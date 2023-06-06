邱士縉Stanley＠MIRROR 突然放負 疑暗示公司不重視 網民力撐轉型去拍戲

邱士縉Stanley＠MIRROR，人稱大表哥，在隊中人緣甚佳，昨日（5 日）忽然在IG放負，寫道由失望變為絕望，自己也被打沉。有網民揣測Stanley放負原因，指他近期推出首支solo歌曲，公司卻未有大力宣傳，疑感不受公司重用而意志消沉！