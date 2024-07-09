24歲前兒童節目主持邱晴首推寫真集 兩招狂搣20磅大玩男友視角溫泉初體驗
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現24歲的邱晴（Mandy）是2017年的落選港姐，亦是前TVB兒童節目主持，2021年離巢後她轉型做KOL，近日更推出足有15個性感造型的處女寫真集，大玩男友視角的溫泉旅行初體驗！
邱晴 首次拍寫真展現多面性格
今年夏天，邱晴去到惠州度假村拍攝了她的首本寫真集，挑戰超過15種不同的造型，從火辣到青春甜美，甚至重現兒童繪畫導師的形象，且全都由最親密的「男友視覺」出發，展現出邱晴最真摯的情感和最自然的表情。
節食＋做瑜伽狂搣20磅 大騷Fit爆身型
向來有肉地的邱晴，在拍攝前不惜進行了兩周的地獄式減肥，不僅每日要飲3杯齋啡去水腫，更只能食3隻烚蛋，結果由原本140磅的體重，減去足足20多磅，加上密密做瑜伽操練線條，令她成功在寫真集中展現出Fit到漏的身型！
曾獲選為「落選港姐冠軍」
邱晴曾在年僅17歲時參選香港小姐，獲封「嫩版李珊珊」之名，並晉身十強，雖然最終僅差一票未能躋身五強，但她在賽後直播中獲得了「落選港姐冠軍」的稱號，並自此加入TVB，在讀完藝員訓練班，先後主持了《Think Big天地》和《美女廚房》等節目。
從兒童節目主持到KOL轉變
加入娛樂圈後，邱晴以其43吋的修長美腿和親和力十足的笑容，成功吸引了各年齡層的觀眾。在2021年離巢TVB後，她轉型為KOL，依然保持高人氣，並經常在社交媒體上分享性感照片，回饋粉絲，更有網民在討論區發文問道：「有冇人覺得邱晴Mandy好正？點解紅唔起？」
從最年輕港姐到甜美主持人
邱晴在2017年以17歲之齡參選香港小姐，成為該屆最年輕的參賽者，更被封為「嫩版李珊珊」，之後她入讀第29期無綫藝員訓練班，並參與了多部TVB劇集和節目演出，因成為兒童節目《Think Big天地》主持人，而為觀眾所認識。2019年，邱晴更曾在《萬千星輝賀台慶》中，抽中52萬港元銀行存款。
成濱崎真緒師妹 拍《家務戰場》嚇窒網民
邱晴於2017年參選香港小姐前只是一名中學生，於博愛醫院陳楷紀念中學就讀，住在沙田大圍美田邨，考完DSE就選港姐。2021年離巢TVB後她轉型做KOL，並簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹，同年她上ViuTV真人騷節目《家務戰場》挑戰做家務，但因「港女」表現而備受網民批評。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG@bubblemonthly、FB@Bubble寫真月刊