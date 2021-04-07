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鄺潔楹被飛 第六代「邦民女」曝光 四女合體 回顧陳嘉寶、黎紀君及KAMA 歷代女神

東方新地 - 娛聞

邦民日本財務公司由2004年開始就定期挑選本地嫩模做代言人，一向揼本宣傳，繼去年玩轉新策略，新一任「邦民女」竟然唔再係人⋯⋯而第五任的「仙氣女神」鄺潔楹 (Judy)的代言人任置亦正式被飛，至日前第六代邦民女現身，不再以動漫女角做宣傳片，改以四妹子上陣，悅目程度倍增。

撰文：東方新地｜圖片：Instagram 、YouTube截圖、新傳媒圖片庫

前任「邦民女」唔係人！

在大台上位的鄺潔楹已經由小花變姐仔，至於財務公司似乎亦有意改改策略，去年已經換走鄺潔楹的代言廣告，取而代之係幾條「日系動畫」短片，雖然望落有幾分似鄺潔楹，但其實配音都已經換了普通聲，「制服靚女代言」的時代似乎暫告一段落。

同某咖啡品牌一樣，財務公司都用動畫取代真人賣廣告，「邦民女」唔再係人，只係二次元動畫角色⋯⋯（廣告影片截圖）
同某咖啡品牌一樣，財務公司都用動畫取代真人賣廣告，「邦民女」唔再係人，只係二次元動畫角色⋯⋯（廣告影片截圖）
無真人代言，只得卡通插畫。（網頁截圖）
無真人代言，只得卡通插畫。（網頁截圖）

第六代「邦民女」四女吸睛

四位接棒邦民女，集成熟、可愛、大方於一身，且看邊位可以率先跑出。
四位接棒邦民女，集成熟、可愛、大方於一身，且看邊位可以率先跑出。
最新邦民廣告，一開四以四位正妹賣廣告，個個笑容滿面，賞心悅目。
最新邦民廣告，一開四以四位正妹賣廣告，個個笑容滿面，賞心悅目。
密實制服下都有四雙腿睇吓！
密實制服下都有四雙腿睇吓！

單頭shot人人有份

鄺潔楹無得再做邦民女？

回顧鄺潔楹代言的經歷，2018年開始成為「邦民女」，當時以上位中的「仙氣女神」定位接棒，頗受關注，頭幾段廣告與葛民輝合作，Judy直言拍攝時因葛民輝的轉數非常快，而且非常幽默令佢忍不住爆笑！著住招牌制服，感覺真係好似好想幫人，佢坦言最重要的是做任何事都會比較自然同斯文；後來Judy開始「單飛」擔大旗，2019年尾該公司仲發布咗幾條日本實地拍攝的廣告，估唔到不久就被飛起！

去年仲有得睇真人去東京近郊遊的廣告，今年該公司轉了策略，只有二次元「日系動畫」⋯⋯
前年仲有得睇真人去東京近郊遊的廣告，去年該公司轉了策略，只有二次元「日系動畫」⋯⋯
2019年 的版本，仲有得去日本拍外景，但到了2020全球疫情影響，「旅遊借錢」已經行唔通，廣告亦都無影。
2019年 的版本，仲有得去日本拍外景，但到了2020全球疫情影響，「旅遊借錢」已經行唔通，廣告亦都無影。

邦民女

邦民女

鄺潔楹自認慳妹、身高是賣點？

由於過往幾代邦民女都各有長處，鄺潔楹亦難免會被外界拿來做比較。樂天的鄺潔楹笑言自己的嬌小身高就是賣點，加上聲線比較響亮，同埋有一邊酒窩，都可能會俾人容易記得。

「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
問到鄺潔楹對理財的睇法，佢表示自己係個慳妹，慶幸入行後獲不少品牌贊助。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
鄺潔楹表示在美容同衣服方面可以慳少少。同時會向家人請教投資意見，自己亦有計劃置業做業主。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
鄺潔楹甚有憐家女孩feel。

回顧歷代「邦民女」

2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai)

Christy是2015年出任第四代的「邦民女」，Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，又同過王宗堯拍拖，感情生活多姿多采。另外，Christy亦多次被指變樣，被翻出舊照對比，事實係點就… 唔知啦。

2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai) 係第四代邦民女
2015宅男女神 黎紀君 (Christy Lai) 係第四代邦民女
當時介紹服務叫做MEGA EASY 易到極，一口氣推出三位邦民女郎，但就以Christy 跑出。
當時介紹服務叫做MEGA EASY 易到極，一口氣推出三位邦民女郎，但就以Christy 跑出。
Christy Lai 感情生活多姿多采
Christy Lai 感情生活多姿多采
上過《美女廚房》、又是第四代「邦民女」的黎紀君（Christy）去年初投資50萬開餅店。
上過《美女廚房》、又是第四代「邦民女」的黎紀君（Christy）去年初投資50萬開餅店。

「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神

Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，之後又同過王宗堯拍拖。
Christy曾經同周秀娜前男友陳偉成十指緊扣現身中環夜蒲，之後又同過王宗堯拍拖。

「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神

2009 – 2013 第三代：可愛人妻 陳嘉寶 (Anjaylia)

第三代邦民女陳嘉寶 (Anjaylia)，大家會較為熟悉。Anjay就讀樹仁大學新傳系時已經係個略有名氣的模特兒，之後喺TVB劇《女人俱樂部》飾演李若彤的少女版大獲好評。數年前Anjay又同半億男友結婚，結束4年愛情長跑，事業、愛情樣樣有，想羨慕死人咩！

Anjaylia出道初期堅持齊蔭髮型，死都唔肯露額，成為標記之一。
Anjaylia出道初期堅持齊蔭髮型，死都唔肯露額，成為標記之一。
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
短短幾年，Anjay已由憐家女孩升呢人妻再做人母，好幸福呀！
「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神
現時專心相夫專子，甚少接job。

2006- 2008 第二代：過氣嫩模 羅凱珊 (Kama)

第二代邦民女羅凱珊 (Kama)，敢搏敢露，戰鬥力強悍，當年書展期間同周秀娜正面交鋒，出半裸、全裸寫真集，又同娜姐互放暗箭，針鋒相對，可以話係當年一大花生！但當年Kama被爆搭上李心潔丈夫彭順，形象大跌。早已經退出娛樂圈，現時已再冇公開露面。

「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神

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「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神

2004年首度登場：第一代邦民女 梁寶琪 (Crystal)

第一代邦民女梁寶琪 (Crystal) 當年以24歲之齡，憑高貴大方的專業形象拍攝廣告，迷盡少男心。Crystal曾經做過少女歌唱組合3G一員。曾加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中轉短髮形象，飾演一名雙槍女賊，雖然獲網民好評，但人氣已大不如前。最近更改名梁又仟。

梁寶琪最為人熟悉的是在2004年起為邦民日本財務擔任代言人
梁寶琪最為人熟悉的是在2004年起為邦民日本財務擔任代言人
2012年加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中以轉以短髮形象嘗試飾演一名雙槍女賊
2012年加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中以轉以短髮形象嘗試飾演一名雙槍女賊

「邦民女」個個高質 回顧鄺潔楹、陳嘉寶、黎紀君& KAMA 歷代女神

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2003年Stareast Workshop將旗下三名模特兒組成青春女子組合'3G　'(成員包括Crystal梁寶琪、雷凱欣與Rie呂盈盈.....已經係沙士年代的事情了....
2003年Stareast Workshop將旗下三名模特兒組成青春女子組合’3G　'(成員包括Crystal梁寶琪、雷凱欣與Rie呂盈盈…..已經係沙士年代的事情了….

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