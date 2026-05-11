邱晴嫌《女行團》太性感宣布封胸 再戰富國島揭「不為人知秘密」惹猜測
邱晴《女行團》比堅尼泥漿浴震撼全城
邱晴早前主持《女行團》越南篇時大受歡迎，節目中佢着住比堅尼浸泥漿浴嘅一幕，令人即刻聯想起高海寧當年經典名場面，震撼程度絕對唔輸！邱晴早於2017年以17歲之齡參選港姐後加入TVB，先後擔任過兒童節目主持「姐姐」、《美女廚房》學徒等崗位，可惜星途一直平平。2021年離巢後，佢曾亮相ViuTV綜藝節目《家務戰場》，直到《女行團》播出先真正令佢人氣急升，性感形象深入民心。
邱晴宣布再戰富國島要「着返件衫」
昨日（5月10日）邱晴出席公開活動時，透露自己即將於月底再次前往越南富國島拍片，今次會同另一名YouTuber合作拍攝Vlog。不過當被問到會否再着泳衣時，佢竟然笑住話：「今次未必着泳衣，今次可能着羽絨，哈哈。」記者即時「熄機」表示失望，邱晴即刻補鑊：「搞錯呀，你哋真係好現實。」佢更嫌棄自己喺《女行團》嘅形象太過性感，直言「之前太性感，今次要着返件衫囉」，疑似想收返埋性感路線。
泳衣福利全靠網民集氣派Like
雖然口講話唔着泳衣，但邱晴明顯留咗一手。佢笑住向記者表示：「咁你哋幫我宣傳吓囉，睇吓着幾多套泳衣囉。」言下之意，只要網民夠Like、夠集氣，泳衣福利隨時有得睇！邱晴仲反問「唔知邊個現實」，擺明係欲擒故縱，吊住大家胃口。早年佢曾推出過寫真集，被問到會否再出時，佢就話暫時冇諗過，但會畀多啲靚相同福利大家睇。
邱晴預告揭開「不為人知秘密」引猜測
除咗泳衣懸念之外，邱晴仲透露今次富國島Vlog會有更深入嘅內容。佢話：「想畀大家了解多啲自己本人，除咗外在，仲有內心。」被追問到底想畀人了解啲咩，佢神秘咁講：「可能小女孩一面，或者不為人知嘅秘密。」記者再追問係咩秘密，佢就賣關子話「到時要睇先知」，令人更加好奇到底佢收收埋埋咗啲咩！
邱晴自認唔係性感形象惹網民反應
最搞笑嘅係，當記者話佢喺《女行團》好性感時，邱晴竟然話「我又唔覺自己係性感形象」，呢句說話相信會令唔少睇過節目嘅觀眾O嘴。佢仲笑住補充：「你知女人一時一樣㗎嘛。」被問到今次會唔會除返件衫，佢就曖昧咁答「好難講」，擺明係吊足大家癮。睇嚟月底嘅富國島Vlog，除咗有秘密要揭，仲有可能有驚喜福利，網民記得密切留意同集氣啦！