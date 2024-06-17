24歲前港姐邱晴著小背心遊旺角大騷超Fit身形 有網民熱議：點解紅唔起？
邱晴扮遊客鬧市影靚相
邱晴在配文中直言「我愛香港」，並感性表示：「成日去旅行都會瘋狂影相，反而係自己住嘅地方冇特別點影，有日經過旺角喺度扮遊客影相，估唔到影出嚟又幾靚，發現自己原來平時錯過咗好多美好嘅事物，希望放慢腳步，好好欣賞我哋嘅香港。」又在Hashtag中笑言：「啲人真係以為我係遊客😂」
邱晴獲網民大讚好正
早前邱晴在新疆滑雪時，就著上一身緊身上衣搭配短裙和黑絲造型拍片，更在雪地中的活潑彈跳，成功引起網民熱議！此次滑雪之旅選擇了新疆的可可托海鎮，更拍片大曬自己身穿緊身上衣配短裙和黑絲，不僅吸引了眾多網民的目光，更有網民在討論區發文問道：「有冇人覺得邱晴Mandy好正？點解紅唔起？」
網民熱議：點解紅唔起？
有網民回應說：「以前為咗佢成日睇Think Big天地唔知點解樣又甜，X又大咁都紅唔起？」這些評論顯示出邱晴在觀眾心中的特殊地位，以及她的魅力持續吸引著大家的注意。
從最年輕港姐到甜美主持人
邱晴在2017年以17歲之齡參選香港小姐，成為該屆最年輕的參賽者，雖然最終未能進入十強，但之後她參與了多部TVB劇集和節目演出，並因成為兒童節目《Think Big天地》主持人，而為觀眾所認識。2019年，邱晴更曾在《萬千星輝賀台慶》中，抽中52萬港元銀行存款，直到2021年，她轉簽TVB「一騷藝人合約」，並簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹，同年她上ViuTV真人騷節目《家務戰場》挑戰做家務，但因「港女」表現而備受網民批評。
早前集郵曾志偉黃百鳴 離奇動作遮心口惹網民猜測
近日邱晴出席「慧妍雅集42週年慈善晚會2024」，分別與幾位大前輩集郵合照，包括黎諾懿、曾志偉、黃百鳴等，這本應是一個平常的合照時刻，但邱晴的一個小動作卻引起了眾人的注意。在這些合照中，她竟然選擇用不同的圖案遮住自己的心口部位，引發網民好奇！
17歲參選港姐 被封「嫩版李珊珊」
邱晴於參選香港小姐前只是一名中學生，於博愛醫院陳楷紀念中學就讀，住在沙田大圍美田邨，考完DSE就選港姐。晉身十強、五強止步，其後正式入讀第29期無綫藝員訓練班，半年後成為經理人合約藝員，並於2020年5月轉為基本藝人合約。對於性感形象，邱晴向來不避諱，但在這次慈善晚會上，她的晚裝雖然略顯低胸，卻不算過於性感。