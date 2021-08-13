「最美星二代」沈月20歲生日 被搜尋器亂改英文名 驚訝問：不知道我的名字？

8月13日是邱淑貞大女沈月的20歲生日，被封為「最美星二代」的她名字經常被人搜尋，但當她嘗試搜尋自己名字時，卻發現有烏龍事！沈月特別在她生日凌晨出po，笑指搜尋器google知道她的生日，卻不知道她的英文名字，甚至連她兩個細妹的英文名都搞錯！原來沈月已非首次被人亂改資料，在內地「百度百科」中，她的資料和相片也曾連番出錯！

文：東方新地｜圖：沈月IG及微博圖片