東張西望｜黃牛入侵運輸署電子即日籌 網民狠批署方推卸責任

運輸署推出「電子即日籌」系統原意是解決黃牛黨問題，但實施一個多月後，市民發現情況不但沒有改善，反而變得更加困難。有投訴人每天凌晨六點多起床搶籌，堅持一個月仍然一籌難求。亦有人被逼在購物平台花300元買黃牛籌。運輸署面對連番投訴後，宣布明日起將全面取消電子即日籌安排。