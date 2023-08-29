那年盛夏我們綻放如花｜童童激動流淚獲讚演技有驚喜 Nancy出場1分鐘慘死

由歐鎮灝（George）、邱彥筒（Marf）、張毓軒、張迪文、 葉振弘（George）和葛綽瑤（Yoyo）等人主演的ViuTV新劇《那年盛夏我們綻放如花》以驚慄為題材，昨晚（28日）播出的第一集已經既刺激又血腥，在網上引起熱烈討論！華納女歌手Nancy（歸綽嶢）和YouTube頻道「小薯茄」成員童童（蔡曉童）人氣高企深得網民喜愛，2人在第一集中以蔡鳴磊紀念中學6A班同學身份驚喜登場，不過2人出場未夠一集就爆頭慘死，令大批網民表示接受不到！