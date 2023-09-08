那年盛夏我們綻放如花︱7位女學生又靚又好戲 班長Elaine扮薯私下超狂野

ViuTV驚悚青春劇集《那年盛夏我們綻放如花》劇情緊湊加上題材新鮮，播出至今接近2星期大受網民好評，在網上掀起熱烈討論。雖然劇情既血腥又驚慄，但亦無阻觀眾看靚女的心情，劇中7位6A班的學生除了外形賞心悅目，亦憑精湛演技獲讚！以下就為大家介紹7位靚女學生，不淨止Marf和Yoyo！