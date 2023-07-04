達哥台灣放煙花被網媒「老屈」力數4宗罪怒轟：對我造成極為惡劣的影響

達哥（林慧韡）身為網絡紅人，日前出發到台灣，一早預告直播行夜市同放煙花，然而卻疑似觸犯當地法例而被警方上前詢問，引起網民和香港媒體關注。之後達哥在 YouTube 放上完整的 1 小時 22 分鐘影片，展示他隔了數分鐘後成功解決，2位警察收到對講機消息，消防局已查證達哥放煙花的區域及時間皆合法。達哥亦再次有開直播，把餘下的煙花放完。