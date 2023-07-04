達哥 放煙花

達哥台灣放煙花被網媒「老屈」力數4宗罪怒轟：對我造成極為惡劣的影響

最新娛聞
東方新地

廣告

達哥（林慧韡）身為網絡紅人，日前出發到台灣，一早預告直播行夜市同放煙花，然而卻疑似觸犯當地法例而被警方上前詢問，引起網民和香港媒體關注。之後達哥在 YouTube 放上完整的 1 小時 22 分鐘影片，展示他隔了數分鐘後成功解決，2位警察收到對講機消息，消防局已查證達哥放煙花的區域及時間皆合法。達哥亦再次有開直播，把餘下的煙花放完。

達哥 放煙花 達哥 達哥日前出發到台灣！
達哥日前出發到台灣！（圖片來源：IG＠tat.gor）
達哥 放煙花 達哥 早前，香港打機界KOL達哥抵達台灣，並以「11周年煙花匯演」為題開直播。
早前，香港打機界KOL達哥抵達台灣，並以「11周年煙花匯演」為題開直播。（圖片來源：[email protected] 達哥截圖）
達哥 放煙花 達哥 在直播中，達哥更強調自己是「排除咗所有問題」、「同好多單位溝通」，才可以順利放煙花。
在直播中，達哥更強調自己是「排除咗所有問題」、「同好多單位溝通」，才可以順利放煙花。（圖片來源：[email protected] 達哥截圖）

達哥力數4宗罪怒轟涉事媒體

其後，有香港媒體報導「放煙花」事件更惹起達哥留意並作出澄清，達哥更以「新聞霸凌」批評他們作出誤導性陳述，力數4宗罪怒轟涉事媒體的污蔑，更圖文並茂刊出涉事文章的內容。

達哥 放煙花 達哥更以「新聞霸凌」批評該涉事媒體作出誤導性陳述。
達哥更以「新聞霸凌」批評該涉事媒體作出誤導性陳述。（圖片來源：IG＠tat.gor）

達哥全文如下：

新聞霸凌！做假01又作新聞。
1. 首先標題黨，故意用 「警方帶走」，「被捕」等字眼引人點擊，在直播中警察只在調查了解事情，並未至採取任何執法行動。
2. 內文中：「惟之後並沒有再次開啟直播，亦沒有更新社交媒體。」完全不是事實，約數分鐘後，2位警察收到對講機消息，消防局已查證達哥放煙花的區域及時間皆合法。容許我們繼續放煙花。達哥亦再次有開直播，把餘下的煙花放完。
3. HK01 已多次作新聞污蔑達哥，已不是第一次，希望大家注意假新聞
4. HK01 發現被投訴後，往往不會澄清或做道歉啟示，而是偷偷改內文，故特此截圖記錄惡行，而假新聞放出後，往往大眾不會特意查看修改內容，已記住壞印象，聲譽已遭損害無法挽回。

新聞出後，對我造成極為惡劣的影響，許多人誤會我違法，問我是否被捕，有問的都可以喊冤澄清到，沒有問的已經以為是事實。希望大家抵制為求點擊的劣質傳媒。
作為記者客觀真實的報導應該是基本職業道德，如果是普通hater在網上亂寫我沒你甚麼辦法，但是作為記者，連簡單的事實查證你都不做， 憑個人喜惡職業權力去陷害污衊，以前遇到這樣的事或要啞忍任人潑污水，但時代唔同，Anyone Can Make A Difference，我也有自己專頁，不信沒有發聲的地方，造假01，請道歉！

許賢留「嬲嬲」替達哥不忿

YouTube Channel《試當真》成員許賢亦有留言撐達哥，留下5個「嬲嬲爆粗」emoji，實在是替達哥不忿。另外，不少網民支持為達哥「平反」，要求涉事媒體向網民道歉。網民表示：「有睇直播就知係無事，功課都唔做足！」、「呢舖一定撐達哥！」、「大家必須正視同守護達哥」

達哥 放煙花
（圖片來源：[email protected]_huiyin）
達哥 放煙花 許賢亦有留言撐達哥！
許賢亦有留言撐達哥！（圖片來源：[email protected]_huiyin）

涉事報導更改內文

至於被達哥炮轟的該篇文章，事後已改了標題，刪減「警方帶走」，「被捕」等字眼，並在內文補充：「根據達哥在社交媒體發布內容，直播當日警察只在調查了解事情，並未採取任何執法行動，而事後達哥再次開 直播，把餘下的煙花放完。」

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG＠tat.gor、[email protected] 達哥截圖

讀者留言

熱門文章

 