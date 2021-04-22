新一代邦民女一人一票四揀一 下月登ViuTV爭做人氣女神 其中竟然有保錡舊愛…
文：東方新地｜圖：Angel、Carrie、Eunice、Kate IG圖片、邦民FB圖片、YouTube影片截圖、新傳媒圖片庫
一人一票「邦民女」四揀一
歷代邦民廣告曾經出過不少邦民女神，包括羅凱珊（Kama）、陳嘉寶（Anjaylia）、黎紀君（Christy）和鄺潔楹（Judy）等，個個高質，而繼鄺潔楹後，邦民試過用動畫取代真人賣廣告，又試過有多達四位「邦民女」一齊上陣。到近日邦民又有新搞作，破天荒舉辦《邦民人氣選：女神練習生》，由網民一人一票，在之前一齊拍廣告的四位「邦民女」中選出新一任的「邦民女神」，下月這四位「女神練習生」更會一齊登上ViuTV進行「任務挑戰賽」。
第六代「邦民女」四合一吸睛
今次投票選「邦民女」由網民一人一票參與，候選的四位女神練習生：Angel、Carrie、Eunice同Kate，早前已在邦民的廣告中出現過，被視為第六代「邦民女」，四人一齊著上制服拍廣告，相當吸睛。
4位候選「邦民女」逐個捉
Carrie 保錡前度（[email protected]）
日系模特兒Carrie（賴嘉賢）係ERROR成員保錡偷食沙律（張沛樂）事件中的前度正印女友，曾公開指摘保錡未和她正式分手就另結新歡，在事件中獲得不少網友支持，現時IG有超過5.1萬個Followers。
Carrie本身是歌手兼模特兒，與保錡在2018年年尾於ViuTV一個宣傳活動中認識，2019年3月開始秘密拍拖，直至今年初保錡和沙律高調晒愛，Carrie才知已「被分手」。
Kate 《啱Channel》女神（[email protected]）
Kate（伍熹賢）自2017年出道，身份係模特兒兼演員，曾演出過舞台劇，又參演過ViuTV劇集《詭探前傳》、《暖男爸爸》和網劇《暗算天機》等，但出場戲份都不多。
Kate曾為YouTube頻道《啱Channel》拍片，因此成功吸納了不少粉絲，現時她的IG有超過名4.9萬個Followers，個人YouTube頻道亦有超過1.7萬訂閱者。
Eunice 翻版利君牙（[email protected]_eunice）
Eunice（葉穎幗）作為模特兒兼美容界KOL，獲網民大讚靚樣激似「毛記」利君牙，原來她曾做過診所護士，後來加入了美容網站做編輯，再走到幕前成為模特兒，34歲的她認為自己最大賣點係「貼心」。
Angel 孖辮妹（[email protected]_hok）
22歲的Angel Hok相信係今次四位候選「邦民女」中最年輕的一個，作為一位新進模特兒，Angel粉絲不多，但她本身熱愛攝影，經常在社交網上載自己的靚相，今次參加選舉，紮住一對孖辮的她以「熱誠」作為自己的賣點。
回顧歷代「邦民女」：前任「邦民女」唔係人！
邦民日本財務公司由2004年開始就定期挑選本地嫩模做代言人，一向揼本宣傳，繼去年玩轉新策略，新一任「邦民女」竟然唔再係人⋯⋯而第五任的「仙氣女神」鄺潔楹（Judy）的代言人位置亦正式被飛，至早前第六代邦民女現身，不再以動漫女角做宣傳片，改以四妹子上陣，悅目程度倍增。
鄺潔楹無得再做邦民女？
回顧鄺潔楹代言的經歷，2018年開始成為「邦民女」，當時以上位中的「仙氣女神」定位接棒，頗受關注，頭幾段廣告與葛民輝合作，Judy直言拍攝時因葛民輝的轉數非常快，而且非常幽默令佢忍不住爆笑！著住招牌制服，感覺真係好似好想幫人，佢坦言最重要的是做任何事都會比較自然同斯文；後來Judy開始「單飛」擔大旗，2019年尾該公司仲發布咗幾條日本實地拍攝的廣告，估唔到不久就被飛起！
鄺潔楹自認慳妹、身高是賣點？
由於過往幾代邦民女都各有長處，鄺潔楹亦難免會被外界拿來做比較。樂天的鄺潔楹笑言自己的嬌小身高就是賣點，加上聲線比較響亮，同埋有一邊酒窩，都可能會俾人容易記得。
2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai)
Christy是2015年出任第四代的「邦民女」，Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，又同過王宗堯拍拖，感情生活多姿多采。另外，Christy亦多次被指變樣，被翻出舊照對比，事實係點就… 唔知啦。
2009 – 2013 第三代：可愛人妻 陳嘉寶 (Anjaylia)
第三代邦民女陳嘉寶 (Anjaylia)，大家會較為熟悉。Anjay就讀樹仁大學新傳系時已經係個略有名氣的模特兒，之後喺TVB劇《女人俱樂部》飾演李若彤的少女版大獲好評。數年前Anjay又同半億男友結婚，結束4年愛情長跑，事業、愛情樣樣有，想羨慕死人咩！
2006- 2008 第二代：過氣嫩模 羅凱珊 (Kama)
第二代邦民女羅凱珊 (Kama)，敢搏敢露，戰鬥力強悍，當年書展期間同周秀娜正面交鋒，出半裸、全裸寫真集，又同娜姐互放暗箭，針鋒相對，可以話係當年一大花生！但當年Kama被爆搭上李心潔丈夫彭順，形象大跌。早已經退出娛樂圈，現時已再冇公開露面。
2004年首度登場：第一代邦民女 梁寶琪 (Crystal)
第一代邦民女梁寶琪（Crystal）當年以24歲之齡，憑高貴大方的專業形象拍攝廣告，迷盡少男心。Crystal曾經做過少女歌唱組合3G一員。曾加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中轉短髮形象，飾演一名雙槍女賊，雖然獲網民好評，但人氣已大不如前。最近更改名梁又仟。