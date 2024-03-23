24歲邱晴集郵曾志偉黃百鳴 離奇動作遮心口惹網民猜測
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現年24歲的邱晴（Mandy）於2017年落選香港小姐後，簽下經理人合約成為無綫「親生女」。邱晴向來樣貌甜美、身材火辣，不僅在社交平台上擁有超過五萬粉絲，更不時派福利照，讓粉絲們大飽眼福。近日她出席最近「慧妍雅集42週年慈善晚會2024」，分別與幾位大前輩集郵合照，但就忽然做出一個奇怪舉動，引發網民好奇！
邱晴集郵曾志偉、黃百鳴 離奇遮心口
在「慧妍雅集42週年慈善晚會2024」上，邱晴有幸與多位影壇重量級人物合照，包括黎諾懿、曾志偉、黃百鳴等。這本應是一個平常的合照時刻，但邱晴的一個小動作卻引起了眾人的注意。在這些合照中，她竟然選擇用不同的圖案遮住自己的心口部位，此舉動相當不尋常！
網民熱議：遮心口背後的祕密
這一系列的合照中，不論是與黎諾懿還是其他影壇大咖，邱晴都堅持使用花花圖案來遮擋心口。這個突兀的舉動，立即在網上引起了熱烈的討論。網民們紛紛揣測，這背後是否有什麼不為人知的祕密，或者這只是邱晴個人風格的一種展現？邱晴的這一舉動，無疑為她本就不乏話題的個人形象，又增添了一份神祕色彩。而這背後的真相，或許只有邱晴自己才能解答。
邱晴2017年參選港姐 形象性感成標誌
邱晴在2017年參加《香港小姐競選》時，曾一度進入決賽，雖然最終因一票之差未能躋身五強，但她的人氣並未因此減退。事實上，她後來成為了經理人合約藝員，並於2020年5月轉為基本藝人合約。對於性感形象，邱晴向來不避諱，但在這次慈善晚會上，她的晚裝雖然略顯低胸，卻不算過於性感。
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圖片來源：小紅書@邱晴、[email protected]