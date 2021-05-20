新垣結衣嫁星野源 網民群嗌出家 達哥準備出走 死撐：煙幕嚟嘅啫

日本「國民老婆」新垣結衣在昨日佛誕假期（5月19日）宣布同劇集《逃避雖可恥但有用》拍檔星野源結婚喜訊，令一眾男粉絲心碎，紛紛表示要趁佛誕一齊出家，而作為結衣BB忠粉、經常聲稱結衣BB是其女友的網絡紅人達哥（林慧韡），就在社交網列出五點回應結衣BB的婚訊，指這件事只是為了「激」他而出現的煙幕，更話已經準備好去日本搶親！

文：東方新地｜圖：達哥IG圖片、ViuTV影片截圖、討論區截圖、電視劇劇照