37歲鄧麗欣宣佈分手、與邱勝翊結束3年情 網友發起「鄧麗欣方力申復合協會」

現年37歲鄧麗欣（Stephy）與32歲台灣男星邱勝翊（王子）早在2018年時宣佈拍拖，期間不斷有消息傳出二人將於2021年底結婚，之不過，6月27日晚上約近10時，鄧麗欣與邱勝翊分別在自己的社交網上宣佈分手，結束3年情。而方力申亦就這消息回應媒體查詢，這場異地姊弟戀歴時三年就此告一段落⋯⋯

撰文：八卦妹｜ 圖：鄧麗欣IG、王子IG | 原文刊於：新Monday