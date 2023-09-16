那年盛夏我們綻放如花 viutv

那年盛夏我們綻放如花結局｜Marf被死亡後有望翻生 開放式結局暗示有續集

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改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》今晚（15日）播出大結局，蔡鳴磊紀念中學6A班全體24位師生被強制參加死亡遊戲後，最終20人死亡，僅得4人生存，其中男女主角更自帶主角光環，雙雙生還，為下季或電影版埋下伏線……

那年盛夏我們綻放如花 ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》播出以來深受觀眾喜愛，有消息指有可能會推出電影版。
ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》今晚（15日）播出大結局。（圖片來源：ViuTV）

最後倖存者：4人

石曉陽（張毓軒飾）和柯志恆（張迪文 飾）在上集（第14集）雙雙死亡之後，楊悅盈（Marf 飾）與「Admin」的化身羅彥輝溝通完放下執念之後，「死亡遊戲」正式結束，6A班全體師生共20人死亡，最後的倖存者包括楊悅盈、何晞賢（George 飾）、Crystal（東東 飾）和賴智勇（戴玉麒飾）。

那年盛夏我們綻放如花 viutv 6A班全體師生共20人死亡。
6A班全體師生共20人死亡。（圖片來源：ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 viutv 賴智勇
賴智勇（圖片來源：ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 viutv Crystal
Crystal（圖片來源：ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 viutv 何晞賢
何晞賢（圖片來源：ViuTV）

那年盛夏我們綻放如花 viutv 楊悅盈
楊悅盈（圖片來源：ViuTV）

楊悅盈被消失

由於楊悅盈有意圖公開連環死亡事件的真相，隨即被MTCC總裁Ivan（陸駿光 飾）禁錮兼被誣衊患上創傷後壓力症後「被消失」，並與其餘19位因死亡遊戲而死亡的6A班師生一同被偽裝成車禍身亡，與家人及朋友從此斷絕聯絡。Jessica（王丹妮 飾）向她提議，等患上絕症的MTCC總裁Ivan死後，即會回復她的自由，並答應會協助她用一個新身份重生。

那年盛夏我們綻放如花 viutv 楊悅盈偽裝成車禍身亡。
楊悅盈偽裝成車禍身亡。（圖片來源：ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 viutv 楊悅盈被MTCC禁錮。
楊悅盈被MTCC禁錮。（圖片來源：ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 viutv 楊悅盈與其餘19位因死亡遊戲而死亡的6A班師生一同被偽裝成車禍身亡。
楊悅盈與其餘19位因死亡遊戲而死亡的6A班師生一同被偽裝成車禍身亡。（圖片來源：ViuTV）

開放式結局暗示有續集？

除了被禁錮的楊悅盈有望以新身份重生，其餘3人何晞賢、Crystal和賴智勇的世界雖然繼續如常運轉，更有了新的朋友，但他們卻依然活在傷痛和回憶當中，其中何晞賢亦已旁白形式講道：「世界完全無改變過」，但實質上卻已經起了相當大的變化。

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（圖片來源：ViuTV）

楊悅盈和何晞賢在結尾中不約而同重回舊地，不過最終卻擦身而過無法遇見，而楊悅盈鼓起勇氣打電話給何晞賢時，亦因為何晞賢沒有帶電話外出無法接通電話，就此結束全劇。然而，楊悅盈之後的新身份是什麼，或者Spectre會否再在另一個地方暗自玩另一個死亡遊戲，結局並未交代，只能留給觀眾去自行想像。

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（圖片來源：ViuTV）
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（圖片來源：ViuTV）
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（圖片來源：ViuTV）

Admin真身並非羅彥輝

6A班學生一直以為群組Admin是已退學的「臭輝」羅彥輝（李嘉毅 飾），後來一眾學生發現羅彥輝早已自殺身亡，並於周二（12日）播出的第12集中揭曉Admin的真實身份，原來是來自MTCC的一個人工智能系統「Spectre」！事關羅彥輝在擔任MTCC實習生期間，曾負責與Spectre對話以提供資訊供系統學習之用，其後他身亡後，「Admin」堅信自己就是羅彥輝。

那年盛夏我們綻放如花 viutv 羅彥輝
羅彥輝（圖片來源：ViuTV）

似足《國王遊戲》、《大逃殺》和《魷魚遊戲》

《那年盛夏我們綻放如花》由陳健朗執導，並改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》，故事講述蔡鳴磊紀念中學6A班的同學在暑假即將結束時，突然被一位神秘admin加入到一個名叫「已讀不回死全家」的奇異群組中，從而展開了一場恐怖而危險的「死亡遊戲」。從第一集所講，23位6A班的同學必須在30分鐘內回覆，如果已讀不回、離開群組抑或向外界洩露群組存在的同學將會死亡。另外，曾向已死亡的同學發訊息的人亦會即場死亡。故事雖然帶有日本小說《國王遊戲》、日本電影《大逃殺》及韓國劇集《魷魚遊戲》的影子，但原著作者何晞賢曾經表示他本身並不喜歡《國王遊戲》，又曾經表示《大逃殺》並非影響他最深遠的作品，而他最致敬的卻是日本小說《Another》。

那年盛夏我們綻放如花 viutv 故事帶有日本小說《國王遊戲》、日本電影《大逃殺》及韓國劇集《魷魚遊戲》的影子。
故事帶有日本小說《國王遊戲》、日本電影《大逃殺》及韓國劇集《魷魚遊戲》的影子。（圖片來源：網上圖片）
那年盛夏我們綻放如花 viutv 23位同學中，單單是第一集已經有5人死亡！
23位同學中，單單是第一集已經有5人死亡！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
那年盛夏我們綻放如花 viutv
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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（圖片來源：ViuTV影片截圖）
那年盛夏我們綻放如花 viutv
（圖片來源：ViuTV影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV

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