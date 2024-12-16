25歲前TVB兒童節目主持谷到盡派福利 心口不明紅印意外曝光搶fo

25歲邱晴（Mandy）2017年參選港姐後入行，並憑住成為兒童節目《Think Big天地》主持人開始被觀眾認識。可惜邱晴加入TVB近7年星路平平，最後於2021年宣布離巢。不過邱晴離巢後就keep住更新社交平台，獲封「嫩版李珊珊」嘅Mandy派福利亦唔會手軟，早前佢就在社交平台大派小背心福利，不過心口上嘅不明紅印就引起網民猜測……

