那年盛夏我們綻放如花結局｜Marf被死亡後有望翻生 開放式結局暗示有續集

改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》今晚（15日）播出大結局，蔡鳴磊紀念中學6A班全體24位師生被強制參加死亡遊戲後，最終20人死亡，僅得4人生存，其中男女主角更自帶主角光環，雙雙生還，為下季或電影版埋下伏線……