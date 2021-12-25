絲打圍爐｜連詩雅自爆遇「大食男」頂唔順 J.Arie當眾玩滴蠟勁開放！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_ga、[email protected] TV截圖
自爆慘遇「大食男」
由連詩雅（Shiga）和楊詩敏（蝦頭）主持，網台ChillGOOD TV的節目《絲打圍爐》最新一集請來J.Arie（雷深如）做嘉賓，三人大談「如何降服大食男友」主題。節目上連詩雅竟然放下偶像包袱，一改以往保守作風，大膽分享與「大食男」的拍拖經驗，Shiga說：「我係試過對方個需求大過我而去到差啲分手。（即係佢發脾氣，話你唔夠時間畀佢去進行呢樣嘢？）可以咁講，因為我係嗰種真係要瞓覺就唔好搞我，瞓覺好重要。」
J.Arie冇性會發脾氣
對比起純純兔Shiga，J.Arie是完全相反，甚至自揭接受SP的關係，當然要基於有好感，總之對於性事需求極大：「如果有時間就可以。試過有一個男朋友，我哋個火花係好勁，喺嗰方面係好夾嘅，佢都會有開工開到好夜嘅時候，我係幾夜都好啦，（連：你唔會攰嘅？）我唔會攰㗎！對嗰樣嘢係唔會攰！（連：如果冇瞓覺呢？）都唔會攰，你可以隨時嗌醒我都得！咁佢（男朋友）真係覺得好攰話唔得，我係會發脾氣㗎！我話唔可以，你一定要完成咗先至睡覺！」及後J.Arie更表示期望與男朋友日日都「進行」，更笑言試過「一日七次」，超誇張，蝦頭更流露出羨慕的笑容。
J.Arie當眾滴蠟
去到第二集，話題嘅開放程度比之前有過之而無不及，三女竟然拿著「性現具」當眾研究！J.Arie笑言自從自己作品《陰陽道具》面世之後，獲不少性用品廠商邀請，同時亦收到不少產品試用或拍攝開箱影片，令她亦喜出望外。J.Arie聊得興起，突然拿出一支「低溫蠟燭」向二位介紹，笑言自己是「M底」喜歡暴燥男，及後，更與蝦頭示範滴蠟，非常盡興！同時亦都搞到隔離嘅「純純兔」連詩雅一臉尷尬。
網友讚Shiga：好坦蕩蕩
連詩雅更表示是浪漫主義者：「自己係浪漫行先，希望另一半可以陪我去沙灘睇星星，好老套。如果你要我兩者揀一，一定揀浪漫形式嘅愛，我寧願個愛情係浪漫比重多啲。我鍾意攬住瞓多啲，可以晚晚攬住就得，冇性都OK！」但旁邊的蝦頭與J.Arie聽罷非常震驚，不太理解Shiga的想法。而節目出街後，網民紛紛留言指連詩雅今集表演夠坦白：「作為一個偶像，佢已經好坦蕩蕩」、「夠赤裸裸，夠坦白」、「Shiga真係純純兔」。
（有片）連詩雅、蝦頭、 J.Arie 大食性女自白（第一集）
（有片）連詩雅、蝦頭、 J.Arie 當眾玩滴蠟（第二集）
https://www.youtube.com/watch?v=ze-eqTl-wlQ