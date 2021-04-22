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新一代邦民女一人一票四揀一 下月登ViuTV爭做人氣女神 其中竟然有保錡舊愛…

東方新地 - 娛聞

近日邦民首次舉辦《邦民人氣選：女神練習生》，由網民一人一票，在之前一齊拍廣告的四位「邦民女」中選出新一任的「邦民女神」，下月這四位「女神練習生」更會一齊登上ViuTV進行任務挑戰賽，而這四位候選女神中，竟然有一位係保錡舊愛！

文：東方新地｜圖：Angel、Carrie、Eunice、Kate IG圖片、邦民FB圖片、YouTube影片截圖、新傳媒圖片庫

一人一票「邦民女」四揀一

歷代邦民廣告曾經出過不少邦民女神，包括羅凱珊（Kama）、陳嘉寶（Anjaylia）、黎紀君（Christy）和鄺潔楹（Judy）等，個個高質，而繼鄺潔楹後，邦民試過用動畫取代真人賣廣告，又試過有多達四位「邦民女」一齊上陣。到近日邦民又有新搞作，破天荒舉辦《邦民人氣選：女神練習生》，由網民一人一票，在之前一齊拍廣告的四位「邦民女」中選出新一任的「邦民女神」，下月這四位「女神練習生」更會一齊登上ViuTV進行「任務挑戰賽」。

邦民女
根據邦民公布的賽制，今次的《邦民人氣選》中，由網民一人一票參與的全民投票現已開始投票，票數佔賽果50%，而下月在ViuTV舉行的「任務挑戰賽」就佔20%，此外還有在6月舉行「專業評審賽」，將佔賽果30%，最後選出的女神人選則會在7月中公布。

第六代「邦民女」四合一吸睛

今次投票選「邦民女」由網民一人一票參與，候選的四位女神練習生：Angel、Carrie、Eunice同Kate，早前已在邦民的廣告中出現過，被視為第六代「邦民女」，四人一齊著上制服拍廣告，相當吸睛。

邦民女
最新邦民廣告，一開四以四位正妹賣廣告，個個笑容滿面，賞心悅目。
邦民女
密實制服下都有四雙腿睇吓！

4位候選「邦民女」逐個捉

Carrie 保錡前度（[email protected]

日系模特兒Carrie（賴嘉賢）係ERROR成員保錡偷食沙律（張沛樂）事件中的前度正印女友，曾公開指摘保錡未和她正式分手就另結新歡，在事件中獲得不少網友支持，現時IG有超過5.1萬個Followers。

保錡因對Carrie負心而被網民鬧爆，加上之後在直播中爆粗鬧網民，更令他形象插水，不過他仍獲得花姐力撐，認為大家應該原諒一個善良肯努力的人。
保錡因對Carrie負心而被網民鬧爆，加上之後在直播中爆粗鬧網民，更令他形象插水，不過他仍獲得花姐力撐，認為大家應該原諒一個善良肯努力的人。

Carrie本身是歌手兼模特兒，與保錡在2018年年尾於ViuTV一個宣傳活動中認識，2019年3月開始秘密拍拖，直至今年初保錡和沙律高調晒愛，Carrie才知已「被分手」。

早前Carrie曾與《全民造星3》Manson（張進翹）一齊拍廣告。
早前Carrie曾與《全民造星3》Manson（張進翹）一齊拍廣告。
Carrie。
在今次「邦民女」選舉中，Carrie以「親切」作賣點，她表示相信友誼第一、比賽第二，認為四位女神練習生能夠一齊學習同成長，已經係今次參賽最大得著。

Kate 《啱Channel》女神（[email protected]

