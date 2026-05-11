邱晴嫌《女行團》太性感宣布封胸 再戰富國島揭「不為人知秘密」惹猜測

早前憑HOY節目《女行團》越南篇大騷性感身材而圈粉無數嘅邱晴，竟然喺出席活動時公開表示「今次要着返件衫」，疑似宣布封胸轉型！不過佢同時又拋出一個令人好奇嘅懸念——月底再戰富國島拍片，要揭開自己「不為人知嘅秘密」，到底係咩秘密咁神秘？而泳衣福利仲有冇得睇？原來一切要靠網民集氣……