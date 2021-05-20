新垣結衣嫁星野源 網民群嗌出家 達哥準備出走 死撐：煙幕嚟嘅啫
日本「國民老婆」新垣結衣在昨日佛誕假期（5月19日）宣布同劇集《逃避雖可恥但有用》拍檔星野源結婚喜訊，令一眾男粉絲心碎，紛紛表示要趁佛誕一齊出家，而作為結衣BB忠粉、經常聲稱結衣BB是其女友的網絡紅人達哥（林慧韡），就在社交網列出五點回應結衣BB的婚訊，指這件事只是為了「激」他而出現的煙幕，更話已經準備好去日本搶親！
文：東方新地｜圖：達哥IG圖片、ViuTV影片截圖、討論區截圖、電視劇劇照
達哥 連請三日假
網絡紅人達哥（林慧韡）多年來都聲稱日本「國民老婆」新垣結衣是其女友，昨日佛誕假期（5月19日），結衣BB忽然發聲明宣布同劇集《逃避雖可恥但有用》拍檔星野源結婚，並退出所屬事務所，令粉絲一眾男粉絲心碎，紛紛表示要趁佛誕一齊出家。
達哥隨即亦在社交網列出五點回應結衣BB的婚訊，指這件事只是因為結衣BB想他剪掉一頭長髮和戴黑框眼鏡，所以和他吵架，並為了「激」他而出現和星野源結婚這種「煙幕」，更話已經準備好去日本教堂搶親！
達哥最後仲話自己「心情不好」，所以今日、後日、大後日都要請假，事實上幾乎每日都拍打機片放上網的達哥，近日最後一段打機片是在5月18日，即是他由昨日講完請假開始已自動「失蹤」。
網友都紛紛安慰達哥「帽事嘅」，又話「佛誕搞D咁嘅嘢，方便達哥出家？」，亦有不少網友想學達哥請假「療傷」！
更有網友重提2013年結衣BB傳出與錦戶亮拍拖消息，達哥因而在直播時哽咽流淚的「結而亮」事件！
被皓云大師「神預言」
此外達哥前年上皓云大師主持ViuTV節目《點相》做嘉賓的影片亦被網友翻炒，當時節目中師傅曾幫達哥和他心儀的新垣結衣BB「夾八字」，出來結果係達哥同結衣BB某程度上係夾，但做朋友好過做兩公婆，之後師傅更指達哥同波多野結衣比較夾，在五行上有互補作用！