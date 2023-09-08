那年盛夏我們綻放如花

那年盛夏我們綻放如花︱7位女學生又靚又好戲 班長Elaine扮薯私下超狂野

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ViuTV驚悚青春劇集《那年盛夏我們綻放如花》劇情緊湊加上題材新鮮，播出至今接近2星期大受網民好評，在網上掀起熱烈討論。雖然劇情既血腥又驚慄，但亦無阻觀眾看靚女的心情，劇中7位6A班的學生除了外形賞心悅目，亦憑精湛演技獲讚！以下就為大家介紹7位靚女學生，不淨止Marf和Yoyo！

盤點劇中7位靚女學生

1. 邱彥筒Marf扮醜擔正做女主角

邱彥筒（Marf）在劇中擔任女主角，飾演楊悅盈一角。Marf平時打扮時尚野性，但為咗首次擔正拍電視劇不惜扮醜上陣，在劇中特別帶黑框眼鏡又不施脂粉，完全不在乎形象。今年只有21歲的Marf係《那年盛夏我們綻放如花》中7位女學生中知名度最高，在兩年前憑《全民造星4》中奪冠出道，成為人氣女團COLLAR成員之一。

那年盛夏我們綻放如花 Marf在劇中擔正做女主角。
Marf在劇中擔正做女主角。（圖片來源：IG@ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 帶黑框眼鏡唔理形象。
帶黑框眼鏡唔理形象。（圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》截圖）
那年盛夏我們綻放如花 平時打扮時尚型格。
平時打扮時尚型格。（圖片來源：IG@_marifemarife_）

2. 蔡曉童（童童）超強演技獲激讚

今年24歲的蔡曉童（童童）飾演的Karman在劇中有不少發揮的機會，不但爆出其金句「你收嗲啦！」，更展現出令人眼前一亮的演技。童童為香港人氣Youtube頻道小薯茄成員之一，憑其可愛的外貌，加上在短片中抵死夠真實的演技，深受網民歡迎。

那年盛夏我們綻放如花 童童在劇中飾演Karman。
童童在劇中飾演Karman。（圖片來源：IG@ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 童童演技精湛獲激讚。
童童演技精湛獲激讚。（圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》）
那年盛夏我們綻放如花 平時形象可愛，深得網民喜愛。
平時形象可愛，深得網民喜愛。（圖片來源：IG@tungtungdess）

3. 葛綽瑤獲力捧 曾與姜濤拍劇獻熒幕初吻

今年23歲的葛綽瑤在劇中飾演被男主角暗戀已久的女神陳佩珊，劇內劇外都係女神的在葛綽瑤憑2021年參加ViuTV《全民造星4》出道。在比賽當時已經憑著出眾的外貌和實力，深受評判和觀眾的喜愛，雖然最後16強止步，但仍能加入ViuTV，之後旋即被重用，拍攝多個廣告之餘，去年更在劇集《季前賽》中和姜濤有不少對手戲。

那年盛夏我們綻放如花 Yoyo在劇中飾演陳佩珊。
Yoyo在劇中飾演陳佩珊。（圖片來源：IG@ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 戲內戲外都係女神。
戲內戲外都係女神。（圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》截圖）
那年盛夏我們綻放如花 曾經同姜濤拍「Kiss戲」。
曾經同姜濤拍「Kiss戲」。（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）

4. 郭東彩作風大膽 大曬北半球超吸睛

郭東彩（東東）飾演Crystal陳曉晶，是「疑似四大目標人物」之一的洪諾言（陳焯嵐飾）女友，經常陪伴男友出入。年僅22歲的東東同樣為《全民造星4》出身，雖然最後30強止步，但依然人氣大旺，IG粉絲數激增三倍。模特兒出身的東東身材姣好，曾經為品牌拍廣告照時超級性感露南北半球，震撼網民眼球。

那年盛夏我們綻放如花 郭東彩在劇中飾演Crystal。
郭東彩在劇中飾演Crystal。（圖片來源：IG@ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 在劇中飾演洪諾言陳焯嵐飾）女友，二人現實中亦是情侶。
在劇中飾演洪諾言（陳焯嵐飾）女友，二人現實中亦是情侶。（圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》截圖）
那年盛夏我們綻放如花 大騷北半球！
大騷北半球！（圖片來源：IG@jazzicabbx）

5. 余子穎飾演班長 私下大曬身材派福利

今年23歲的余子穎在劇中飾演班長胡綺玲Elaine，劇中性格正直，雖然已經爆頭死，但不少網民表示都好掛住此角色。余子穎在劇中造型「薯仔」，與私下性感野性的形象完全拉不上邊，不過原來余子穎在私下打扮性感，經常在社交平台大曬姣好身材派福利。

那年盛夏我們綻放如花 余子穎飾演班長Elaine。
余子穎飾演班長Elaine。（圖片來源：IG@ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 劇中造型薯仔。
劇中造型薯仔。（圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》截圖）
那年盛夏我們綻放如花 但私下就好狂野。
但私下就好狂野。（圖片來源：IG@yutszwing）

6. Nancy出場1分鐘 洪家豪「御用MV女主角」

今年23歲的Nancy在劇中飾演Grace，不過就只出場約1分鐘，劇情交代到她離開群組之後，僅僅用其男友滿身鮮血來交代她的死亡，連爆頭鏡頭都沒有。Nancy在2020年因為拍大金冷氣廣告而為人認識，更擔任過洪家豪、MC張天賦、Dear Jane多首歌曲的MV，在2021年亦曾接拍ViuTV「五周年台慶劇」《YOLO的練習曲》，並擔任第4集主角。

那年盛夏我們綻放如花 Nancy在劇中飾演Grace。
Nancy在劇中飾演Grace。（圖片來源：IG@ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 可惜只出現1分鐘。
可惜只出現1分鐘。（圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》截圖）
那年盛夏我們綻放如花 憑冷氣廣告一炮而紅。
憑冷氣廣告一炮而紅。（圖片來源：廣告截圖）

7. 許月湘經驗豐富 出道3年拍15個MV

今年24歲的許月湘在劇中飾演性格單純、容易信人的區家純，在第5集因為未有及時回復訊息而死亡。許月湘在20歲憑舞台劇《幸福在東鐵路上》出道，出道3年來拍過15個MV，其中更是MIRROR成員Jer柳應廷「虐心三部曲」的MV女主角。

那年盛夏我們綻放如花 許月湘飾演區家純
許月湘飾演區家純（圖片來源：IG@ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 在劇中飾演演性格單純、容易信人的角色。
在劇中飾演演性格單純、容易信人的角色。（圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》截圖）
那年盛夏我們綻放如花 出道三年已經出演過多個MV。
出道三年已經出演過多個MV。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》截圖、[email protected]、IG@nancykwai、廣告截圖、IG@yutszwing、IG@jazzicabbx、IG@yoyo_kot、《季前賽》截圖、IG@tuungtungdess、IG@_mariefemarife資料或影片來源：ViuTV

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