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邱士縉Stanley＠MIRROR 突然放負 疑暗示公司不重視 網民力撐轉型去拍戲

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邱士縉Stanley＠MIRROR，人稱大表哥，在隊中人緣甚佳，昨日（5 日）忽然在IG放負，寫道由失望變為絕望，自己也被打沉。有網民揣測Stanley放負原因，指他近期推出首支solo歌曲，公司卻未有大力宣傳，疑感不受公司重用而意志消沉！

邱士縉悼亡母新歌MV點擊逾40萬

邱士縉Stanley上月母親節推出第一首獨唱歌曲《來不及》，以悼念年初母親離世，在MV細緻又深情的演繹備受讚賞，出歌後首次出來席活動，卻撞正隊友姜濤與泥鯭事件，為稱兄道弟的兄弟說好話，回應完姜濤的是非，才能入正題講自己首新歌！MV播出約三星期，點擊率破40萬人次。

邱士縉 stanle 邱士縉 邱士縉有份構思新歌《來不及》MV，以悼念亡母！
邱士縉有份構思新歌《來不及》MV，以悼念亡母！（圖片來源：大會提供）
邱士縉 stanle 邱士縉 邱士縉Stanley在MV回憶母親點滴，痛心落淚，令人動容！
邱士縉Stanley在MV回憶母親點滴，痛心落淚，令人動容！（圖片來源：大會提供）

Stanley IG疑似放負

Stanley昨晚忽然在IG即時動態，黑色背景出字post，疑似放負，Stanley寫道：

失望之後是什麼

是絕望

現實再一次把你打沉

究竟需要我多大的努力才行？

我也不知道了

邱士縉 Stanley在IG即時動態，以極細字表達心情！
Stanley在IG即時動態，以極細字表達心情！（圖片來源：IG＠stanleysc_）

網民：快啲約滿去古天樂度拍戲！

有網民猜測被標籤為MIRROR下弦的Stanley，首支單曲《來不及》未有被公司大力宣傳，在各大平台流行榜亦未見上榜，因此一次感到灰心。「首歌播咗大半個月，903榜都入唔到，公司究竟有無做嘢，其他嗰啲係榜首三甲走唔甩」、「自己台CHILL CLUB都無安排上？」、「前幾日出post話想拍戲，不如索性全心轉去拍戲好過，MIRROR光環其實係阻佢發展」、「佢拍戲幾好睇，不如專心做演員」、「快啲約滿去古天樂公司全力拍戲」、「講真，有實力都要公司肯捧你先得㗎？」、「公司資源去晒其他人度」、「MIRROR努力擔當」。

邱士縉 Stanley和姜濤感情好，姜濤早前與泥鯭事件，Stanley話好心痛姜濤又要承受壓力！
Stanley和姜濤感情好，姜濤早前與泥鯭事件，Stanley話好心痛姜濤又要承受壓力！（圖片來源：IG＠stanleysc_）

網民：飛咗條女先啦！

亦有網民指Stanley近來受女友拍片惹負評影響，「本來Stanley外型同形象唔差，被條女拖累囉」、「條女個條廚師發辦條片，睇到佢兩個遲到當有趣，Stanley話I don’t care都剪埋出嚟，真係好影響Stanley個形象」、「演唱會出事嗰陣第一時間係同條女飛去日本旅行，條女仲要一邊出好嬲好嬲嘅post一邊日日post港女相去旅行仲做埋日本代購 好心係去旅行都低調啲啦，雖然飛咗條女都未必會紅，但唔飛就一定同條女一樣咁吸haters」、「本身睇野人老師覺得佢都幾好，但最近睇完佢條女同佢既YouTube vlog覺得佢地好羞家」、「其實做偶像，有女朋友係會令人少咗啲幻想，仲要佢女友咁高調咁唔討好」。

邱士縉 stanle 邱士縉 早前Stanley女友Alina慶祝拍拖周年，到高級餐廳不理餐廳定下規矩而明知故犯，而Stanley更講出：I don
早前Stanley女友Alina慶祝拍拖周年，到高級餐廳不理餐廳定下規矩而明知故犯，而Stanley更講出：I don’t care ! （圖片來源：IG＠Alina Lee 李炘頤）
邱士縉 stanle 邱士縉 Alina出席活動時回應：「係有啲誇張咗，我自己係有禮貌嘅，遲到呢，我哋有say sorry，喺片度有say sorry，...大家太多想像力，做乜都有人話你，所以我會拍啲自己想分享畀人睇嘅嘢囉。」
Alina出席活動時回應：「係有啲誇張咗，我自己係有禮貌嘅，遲到呢，我哋有say sorry，喺片度有say sorry，大家太多想像力，做乜都有人話你，所以我會拍啲自己想分享畀人睇嘅嘢囉。」（圖片來源：Viu1HK截圖）
邱士縉 stanle 邱士縉 32歲的Stanley外形不俗！
32歲的Stanley外形不俗！（圖片來源：IG＠stanleysc_）
邱士縉 stanle 邱士縉 兩星期前出席歌迷聚會都玩得好開心！
兩星期前出席歌迷聚會都玩得好開心！（圖片來源：IG＠stanleysc_）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠stanleysc_、Viu1HK截圖

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