那年盛夏我們綻放如花︱7位女學生又靚又好戲 班長Elaine扮薯私下超狂野
盤點劇中7位靚女學生
1. 邱彥筒Marf扮醜擔正做女主角
邱彥筒（Marf）在劇中擔任女主角，飾演楊悅盈一角。Marf平時打扮時尚野性，但為咗首次擔正拍電視劇不惜扮醜上陣，在劇中特別帶黑框眼鏡又不施脂粉，完全不在乎形象。今年只有21歲的Marf係《那年盛夏我們綻放如花》中7位女學生中知名度最高，在兩年前憑《全民造星4》中奪冠出道，成為人氣女團COLLAR成員之一。
2. 蔡曉童（童童）超強演技獲激讚
今年24歲的蔡曉童（童童）飾演的Karman在劇中有不少發揮的機會，不但爆出其金句「你收嗲啦！」，更展現出令人眼前一亮的演技。童童為香港人氣Youtube頻道小薯茄成員之一，憑其可愛的外貌，加上在短片中抵死夠真實的演技，深受網民歡迎。
3. 葛綽瑤獲力捧 曾與姜濤拍劇獻熒幕初吻
今年23歲的葛綽瑤在劇中飾演被男主角暗戀已久的女神陳佩珊，劇內劇外都係女神的在葛綽瑤憑2021年參加ViuTV《全民造星4》出道。在比賽當時已經憑著出眾的外貌和實力，深受評判和觀眾的喜愛，雖然最後16強止步，但仍能加入ViuTV，之後旋即被重用，拍攝多個廣告之餘，去年更在劇集《季前賽》中和姜濤有不少對手戲。
4. 郭東彩作風大膽 大曬北半球超吸睛
郭東彩（東東）飾演Crystal陳曉晶，是「疑似四大目標人物」之一的洪諾言（陳焯嵐飾）女友，經常陪伴男友出入。年僅22歲的東東同樣為《全民造星4》出身，雖然最後30強止步，但依然人氣大旺，IG粉絲數激增三倍。模特兒出身的東東身材姣好，曾經為品牌拍廣告照時超級性感露南北半球，震撼網民眼球。
5. 余子穎飾演班長 私下大曬身材派福利
今年23歲的余子穎在劇中飾演班長胡綺玲Elaine，劇中性格正直，雖然已經爆頭死，但不少網民表示都好掛住此角色。余子穎在劇中造型「薯仔」，與私下性感野性的形象完全拉不上邊，不過原來余子穎在私下打扮性感，經常在社交平台大曬姣好身材派福利。
6. Nancy出場1分鐘 洪家豪「御用MV女主角」
今年23歲的Nancy在劇中飾演Grace，不過就只出場約1分鐘，劇情交代到她離開群組之後，僅僅用其男友滿身鮮血來交代她的死亡，連爆頭鏡頭都沒有。Nancy在2020年因為拍大金冷氣廣告而為人認識，更擔任過洪家豪、MC張天賦、Dear Jane多首歌曲的MV，在2021年亦曾接拍ViuTV「五周年台慶劇」《YOLO的練習曲》，並擔任第4集主角。
7. 許月湘經驗豐富 出道3年拍15個MV
今年24歲的許月湘在劇中飾演性格單純、容易信人的區家純，在第5集因為未有及時回復訊息而死亡。許月湘在20歲憑舞台劇《幸福在東鐵路上》出道，出道3年來拍過15個MV，其中更是MIRROR成員Jer柳應廷「虐心三部曲」的MV女主角。
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