Kate（伍熹賢）自2017年出道，身份係模特兒兼演員，曾演出過舞台劇，又參演過ViuTV劇集《詭探前傳》、《暖男爸爸》和網劇《暗算天機》等，但出場戲份都不多。

有不少網友都大讚Kate笑容甜美。
有不少網友都大讚Kate笑容甜美。

Kate曾為YouTube頻道《啱Channel》拍片，因此成功吸納了不少粉絲，現時她的IG有超過名4.9萬個Followers，個人YouTube頻道亦有超過1.7萬訂閱者。

擁有瑜伽導師的資格的Kate不時在網上教粉絲做瑜伽，在今次「邦民女」選舉中她以「靈活」作賣點，自認頭腦靈活轉數快，而且手腳敏捷，加上聰穎的臨場適應能力，相信任何挑戰都難佢唔到。
擁有瑜伽導師資格的Kate不時在網上教粉絲做瑜伽，在今次「邦民女」選舉中她以「靈活」作賣點，自認頭腦靈活轉數快，而且手腳敏捷，加上聰穎的臨場適應能力，相信任何挑戰都難佢唔到。

Eunice 翻版利君牙（[email protected]_eunice）

Eunice（葉穎幗）作為模特兒兼美容界KOL，獲網民大讚靚樣激似「毛記」利君牙，原來她曾做過診所護士，後來加入了美容網站做編輯，再走到幕前成為模特兒，34歲的她認為自己最大賣點係「貼心」。

Eunice被指貌似「毛記」利君牙。
Eunice被指貌似「毛記」利君牙。
Eunice認為自己最大賣點係「貼心」。
Eunice認為自己最大賣點係「貼心」。

Angel 孖辮妹（[email protected]_hok）

22歲的Angel Hok相信係今次四位候選「邦民女」中最年輕的一個，作為一位新進模特兒，Angel粉絲不多，但她本身熱愛攝影，經常在社交網上載自己的靚相，今次參加選舉，紮住一對孖辮的她以「熱誠」作為自己的賣點。

在四位候選「邦民女」中最年輕的Angel（左一），以孖辮妹形象參選《邦民人氣選 : 女神練習生》。
在四位候選「邦民女」中最年輕的Angel（左一），以孖辮妹形象參選《邦民人氣選 : 女神練習生》。

回顧歷代「邦民女」：前任「邦民女」唔係人！

邦民日本財務公司由2004年開始就定期挑選本地嫩模做代言人，一向揼本宣傳，繼去年玩轉新策略，新一任「邦民女」竟然唔再係人⋯⋯而第五任的「仙氣女神」鄺潔楹（Judy）的代言人位置亦正式被飛，至早前第六代邦民女現身，不再以動漫女角做宣傳片，改以四妹子上陣，悅目程度倍增。

邦民女
同某咖啡品牌一樣，財務公司早前都用動畫取代真人賣廣告，「邦民女」唔再係人，只係二次元動畫角色⋯⋯（廣告影片截圖）
無真人代言，只得卡通插畫。（網頁截圖）
無真人代言，只得卡通插畫。（網頁截圖）

鄺潔楹無得再做邦民女？

回顧鄺潔楹代言的經歷，2018年開始成為「邦民女」，當時以上位中的「仙氣女神」定位接棒，頗受關注，頭幾段廣告與葛民輝合作，Judy直言拍攝時因葛民輝的轉數非常快，而且非常幽默令佢忍不住爆笑！著住招牌制服，感覺真係好似好想幫人，佢坦言最重要的是做任何事都會比較自然同斯文；後來Judy開始「單飛」擔大旗，2019年尾該公司仲發布咗幾條日本實地拍攝的廣告，估唔到不久就被飛起！

去年仲有得睇真人去東京近郊遊的廣告，今年該公司轉了策略，只有二次元「日系動畫」⋯⋯
前年仲有得睇真人去東京近郊遊的廣告，去年該公司轉了策略，只有二次元「日系動畫」⋯⋯
2019年 的版本，仲有得去日本拍外景，但到了2020全球疫情影響，「旅遊借錢」已經行唔通，廣告亦都無影。
2019年 的版本，仲有得去日本拍外景，但到了2020全球疫情影響，「旅遊借錢」已經行唔通，廣告亦都無影。

