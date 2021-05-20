AA

新垣結衣嫁星野源 網民群嗌出家 達哥準備出走 死撐：煙幕嚟嘅啫

東方新地 - 娛聞

日本「國民老婆」新垣結衣在昨日佛誕假期（5月19日）宣布同劇集《逃避雖可恥但有用》拍檔星野源結婚喜訊，令一眾男粉絲心碎，紛紛表示要趁佛誕一齊出家，而作為結衣BB忠粉、經常聲稱結衣BB是其女友的網絡紅人達哥（林慧韡），就在社交網列出五點回應結衣BB的婚訊，指這件事只是為了「激」他而出現的煙幕，更話已經準備好去日本搶親！

文：東方新地｜圖：達哥IG圖片、ViuTV影片截圖、討論區截圖、電視劇劇照

達哥 連請三日假

網絡紅人達哥（林慧韡）多年來都聲稱日本「國民老婆」新垣結衣是其女友，昨日佛誕假期（5月19日），結衣BB忽然發聲明宣布同劇集《逃避雖可恥但有用》拍檔星野源結婚，並退出所屬事務所，令粉絲一眾男粉絲心碎，紛紛表示要趁佛誕一齊出家。

結衣BB昨日宣布同星野源結婚，並退出所屬事務所。
結衣BB昨日宣布同星野源結婚，並退出所屬事務所。
網友紛紛表示要趁佛誕出家。
網友紛紛表示要趁佛誕出家。

達哥隨即亦在社交網列出五點回應結衣BB的婚訊，指這件事只是因為結衣BB想他剪掉一頭長髮和戴黑框眼鏡，所以和他吵架，並為了「激」他而出現和星野源結婚這種「煙幕」，更話已經準備好去日本教堂搶親！

達哥多年來都FF新垣結衣是其女友。
達哥多年來都FF新垣結衣是其女友。
達哥剪掉一頭長髮和戴黑框眼鏡之後，就會變星野源？
達哥剪掉一頭長髮和戴黑框眼鏡之後，就會變星野源？
但有網友話記得達哥當年係咁話星野源「獐頭鼠目」！
但有網友話記得達哥當年係咁話星野源「獐頭鼠目」！

達哥最後仲話自己「心情不好」，所以今日、後日、大後日都要請假，事實上幾乎每日都拍打機片放上網的達哥，近日最後一段打機片是在5月18日，即是他由昨日講完請假開始已自動「失蹤」。

達哥因為「心情不好」，所以決定連請三日假，他最後一段直播打機片，是在5月18日。
達哥因為「心情不好」，所以決定連請三日假，他最後一段直播打機片，是在5月18日。
有網友就因此重貼達哥在2018年的請假Form，代表達哥請假，希望大家見諒。
有網友就因此重貼達哥在2018年的請假Form，代表達哥請假，希望大家見諒。
網友幫達哥諗埋請假理由：失戀＋綠帽症！
網友幫達哥諗埋請假理由：失戀＋綠帽症！

網友都紛紛安慰達哥「帽事嘅」，又話「佛誕搞D咁嘅嘢，方便達哥出家？」，亦有不少網友想學達哥請假「療傷」！

有網友贊同達哥結衣BB同星野源結婚唂焈煙幕嘅言論。
有網友贊同達哥結衣BB同星野源結婚煙幕嘅言論。
網友紛紛安慰達哥。
網友紛紛安慰達哥。

更有網友重提2013年結衣BB傳出與錦戶亮拍拖消息，達哥因而在直播時哽咽流淚的「結而亮」事件！

網友重提2013年的「結而亮」事件。
網友重提2013年的「結而亮」事件。

被皓云大師「神預言」

此外達哥前年上皓云大師主持ViuTV節目《點相》做嘉賓的影片亦被網友翻炒，當時節目中師傅曾幫達哥和他心儀的新垣結衣BB「夾八字」，出來結果係達哥同結衣BB某程度上係夾，但做朋友好過做兩公婆，之後師傅更指達哥同波多野結衣比較夾，在五行上有互補作用！

皓云大師曾在《點相》中預言達哥同結衣BB衰梗，更話達哥2021年會有一個大關。
皓云大師曾在《點相》中預言達哥同結衣BB衰梗，更話達哥2021年會有一個大關。
由於皓云大師指達哥2021年會有一個大關，被網友封為「神預言」！
由於皓云大師指達哥2021年會有一個大關，被網友封為「神預言」！
達哥曾經晒過同波多野結衣的合照，唔知達哥在今次新垣結衣正式封盤後，會唔會聽師傅話轉移目標呢？
達哥曾經晒過同波多野結衣的合照，唔知達哥在今次新垣結衣正式封盤後，會唔會聽師傅話轉移目標呢？

讀者留言

熱門文章

 