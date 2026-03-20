邱晴《女行團》水著爆紅 自認身材不及高海寧 暗示正籌備「神秘旅行團」
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邱晴在《女行團》中的比堅尼泥漿浴畫面引起網上熱烈討論，令她意想不到會有如此大迴響。接受訪問時，她坦言自己身材不及高海寧，更透露為了拍攝特地健身，慢慢養成運動習慣。
邱晴《女行團》水著畫面意外爆紅
邱晴和阮政峰現身會展出席開電視節目巡禮，為即將合作的新節目《運動關注組》造勢。談到早前在《女行團》的水著放題環節，邱晴直言完全估不到會有這麼多人關注這個節目，感到非常開心。她表示拍攝時只是覺得影得幾靚，最緊要影得瘦，好怕「鬼鼠肉」出現，幸好角度拿捏得好。對於節目的拍攝角度，她大方回應並不會感到害羞。
自認身材不及高海寧坦言無自信
被問到比堅尼浸泥漿浴一幕是否特意向高海寧致敬時，邱晴澄清絕對不是，表示自己一開始沒有看過高海寧那個節目。她更大讚高海寧「正好多，邊可以比，佢又豐滿又靚女」，展現出謙虛的態度。邱晴坦言對自己身型沒有自信，所以為了這次拍攝，事前特地去做健身，慢慢變成了習慣。她的真誠分享讓人感受到她的可愛和真實。
邱晴籌備旅行團帶粉絲滑雪
對於節目中的水著造型被截圖在各大社交平台瘋傳，邱晴直率地說「原來佢哋鍾意呢個位啊？但其實大家都可以留意我其他嘢嘅」。她更透露正籌備舉辦旅遊團，由她擔任領隊，看看有沒有觀眾有興趣跟她一起去旅行。問到是否去熱帶地方時，邱晴笑說想帶大家去需要穿羽絨的地方，認為滑雪團都幾好。她更分享曾試過滑雪時裡面只穿運動內衣，結果第二日就發燒，提醒大家千萬不要學。
網民熱議邱晴真性情獲讚賞
邱晴的坦率回應在網上引起熱烈討論，不少網民都讚賞她的真性情。有網民留言「邱晴好可愛，講嘢好真」、「佢咁坦白反而更加吸引」、「終於有個藝人肯講真話」。也有網民表示對她籌備的旅行團很有興趣，紛紛詢問詳情和報名方法。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、[email protected]、TVB、HOY TV資料或影片來源：原文刊於新假期