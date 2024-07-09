邱晴

24歲前兒童節目主持邱晴首推寫真集 兩招狂搣20磅大玩男友視角溫泉初體驗

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現24歲的邱晴（Mandy）是2017年的落選港姐，亦是前TVB兒童節目主持，2021年離巢後她轉型做KOL，近日更推出足有15個性感造型的處女寫真集，大玩男友視角的溫泉旅行初體驗！

邱晴 首次拍寫真展現多面性格

今年夏天，邱晴去到惠州度假村拍攝了她的首本寫真集，挑戰超過15種不同的造型，從火辣到青春甜美，甚至重現兒童繪畫導師的形象，且全都由最親密的「男友視覺」出發，展現出邱晴最真摯的情感和最自然的表情。

邱晴 寫真集主題是男友視角的溫泉旅行初體驗，幻想男友第一次帶邱晴去溫泉酒店旅行。（圖片來源：IG@dear.yc）
寫真集主題是男友視角的溫泉旅行初體驗，幻想男友第一次帶邱晴去溫泉酒店旅行。（圖片來源：[email protected]
邱晴 拍攝花絮短片中，可以見到邱晴紮起頭髮兼著住比堅尼泳衣浸溫泉。（圖片來源：IG@dear.yc）
拍攝花絮短片中，可以見到邱晴紮起頭髮兼著住比堅尼泳衣浸溫泉。（圖片來源：[email protected]
邱晴 負責推出寫真集的Bubble，亦有分享為邱晴拍攝寫真時的花絮片段。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
負責推出寫真集的Bubble，亦有分享為邱晴拍攝寫真時的花絮片段。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
邱晴 片段中可以見到邱晴展現出甜美笑容。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
片段中可以見到邱晴展現出甜美笑容。（圖片來源：IG@bubblemonthly）

節食＋做瑜伽狂搣20磅 大騷Fit爆身型

向來有肉地的邱晴，在拍攝前不惜進行了兩周的地獄式減肥，不僅每日要飲3杯齋啡去水腫，更只能食3隻烚蛋，結果由原本140磅的體重，減去足足20多磅，加上密密做瑜伽操練線條，令她成功在寫真集中展現出Fit到漏的身型！

邱晴 除了節食外邱晴亦有密密做瑜伽keep fit。（圖片來源：IG@dear.yc）
除了節食外邱晴亦有密密做瑜伽keep fit。（圖片來源：[email protected]
邱晴 網民都大讚她身型Fit到漏！（圖片來源：IG@dear.yc）
網民都大讚她身型Fit到漏！（圖片來源：[email protected]

曾獲選為「落選港姐冠軍」

邱晴曾在年僅17歲時參選香港小姐，獲封「嫩版李珊珊」之名，並晉身十強，雖然最終僅差一票未能躋身五強，但她在賽後直播中獲得了「落選港姐冠軍」的稱號，並自此加入TVB，在讀完藝員訓練班，先後主持了《Think Big天地》和《美女廚房》等節目。

邱晴 邱晴在今次推出的處女寫真集中，有多達15款造型。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
邱晴在今次推出的處女寫真集中，有多達15款造型。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
邱晴 有著泳衣亦有著內衣的造型。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
有著泳衣亦有著內衣的造型。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
邱晴 由於要模擬和男友相處時的喜怒哀樂，除了甜笑外，寫真中邱晴亦要做出傷心的表情。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
由於要模擬和男友相處時的喜怒哀樂，除了甜笑外，寫真中邱晴亦要做出傷心的表情。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
邱晴 同時要擺出各種誘人的甫士。（圖片來源：IG@bubblemonthly）
同時要擺出各種誘人的甫士。（圖片來源：IG@bubblemonthly）

從兒童節目主持到KOL轉變

加入娛樂圈後，邱晴以其43吋的修長美腿和親和力十足的笑容，成功吸引了各年齡層的觀眾。在2021年離巢TVB後，她轉型為KOL，依然保持高人氣，並經常在社交媒體上分享性感照片，回饋粉絲，更有網民在討論區發文問道：「有冇人覺得邱晴Mandy好正？點解紅唔起？」

