2013年因誤用「Rest in piece」一詞而被網民嘲笑，多年後的今天，她似乎仍偶有犯錯的時候。連詩雅由細到大都就讀國際學校，其英文相信都有一定水平，不過曾經因為「Piece」同「Peace」兩個詞語而引發一連串的網民嘲笑行為。2013年逝世的演員Paul Walker，憑《狂野時速》電影作品在全球爆紅，而當時逝世亦引起極大迴響，連詩雅當時都有出post悼念對方，不過就將「Rest in Peace」寫成「Rest in Piece」，因此被網民封為「連Piece雅」。
二次搞錯《One Peace》
不過唔止一單，Shiga在其後出席一個《海賊王One Piece》的活動時，不小心將作品改名成《One Peace》，再次引來網民的關注。不過Shiga其後都好醒地決定直播罰抄呢個詞語，希望自己下次不要再錯。其公關災難亦因此被化解。
訪問片大騷流利英文
不過都有唔少網民質疑其英文水平到底去到邊度，畢竟她是於國際學校就讀，應該點都有返啲斤兩。近日一條Shiga接受英文訪問的影片再度被翻Hit，片中可見Shiga在訪問過程中都大騷流利英文，完全唔似會將「Piece」同「Peace」搞錯的一個人。
網民力撐Shiga：冇讀Ｕ都流利過九成連登仔
有唔少網民都力撐Shiga，認為其實當時「Piece」同「Peace」的確是不小心打錯，仲指：「大把人中文字都打錯，但笑X人英文差」，「冇讀U（大學）都流利過九成連登仔」，仲有網民指其影片下方不少人都為英文口音或者文法去鬧交，怒轟只有香港人先會咁做。亦有網民指其口音是難以模仿的，指當年其實笑都只是笑佢打錯，並非質疑其英文程度。