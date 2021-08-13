「最美星二代」沈月20歲生日 被搜尋器亂改英文名 驚訝問：不知道我的名字？
文：東方新地｜圖：沈月IG及微博圖片
沈月：我妹妹不叫沈星
邱淑貞大女沈月愈大愈靚更被封為「最美星二代」，近年更成為父親沈嘉偉時裝王國的御用Model，8月13日踏入20歲生日當天，沈月特別在凌晨時份於社交網限時動態出po分享一件烏龍事，原來她用搜尋器google搜索自己的名字，卻發現google不但搞錯了她的英文名字，甚至連她兩個細妹的英文名都搞錯！
沈月用英文留言笑問：「點解google知道我的生日，但不知道我的名字？我的名字是Yuet Sham（沈月）。我妹妹的名字是Yat Sham（沈日）和Sen Sham（沈晨）。」除了她點出的錯處外，沈月資料中兄弟姐妹一欄也只有她的16歲二妹沈日，而未見有她的10歲三妹沈晨。
曾被屈99年出世
原來沈月已非首次被人亂改資料，在被稱為內地版維基的「百度百科」中，沈月的資料和相片也曾連番出錯，早前她就在微博中發帖求助網友，希望能修改她在「百度百科」中的資料，她更特別點出資料中包括她的照片、出生年份和妹妹的名字都出了錯。
現在「百度百科」的資料已更新，無再講沈月的出生年份，並更正了相片和沈月三妹沈晨的名字。
邱淑貞二女沈日睇藝術展露腰晒腿 網民：都係沈月靚啲！
邱淑貞與沈嘉偉嘅大女沈月，一直被傳媒同網民封為「最靚星二代」，現年17歲嘅沈月天生係個美人胚子，似足媽咪邱淑貞！而近日佢妹妹沈日在社交平台Po咗新相，相入面14歲的沈日長亭亭玉立，露出小蠻腰同長腳，星味十足！
沈日 露小蠻腰長腳
沈家有女初長成，沈月同沈日兩姊妹都遺傳咗媽咪嘅良好基因，前年她曾去藝術展Art Basel看展覽，身穿黑色背心同短裙的沈日露出小蠻腰同長腳，雖然沈月似乎更有星味，但沈日嘅打扮青春又有少女氣質，一樣咁吸睛！
大家都驚覺沈家女孩都好識擺pose！沈月留咗心心圖案畀妹妹沈日，上山詩鈉都有留言：「Beautiful」，而同行嘅鍾鎮濤二女鍾懿留言：「wow fittie」，讚沈日身形好。
甜到漏
三個女之中，大女沈月最遺傳到媽媽豆斗基因，靚女有星味又有氣質，邱淑貞承認拒絕過娛樂公司招手簽女，亦有意送沈月赴英升學斷其入行後路。讀緊國際學校的沈月最後一年中學生涯，每日如常由司機接載返學放學。不過就算素顏兼一身校服，甜美又有星味的星二代氣質擋也擋不住。上車前見到司機不自覺甜笑，純真又可愛！
餅印母女
豆斗作為九十年代的性感女神，係唔少男士心目中完美的化身，不過佢自1999年嫁俾時裝公司I.T.老闆沈嘉偉後就淡出幕前。豆斗結婚後替老公誕下三個女兒沈月、沈日及沈晨，其中長女沈月生得亭亭玉立、小時候已經氣質出眾，皮膚及標緻面孔都甚有媽媽的影子！
14歲沈日 健康豆斗
三個女各自繼承媽媽不同優良傳統， 14歲二女沈日就黑黑實實，夠晒健康。
三妹沈晨 精靈豆斗
三妹沈晨年紀最細、最得父母和兩個家姐寵愛，不過精靈乖巧，邱淑貞寧願把時間放在大女身上，三女就由工人主力接送。
聽阿媽話停派軍糧
愈大愈靚的沈月最驚艷一役：16歲人仔身穿黑色連身裙腳踩紅色高踭鞋， 現身半島酒店時比媽媽更搶鏡。
沈月唔想太高調
離開大銀幕嘅豆斗一如以往星味不減，不過講搶鏡度全晚最閃係豆斗16歲囡囡沈月，冇見一排又靚咗，衣著打扮更勝班星。雖則豆斗話過阿女無意入行，對娛樂圈表演等毫無興趣，唔想太高調更連IG都停咗冇更新，但係呢，星味同氣質呢家嘢，唔係話冚就冚得住，沈月係最一個最好例子！
沈月早前上載的和服照，更睇到一眾男網民目定口呆！
之前沈月同家人去灣仔參觀香港巴塞爾藝術展 (Art Basel)，事後上載幾張靚相到Instagram，見到佢着上紅色上衣配黑色直腳褲、手持紅色clutch，I.T太子女果然衣著品味獨到。沈月呢日化個靚妝、紮起馬尾，展露殺死人的甜美笑容，極有媽媽豆斗的影子！
邱淑貞全家福首曝光 二女沈日都好靚女
今年4月歌神張學友喺台北小巨蛋舉行最後一場演唱會，好友梁家輝、劉嘉玲、梁朝偉、曾志偉、梁家輝、上山詩鈉及杜德偉等都化身小fans，專程飛到台灣為學友捧場，陣容超豪華，而邱淑貞更加同埋老公沈嘉偉同三個囡囡舉家睇騷，大女沈月亦是公認的靚女，靚樣似足媽咪。至於甚少在公開場合現身嘅邱淑貞14歲二女沈日，同樣遺傳豆斗嘅優良，更加係愈大愈靚女，似足邱淑貞咁靚呀！至於現年7歲嘅三女沈晨的也是個可愛小美人。