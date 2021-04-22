新一代邦民女一人一票四揀一 下月登ViuTV爭做人氣女神 其中竟然有保錡舊愛…

近日邦民首次舉辦《邦民人氣選：女神練習生》，由網民一人一票，在之前一齊拍廣告的四位「邦民女」中選出新一任的「邦民女神」，下月這四位「女神練習生」更會一齊登上ViuTV進行任務挑戰賽，而這四位候選女神中，竟然有一位係保錡舊愛！

文：東方新地｜圖：Angel、Carrie、Eunice、Kate IG圖片、邦民FB圖片、YouTube影片截圖、新傳媒圖片庫