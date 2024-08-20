連詩雅小公主滿月萌照曝光！網民：迷你版家樂超級似樣

連詩雅（Shiga）與陳家樂的愛女陳星頤（Camila）上月誕生，迎來人生的第一個滿月。Shiga在社交媒體上發布了多張女兒的可愛照片來慶祝這一里程碑，並分享了成為母親後的心路歷程：「我嘅寶貝星星一個月快樂 #Camila1monthold 」

