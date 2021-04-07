鄺潔楹被飛 第六代「邦民女」曝光 四女合體 回顧陳嘉寶、黎紀君及KAMA 歷代女神
撰文：東方新地｜圖片：Instagram 、YouTube截圖、新傳媒圖片庫
前任「邦民女」唔係人！
在大台上位的鄺潔楹已經由小花變姐仔，至於財務公司似乎亦有意改改策略，去年已經換走鄺潔楹的代言廣告，取而代之係幾條「日系動畫」短片，雖然望落有幾分似鄺潔楹，但其實配音都已經換了普通聲，「制服靚女代言」的時代似乎暫告一段落。
第六代「邦民女」四女吸睛
單頭shot人人有份
鄺潔楹無得再做邦民女？
回顧鄺潔楹代言的經歷，2018年開始成為「邦民女」，當時以上位中的「仙氣女神」定位接棒，頗受關注，頭幾段廣告與葛民輝合作，Judy直言拍攝時因葛民輝的轉數非常快，而且非常幽默令佢忍不住爆笑！著住招牌制服，感覺真係好似好想幫人，佢坦言最重要的是做任何事都會比較自然同斯文；後來Judy開始「單飛」擔大旗，2019年尾該公司仲發布咗幾條日本實地拍攝的廣告，估唔到不久就被飛起！
鄺潔楹自認慳妹、身高是賣點？
由於過往幾代邦民女都各有長處，鄺潔楹亦難免會被外界拿來做比較。樂天的鄺潔楹笑言自己的嬌小身高就是賣點，加上聲線比較響亮，同埋有一邊酒窩，都可能會俾人容易記得。
回顧歷代「邦民女」
2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai)
Christy是2015年出任第四代的「邦民女」，Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，又同過王宗堯拍拖，感情生活多姿多采。另外，Christy亦多次被指變樣，被翻出舊照對比，事實係點就… 唔知啦。
2009 – 2013 第三代：可愛人妻 陳嘉寶 (Anjaylia)
第三代邦民女陳嘉寶 (Anjaylia)，大家會較為熟悉。Anjay就讀樹仁大學新傳系時已經係個略有名氣的模特兒，之後喺TVB劇《女人俱樂部》飾演李若彤的少女版大獲好評。數年前Anjay又同半億男友結婚，結束4年愛情長跑，事業、愛情樣樣有，想羨慕死人咩！
2006- 2008 第二代：過氣嫩模 羅凱珊 (Kama)
第二代邦民女羅凱珊 (Kama)，敢搏敢露，戰鬥力強悍，當年書展期間同周秀娜正面交鋒，出半裸、全裸寫真集，又同娜姐互放暗箭，針鋒相對，可以話係當年一大花生！但當年Kama被爆搭上李心潔丈夫彭順，形象大跌。早已經退出娛樂圈，現時已再冇公開露面。
2004年首度登場：第一代邦民女 梁寶琪 (Crystal)
第一代邦民女梁寶琪 (Crystal) 當年以24歲之齡，憑高貴大方的專業形象拍攝廣告，迷盡少男心。Crystal曾經做過少女歌唱組合3G一員。曾加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中轉短髮形象，飾演一名雙槍女賊，雖然獲網民好評，但人氣已大不如前。最近更改名梁又仟。