鄺潔楹自認慳妹、身高是賣點？

由於過往幾代邦民女都各有長處，鄺潔楹亦難免會被外界拿來做比較。樂天的鄺潔楹笑言自己的嬌小身高就是賣點，加上聲線比較響亮，同埋有一邊酒窩，都可能會俾人容易記得。

「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
問到鄺潔楹對理財的睇法，佢表示自己係個慳妹，慶幸入行後獲不少品牌贊助。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
鄺潔楹表示在美容同衣服方面可以慳少少。同時會向家人請教投資意見，自己亦有計劃置業做業主。

2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai)

Christy是2015年出任第四代的「邦民女」，Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，又同過王宗堯拍拖，感情生活多姿多采。另外，Christy亦多次被指變樣，被翻出舊照對比，事實係點就… 唔知啦。

2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai) 係第四代邦民女
2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai) 係第四代邦民女。
當時介紹服務叫做MEGA EASY 易到極，一口氣推出三位邦民女郎，但就以Christy 跑出。
當時介紹服務叫做MEGA EASY 易到極，一口氣推出三位邦民女郎，但就以Christy 跑出。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
上過《美女廚房》、又是第四代「邦民女」的黎紀君（Christy）去年初投資50萬開餅店。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
Christy感情生活多姿多采。
Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，之後又同過王宗堯拍拖。
Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，之後又同過王宗堯拍拖。

2009 – 2013 第三代：可愛人妻 陳嘉寶 (Anjaylia)

第三代邦民女陳嘉寶 (Anjaylia)，大家會較為熟悉。Anjay就讀樹仁大學新傳系時已經係個略有名氣的模特兒，之後喺TVB劇《女人俱樂部》飾演李若彤的少女版大獲好評。數年前Anjay又同半億男友結婚，結束4年愛情長跑，事業、愛情樣樣有，想羨慕死人咩！

Anjaylia出道初期堅持齊蔭髮型，死都唔肯露額，成為標記之一。
Anjaylia出道初期堅持齊蔭髮型，死都唔肯露額，成為標記之一。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
短短幾年，Anjay已由憐家女孩升呢人妻再做人母，好幸福呀！
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
現時專心相夫專子，甚少接job。

2006- 2008 第二代：過氣嫩模 羅凱珊 (Kama)

第二代邦民女羅凱珊 (Kama)，敢搏敢露，戰鬥力強悍，當年書展期間同周秀娜正面交鋒，出半裸、全裸寫真集，又同娜姐互放暗箭，針鋒相對，可以話係當年一大花生！但當年Kama被爆搭上李心潔丈夫彭順，形象大跌。早已經退出娛樂圈，現時已再冇公開露面。

「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
羅凱珊 (Kama) 係第二代邦民女。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
Kama曾出過半裸、全裸寫真集。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
敢搏敢露。

2004年首度登場：第一代邦民女 梁寶琪 (Crystal)

第一代邦民女梁寶琪（Crystal）當年以24歲之齡，憑高貴大方的專業形象拍攝廣告，迷盡少男心。Crystal曾經做過少女歌唱組合3G一員。曾加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中轉短髮形象，飾演一名雙槍女賊，雖然獲網民好評，但人氣已大不如前。最近更改名梁又仟。

梁寶琪最為人熟悉的是在2004年起為邦民日本財務擔任代言人
梁寶琪最為人熟悉的是在2004年起為邦民日本財務擔任代言人。
2012年加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中以轉以短髮形象嘗試飾演一名雙槍女賊
2012年加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中以轉以短髮形象嘗試飾演一名雙槍女賊。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
2003年Stareast Workshop將旗下三名模特兒組成青春女子組合3G，成員包括Crystal梁寶琪、雷凱欣與Rie呂盈盈…..已經係沙士年代的事情了….

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