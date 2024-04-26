「選美冠軍」麥嘉欣｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

參賽者代號「選美冠軍」，本名麥嘉欣，年齡26歲，目前是一位港澳網紅。她隸屬於「福祿壽訓練學院」的Professor Luk 王祖藍隊。麥嘉欣曾是國際小姐澳門代表，並有多次在中央廣播電視總台春節聯歡晚會上的表演經歷。她自認為雖然外表斯文，但性格中帶有不少男孩子氣概，擅長無包袱地扮演各種角色。

