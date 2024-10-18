連詩雅產後極速修身成功 大騷紮肚成果 無敵小蠻腰重出江湖
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今年7月，36歲連詩雅（Shiga）為丈夫陳家樂誕下女兒陳星頤後，她不僅分享了跑步的照片，「大升cup」獲讚好偉大！連詩雅在生產後積極恢復身材，近日再分享紮肚成果，可以看出她的身材有了明顯的改善！
連詩雅大騷紮肚成果 無敵小蠻腰重出江湖
連詩雅的紮肚療程持續了10天，期間她的腰圍大幅減少了8cm，「紮肚 DAY 10！！YAYYYY 紮肚療程嚟到最後一日喇！首先要多謝自己咁乖咁自律，不過效果已經說明一切都係值得」，連詩雅在社交平台上寫道。她還透露了一些具體的數據：「全身減咗20CM！臀圍減2吋！腰圍71CM63CM」，她的腰圍縮減了8cm，並且她還曬出了她的纖腰照片，成效顯著。
連詩雅曬蕩漾跑步自拍片
連詩雅9月中在社交平台上載1段新片，片中Shiga以低胸小背心上陣，並以自拍嘅方式紀錄自己產後重拾運動。不過大家嘅焦點就擺咗喺連詩雅「大升cup」嘅身材上，產後2個月嘅Shiga上圍明顯豐滿唔少，跑步時蕩漾嘅畫面可謂十分有視覺效果！
網民連環激讚連詩雅變「有料之人」
對於連詩雅瘋狂升cup嘅姣好身材，唔少網民都留言大讚Shiga變「有料之人」：「生完即刻大咗」「終於體驗到大奶的感覺，自信都返曬嚟」「幸福家樂」「生咗BB，對媽媽果然有好嘅副效果」「好『hill』張」「風景優美，碧波蕩漾」
圖片來源：IG@shi_ga、Ig@shi_ga