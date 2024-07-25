連詩雅產後首張全家福慘捱轟 自爆「化全妝入產房生B」真相
陳家樂連詩雅全家福曝光
新手媽媽Shiga分享了她的家庭幸福照，看到陳家樂和太太小心翼翼地抱著愛女Camila，另一張照片展示了Shiga與女兒親密的互動，母愛滿瀉，Shiga發文表達了看著女兒的感動：
「Our first family portrait
原來咁就過左差唔多一星期
現在已經係媽媽啦
出院個刻望住Bb
突然間好感觸哭起來
咁就過左9個幾月
望住呢個小生命
我只係想著
好想以後將最好給她
好想好好保護她
愛護她
希望她好好成長
開心快樂活著每一天
就夠了
#第一張一家三口嘅合照
#爭咁屋企兩個寶貝
#咁就一家五口啦
#感恩
#babycamila」
連詩雅被鬧「化全妝入產房生B」
開刀誕女後在，夫婦二人在社交網上分享首張家庭照，不過很多人的焦點卻落在當時在產房的Shiga，部分網民都覺得化妝生B不太合適，惹來外界熱議。
連詩雅拆解「化妝」背後真相
對此，Shiga近日在社交平台上發佈兩張自拍照，澄清自己只是做了「植眼睫毛」，即使沒有化其他妝，最後都能達至「化妝」的效果。 Shiga說道：「用孕婦都安全用嘅膠水，植咗上下眼睫毛，咁就日日起身都可以FULL MAKEUP咁啦！冇搽其他嘢都可以做到呢個效果﹗」
網民透露1原因指「應該要化」
對於連詩雅化全妝入產房誕女的行為，有人認為無問題，「化妝有咩問題？人哋夠時間化咪得囉」、「有何不可?」、「生BB唔可以化妝咩？」；
有人更揚言支持，因為產後會與BB拍下首張合照，「冇問題呀！只要趕得切化妝，查實唔化妝就生，之後上鏡好難睇，應該要化啦！你冇錢就唔好跟喇！」、「大把人都生Bb時化妝，因為生出黎時會影下相 有咩問題」；此外，有人則質疑「咁調轉，如果作動時係化咗妝嘅，係咪要專登落好妝至入產房？」
另外，也有不少女網民得悉Shiga的「化妝」真相後揚言「原來可以咁方便」、「下次我都試吓先」。
還有網民覺得其實只需簡單祝福BB便足夠了，「冇野搵嚟講，恭喜人地生咗BB開開心心咪好囉」。不過， 也有家長坦言自己進產房時不會化妝，因為害怕化妝品會影響BB。