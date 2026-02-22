邱晴潛水衣暗藏霸王級福利！自嘲「大食」網民竟嫌節目組唔夠貼心？
前港姐邱晴近日為HOY TV拍攝旅遊節目《女行團》遠赴越南富國島，不但大晒32D火辣身材，更在潛水衣內暗藏「胸」湧驚喜！
邱晴潛水衣拉鏈暗藏玄機 32D身材呼之欲出
邱晴在社交平台分享越南拍攝花絮，雖然身穿看似保守的長袖潛水衣，但她巧妙地拉下拉鏈，瞬間釋放出驚人的視覺衝擊力。32D傲人身段在不同角度下展現出深長事業線，配合修長美腿的完美比例，讓網民直呼「睇到噴鼻血」！
邱晴化身越南大胃王 連吃兩碗河粉自嘲貪吃
工作之餘，邱晴亦盡情享受越南地道美食，她在社交平台上載越南河粉照片，並自嘲道：「唔覺意就嚟兩碗都食晒添！太好食啦！」這種毫不掩飾的「大胃王」本色，展現出她真實可愛的一面。為了「還債」消化過多熱量，她更要額外打匹克球運動。
首拍旅遊節目感恩工作團隊 大讚越南超乎想像
首度挑戰旅遊節目拍攝的邱晴，對這次越南之行讚不絕口，她表示越南比想像中新穎，天氣亦沒有預期般炎熱。拍攝期間每日早出晚歸，工作強度不輕，但她特別感謝幕後工作人員的照顧：「好開心一齊去嘅幕後功臣，個個都好照顧我又成日提點我，第一個Trip有佢哋陪住我，真係好感恩。」這種謙遜感恩的態度，展現出她的專業素養和人格魅力。
網民熱議潛水衣造型正到爆！
邱晴的越南拍攝花絮一出，立即引起網民熱烈討論。有網友大讚「潛水衣拉低拉鏈正到」、「睇住佢不斷換衫」，對她的性感表現讚不絕口。不過亦有網民感到可惜，嫌節目組唔夠貼心，認為「個節目幾乎冇乜影下身，真係嘥料」，希望能看到更多她的完美身材展示。
