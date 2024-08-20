連詩雅小公主滿月萌照曝光！網民：迷你版家樂超級似樣
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連詩雅（Shiga）與陳家樂的愛女陳星頤（Camila）上月誕生，迎來人生的第一個滿月。Shiga在社交媒體上發布了多張女兒的可愛照片來慶祝這一里程碑，並分享了成為母親後的心路歷程：「我嘅寶貝星星一個月快樂 #Camila1monthold 」
母乳餵養挑戰與堅持
Shiga坦言，照顧新生兒並不容易，尤其是堅持母乳餵養。她在社交媒體上透露：「我已經做咗一個月媽媽，原來餵全人奶真係唔容易，但係聽好多人講會令到BB免疫力強啲，咁就唯有辛苦啲啦！ 真心真心respect所有媽媽，我終於體會到啦！希望星星繼續健康長大☺️。」
陳家樂甜蜜支持
陳家樂在妻子的貼文下留言表示支持，「辛苦媽媽啦！等我返黎到我餵啦！」顯示出他作為父親的責任感和愛。小星星的照片中，她甜美的微笑和擺出的「超人」姿勢，不僅融化了無數網民的心，也讓不少圈中好友如梁靖琪、陳煒等紛紛留言祝福。
網友熱烈反應：迷你版陳家樂
許多網友更是驚呼，小星星與爸爸陳家樂的相似度極高，紛紛留言稱讚「迷你版家樂…超級似樣」、「同爸爸簡直係餅印咁」，顯示出公眾對這對父女的關注和喜愛。
圖片來源：TVB