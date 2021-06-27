37歲鄧麗欣宣佈分手、與邱勝翊結束3年情 網友發起「鄧麗欣方力申復合協會」
撰文：八卦妹｜ 圖：鄧麗欣IG、王子IG | 原文刊於：新Monday
鄧麗欣與邱勝翊（王子）結束3年姊弟戀
鄧麗欣（Stephy）與比自己小5歲的台灣男星邱勝翊（王子）早在2018年時宣佈拍拖，雖然二人分隔港、台兩地，只能夠靠視訊維繫感情，但一有時間，鄧麗欣就會飛到台灣找男友，甚至在台灣開設奶茶飲料店，而今年4月時邱勝翊（王子）亦有秘密來港找女友，即使未能見面，他們都會在網上隔空放閃，關係十分穩定。
近年，網上更不時傳出鄧麗欣與邱勝翊（王子）結婚消息，但實情是二人各有各忙，雖說今年4月王子曾捱隔離監秘密來港，但近月Stephy卻忙於賀歲片《飯戲攻心》的拍攝，直至6月27日晚上10時，鄧麗欣與邱勝翊（王子）就分別在其社交網上載風景照，並互相tag 對方，同時宣佈分手消息。
鄧麗欣留下給王子的說話：
「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴。世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福」
王子留下給鄧麗欣的說話：
「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去。感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」
方力申未有留意：我不作評論
至於，方力申自與鄧麗欣在2016年宣佈結束10年情後，就一直未有拍拖，但不時就傳出二人世紀復合消息，在今年5月時，方力申和鄧麗欣就不約而同地上載出席佛誕活動的相片，再被傳出二人舊情復熾消息，但鄧麗欣事後就回應媒體當日活動有很多善信參加，未有與方力申見面。今晚鄧麗欣網上宣布分手消息，有媒體就即問方力申有否收到消息，方力申就回覆媒體，指自己「未有留意」，等對方他們先行回應講先，而他則不作評論。
網民發起「鄧麗欣方力申復合協會」
由於鄧麗欣和方力申的10年情是一代人的回應，即使二人分手後各有新發展，網民仍不捨這段關係，甚至網上發起「鄧麗欣方力申復合協會」，提出以下訴求：
1.要求鄧麗欣方力申復合
2.要求方力申鄧麗欣分手紀念日為法定假期
3.要求王子切腹
4. 要求特朗普執行鄧麗欣方力申關係法￼
5.要求將戀愛史是加入教科書
雖然滿有惡搞成份，但這帳戶會否於Stephy分手後再燃起網民的暇想，仍是未知之數：
方力申分手五年情物統統放夾萬 小方爆：唔敢睇告別電影《紀念日》
去年，方力申在一訪問中，就自爆自己生於一個傳統家庭，未曾見過父母拖手、舉止親蜜，所以孕成自己也是不懂浪漫。又指由游泳健將到加入娛樂圈時期，正是狗仔隊最盛行的時期，所以習慣了低調，拍拖要玩地下情，又話自己單獨約女仔約會，人生不會超過五次，直言戀情經驗不豐富，他直言雖然不是一個浪漫的人，但絕對對愛情忠貞，所以不明同Stephy拍拖十年仍被指為人花心！
及後，方力申又提自己沒有太多貴重物品，放入夾萬的都是私人感情物品，方力申自爆將舊愛的情信、情人節卡、生日卡、聖誕節卡、周年紀念卡以及對方的CD都珍而重之鎖在夾萬中；還指出自己跟Stephy的分手告別作《紀念日》，除了當日在首映禮上看過後，一直唔敢看這套見證同Stephy的分手電影，原因是會勾起一些不愉快的過去。