邱晴 其中一款造型，特別重演了邱晴在兒童節目中擔任繪畫導師的眼鏡娘Look。（圖片來源：FB@Bubble寫真月刊 ）
其中一款造型，特別重演了邱晴在兒童節目中擔任繪畫導師的眼鏡娘Look。（圖片來源：FB@Bubble寫真月刊 ）
邱晴 加上性感純白內衣，一身造型非常性感！（圖片來源：IG@bubblemonthly）
加上性感純白內衣，一身造型非常性感！（圖片來源：IG@bubblemonthly）
邱晴 邱晴更為寫真集舉行連串宣傳活動，包括書展見面會。（圖片來源：FB@Bubble寫真月刊 ）
邱晴更為寫真集舉行連串宣傳活動，包括書展見面會。（圖片來源：FB@Bubble寫真月刊 ）
邱晴 （圖片來源：IG@bubblemonthly）
（圖片來源：IG@bubblemonthly）

從最年輕港姐到甜美主持人

邱晴在2017年以17歲之齡參選香港小姐，成為該屆最年輕的參賽者，更被封為「嫩版李珊珊」，之後她入讀第29期無綫藝員訓練班，並參與了多部TVB劇集和節目演出，因成為兒童節目《Think Big天地》主持人，而為觀眾所認識。2019年，邱晴更曾在《萬千星輝賀台慶》中，抽中52萬港元銀行存款。

邱晴 邱晴在2017年參選香港小姐時只有17歲，是當年最年輕的參賽者，更被封為 「嫩版李珊珊」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
邱晴在2017年參選香港小姐時只有17歲，是當年最年輕的參賽者，更被封為 「嫩版李珊珊」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
邱晴 邱晴因成為兒童節目《Think Big天地》主持人，而為觀眾所認識。（圖片來源：IG@dear.yc）
邱晴因成為兒童節目《Think Big天地》主持人，而為觀眾所認識。（圖片來源：[email protected]
邱晴 邱晴2019年在台慶節目中抽中52萬獎金頭獎，她表示原本想用來投資開畫室，但離巢無綫後失去固定收入，因此投資計劃要「 停一停，諗一諗 」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
邱晴2019年在台慶節目中抽中52萬獎金頭獎，她表示原本想用來投資開畫室，但離巢無綫後失去固定收入，因此投資計劃要「 停一停，諗一諗 」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

成濱崎真緒師妹 拍《家務戰場》嚇窒網民

邱晴於2017年參選香港小姐前只是一名中學生，於博愛醫院陳楷紀念中學就讀，住在沙田大圍美田邨，考完DSE就選港姐。2021年離巢TVB後她轉型做KOL，並簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹，同年她上ViuTV真人騷節目《家務戰場》挑戰做家務，但因「港女」表現而備受網民批評。

邱晴 2021年ViuTV真人騷節目《家務戰場》請來（左起）貝依霖、伍詠詩、Rosa Ma、邱晴、王頌茵、陳婉婷做嘉賓，其中邱晴煮中式炒麵時，竟然用生水沖兩沖便掉落鑊炒，嚇窒一眾主持。（圖片來源：ViuTV）
2021年ViuTV真人騷節目《家務戰場》請來（左起）貝依霖、伍詠詩、Rosa Ma、邱晴、王頌茵、陳婉婷做嘉賓，其中邱晴煮中式炒麵時，竟然用生水沖兩沖便掉落鑊炒，嚇窒一眾主持。（圖片來源：ViuTV）
邱晴 邱晴不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@dear.yc）
邱晴不時在社交網大派福利。（圖片來源：[email protected]
邱晴 （圖片來源：IG@dear.yc）
（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG@bubblemonthly、FB@Bubble寫真月刊

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