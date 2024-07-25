連詩雅產後首張全家福慘捱轟 自爆「化全妝入產房生B」真相

於2023年正式拉埋天窗嘅陳家樂同太太連詩雅（Shiga），在上星期迎來了二人的首個愛情結晶品「Camila」，夫婦倆都連環出po，都難掩榮升父母嘅喜悅！近日佢哋就發佈全家福，3人同框嘅畫面簡直又sweet又溫馨！此外，Shiga亦回應「化全妝入產房生仔」的言論， 仲引來唔少網民認為「應該要化」嘅1個原因。

