東張西望｜黃牛入侵運輸署電子即日籌 網民狠批署方推卸責任
電子即日籌系統三關卡 市民苦等仍撲空
投訴人陳先生原本滿懷期待，認為電子系統能夠解決排隊黨問題，於是每天早上六時二十分起床準備搶籌。然而，整個電子即日籌系統設有三重關卡，首先需要通過人工驗證碼證明是真人，接著要等待系統倒數30分鐘至早上七時正，最後才進入正式排隊網站。記者實測發現，即使七時準時進入排隊網站，系統顯示需等待超過一小時，但僅僅十多分鐘後就出現「所有電子即日籌已全數派發」的通知。陳先生堅持了整整一個月，每次結果都是明天請早，令他感到比實體排隊更加無奈，因為完全不知道自己排在哪個位置。
運輸署職員承認問題 主任也不知何時解決
主持梁敏巧與攝製隊陪同陳先生到金鐘運輸署查詢，等待一小時後終於有職員出來回應。職員坦承「主任說現在這個情況也不知道要等到甚麼時候」，建議有相關問題可以詢問新聞組。除了電子即日籌外，署方提供的網上預約辦證服務同樣幫不上忙，未來70日的預約時段已經全滿。期間攝製隊遇到一位外籍人士，她同樣表示無法取得網上即日籌，反映問題並非個別情況。
黃牛黨轉戰網上平台 300元一籌有價有市
儘管運輸署聲稱電子籌系統有程序設計分辨真人與機械人，但攝製隊在社交平台和購物平台搜尋後發現，大量黃牛黨仍然活躍賣籌或提供一條龍代辦服務。投訴人張先生透露，他的表弟最終屈服在黃牛黨淫威下，在購物平台花費約300元購買即日籌。張先生代表弟到金鐘牌照處辦理時，發現排隊的很多都是公公婆婆，自備私家椅等候，極可能是之前的排隊黨轉型，還有疑似蛇頭拿著一大疊文件代辦。面對黃牛黨的「高配置電腦和網線」以及能夠突破封鎖的電腦程序，普通市民根本無法競爭。
網民狠批運輸署卸責 署方改推網上預約
網民對運輸署的處理手法表示強烈不滿，有人批評「最慘係外國讀書學埋車嗰啲，返到嚟想吸牌就俾班大陸人搶曬啲籌」，亦有網民諷刺「又係推俾新聞部對付東張」、「東張舉報後又改規程……次次都係怕東張就搬龍門」。不少人對職員的回應感到失望，留言「等成粒鐘，先出嚟hea吓你」、「個主任有咩用？咩都唔知」，認為運輸署只是在推卸責任。《東張西望》查詢後，運輸署回覆指電子即日籌安排將於明日取消，改為全面推行網上預約服務，預約名額增加四成至每個工作日550個，並擴展至全部四間牌照事務處。