「選美冠軍」麥嘉欣｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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參賽者代號「選美冠軍」，本名麥嘉欣，年齡26歲，目前是一位港澳網紅。她隸屬於「福祿壽訓練學院」的Professor Luk 王祖藍隊。麥嘉欣曾是國際小姐澳門代表，並有多次在中央廣播電視總台春節聯歡晚會上的表演經歷。她自認為雖然外表斯文，但性格中帶有不少男孩子氣概，擅長無包袱地扮演各種角色。
「選美冠軍」麥嘉欣個人資料一覽
- 分組: Professor Luk 王祖藍隊
- 代號: 「選美冠軍」
- 姓名: 麥嘉欣
- 年齡: 26
- 職業: 港澳網紅
- 專長: 零包袱扮演任何角色
- 學歷: 澳門聖若瑟大學 臨床心理學學士學位
「選美冠軍」麥嘉欣個人簡介
「可能大家都會覺得我係一個斯文嘅女仔，但其實我都幾粗魯，而且有好多嗜好同性格都比較男仔頭，例如鍾意睇打拳、揸車，又會戙起隻腳食飯等等。日常生活嘅我都幾享受平靜同埋好Hea嘅生活，鍾意打吓波、聽吓歌、飲吓咖啡同去吓海灘，去旅行對我嚟講都好Relax。
「選美冠軍」麥嘉欣表演履歷
- 2017年國際小姐澳門代表
- 2024年中央廣播電視總台春節聯歡晚會
- 2021/2022/2023年中央廣播電視總台中秋晚會
- 中央廣播電視總台《揚帆遠航大灣區2022/2024新年音樂會》
- 中央廣播電視總台跨年盛典《啟航2021/2022》
- 廣東衛視春節晚會《2022龍騰虎躍大灣區》主持及表演嘉賓
- 珠江頻道2023/2024除夕特別節目《歡樂灣區年夜飯》小品演員及表演嘉賓
「選美冠軍」麥嘉欣表演片段