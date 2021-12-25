絲打圍爐｜連詩雅自爆遇「大食男」頂唔順 J.Arie當眾玩滴蠟勁開放！

連詩雅（Shiga）日前在網台節目《絲打圍爐》竟然放下偶像包袱，大談拍拖慘遇「大食男」的經驗，更因為對方的性需求太大而差點導致分手。但調返轉，同集嘅嘉賓J.Arie就毫不保留地自認「大食」到不得了，更形容自己是「隨時隨地」都可以！唔單止係咁，去到第二集佢哋仲當眾玩「滴蠟」，真係將「公眾人物」嘅形象拋諸腦後！