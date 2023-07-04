達哥台灣放煙花被網媒「老屈」力數4宗罪怒轟：對我造成極為惡劣的影響
達哥力數4宗罪怒轟涉事媒體
其後，有香港媒體報導「放煙花」事件更惹起達哥留意並作出澄清，達哥更以「新聞霸凌」批評他們作出誤導性陳述，力數4宗罪怒轟涉事媒體的污蔑，更圖文並茂刊出涉事文章的內容。
達哥全文如下：
新聞霸凌！做假01又作新聞。
1. 首先標題黨，故意用 「警方帶走」，「被捕」等字眼引人點擊，在直播中警察只在調查了解事情，並未至採取任何執法行動。
2. 內文中：「惟之後並沒有再次開啟直播，亦沒有更新社交媒體。」完全不是事實，約數分鐘後，2位警察收到對講機消息，消防局已查證達哥放煙花的區域及時間皆合法。容許我們繼續放煙花。達哥亦再次有開直播，把餘下的煙花放完。
3. HK01 已多次作新聞污蔑達哥，已不是第一次，希望大家注意假新聞
4. HK01 發現被投訴後，往往不會澄清或做道歉啟示，而是偷偷改內文，故特此截圖記錄惡行，而假新聞放出後，往往大眾不會特意查看修改內容，已記住壞印象，聲譽已遭損害無法挽回。
新聞出後，對我造成極為惡劣的影響，許多人誤會我違法，問我是否被捕，有問的都可以喊冤澄清到，沒有問的已經以為是事實。希望大家抵制為求點擊的劣質傳媒。
作為記者客觀真實的報導應該是基本職業道德，如果是普通hater在網上亂寫我沒你甚麼辦法，但是作為記者，連簡單的事實查證你都不做， 憑個人喜惡職業權力去陷害污衊，以前遇到這樣的事或要啞忍任人潑污水，但時代唔同，Anyone Can Make A Difference，我也有自己專頁，不信沒有發聲的地方，造假01，請道歉！
許賢留「嬲嬲」替達哥不忿
YouTube Channel《試當真》成員許賢亦有留言撐達哥，留下5個「嬲嬲爆粗」emoji，實在是替達哥不忿。另外，不少網民支持為達哥「平反」，要求涉事媒體向網民道歉。網民表示：「有睇直播就知係無事，功課都唔做足！」、「呢舖一定撐達哥！」、「大家必須正視同守護達哥」
涉事報導更改內文
至於被達哥炮轟的該篇文章，事後已改了標題，刪減「警方帶走」，「被捕」等字眼，並在內文補充：「根據達哥在社交媒體發布內容，直播當日警察只在調查了解事情，並未採取任何執法行動，而事後達哥再次開 直播，把餘下的煙花放完。」
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