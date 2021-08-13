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「最美星二代」沈月20歲生日 被搜尋器亂改英文名 驚訝問：不知道我的名字？

東方新地 - 娛聞

8月13日是邱淑貞大女沈月的20歲生日，被封為「最美星二代」的她名字經常被人搜尋，但當她嘗試搜尋自己名字時，卻發現有烏龍事！沈月特別在她生日凌晨出po，笑指搜尋器google知道她的生日，卻不知道她的英文名字，甚至連她兩個細妹的英文名都搞錯！原來沈月已非首次被人亂改資料，在內地「百度百科」中，她的資料和相片也曾連番出錯！

文：東方新地｜圖：沈月IG及微博圖片

沈月：我妹妹不叫沈星

邱淑貞大女沈月愈大愈靚更被封為「最美星二代」，近年更成為父親沈嘉偉時裝王國的御用Model，8月13日踏入20歲生日當天，沈月特別在凌晨時份於社交網限時動態出po分享一件烏龍事，原來她用搜尋器google搜索自己的名字，卻發現google不但搞錯了她的英文名字，甚至連她兩個細妹的英文名都搞錯！

沈月今日就滿20歲！（圖片來源：沈月IG）
沈月今日就滿20歲！（圖片來源：沈月IG）
沈月英文名Yuet Sham，不知為何在搜尋器中卻被改成Shum Yuet Jiawei，兄弟姊妹一欄亦有出錯。（圖片來源：沈月IG）
沈月英文名Yuet Sham，不知為何在搜尋器中卻被改成Shum Yuet Jiawei，兄弟姊妹一欄亦有出錯。（圖片來源：沈月IG）

沈月用英文留言笑問：「點解google知道我的生日，但不知道我的名字？我的名字是Yuet Sham（沈月）。我妹妹的名字是Yat Sham（沈日）和Sen Sham（沈晨）。」除了她點出的錯處外，沈月資料中兄弟姐妹一欄也只有她的16歲二妹沈日，而未見有她的10歲三妹沈晨。

沈月二妹沈日（右）今年16歲，沈月大讚她是很Sweet和幽默的女孩。（圖片來源：沈月IG）
沈月二妹沈日（右）今年16歲，沈月大讚她是很Sweet和幽默的女孩。（圖片來源：沈月IG）
沈月就讀於加拿大名校英屬哥倫比亞大學（UBC），現時她因受疫情影響，要留在香港遠距上課。（圖片來源：沈月IG）
沈月就讀於加拿大名校英屬哥倫比亞大學（UBC），現時她因受疫情影響，要留在香港遙距上課。（圖片來源：沈月IG）

曾被屈99年出世

原來沈月已非首次被人亂改資料，在被稱為內地版維基的「百度百科」中，沈月的資料和相片也曾連番出錯，早前她就在微博中發帖求助網友，希望能修改她在「百度百科」中的資料，她更特別點出資料中包括她的照片、出生年份和妹妹的名字都出了錯。

沈月曾在微博中發帖求助網友，希望能修改她在「百度百科」中的資料。（圖片來源：沈月微博）
沈月曾在微博中發帖求助網友，希望能修改她在「百度百科」中的資料。（圖片來源：沈月微博）
「百度百科」的資料中，包括沈月的照片、出生年份和妹妹的名字都出了錯。（圖片來源：沈月微博）
「百度百科」的資料中，包括沈月的照片、出生年份和妹妹的名字都出了錯。（圖片來源：沈月微博）

現在「百度百科」的資料已更新，無再講沈月的出生年份，並更正了相片和沈月三妹沈晨的名字。

「百度百科」更正了沈月的相片和沈月三妹沈晨的名字，但就無再講沈月的出生年份。（圖片來源：百度百科網頁截圖）
「百度百科」更正了沈月的相片和沈月三妹沈晨的名字，但就無再講沈月的出生年份。（圖片來源：百度百科網頁截圖）
目前單身的沈月曾在訪問透露過她的理想男友標準，包括要順眼、忠誠和有才華，更要像爸爸媽媽一樣愛她。（圖片來源：沈月IG）
目前單身的沈月曾在訪問透露過她的理想男友標準，包括要順眼、忠誠和有才華，更要像爸爸媽媽一樣愛她。（圖片來源：沈月IG）
沈月自言是個宅女，不愛出街，只愛在家中讀書、煲劇以及玩手機、電腦等。（圖片來源：沈月IG）
沈月自言是個宅女，不愛出街，只愛在家中讀書、煲劇以及玩手機、電腦等。（圖片來源：沈月IG）
沈月精通中、英、韓、日等多種語言，有指父母早已為她舖定路，等她大學畢業即準備接手父親的時裝王國。（圖片來源：沈月IG）
沈月精通中、英、韓、日等多種語言，有指父母早已為她舖定路，等她大學畢業即準備接手父親的時裝王國。（圖片來源：沈月IG）

邱淑貞二女沈日睇藝術展露腰晒腿 網民：都係沈月靚啲！

邱淑貞與沈嘉偉嘅大女沈月，一直被傳媒同網民封為「最靚星二代」，現年17歲嘅沈月天生係個美人胚子，似足媽咪邱淑貞！而近日佢妹妹沈日在社交平台Po咗新相，相入面14歲的沈日長亭亭玉立，露出小蠻腰同長腳，星味十足！

沈日 露小蠻腰長腳

沈家有女初長成，沈月同沈日兩姊妹都遺傳咗媽咪嘅良好基因，前年她曾去藝術展Art Basel看展覽，身穿黑色背心同短裙的沈日露出小蠻腰同長腳，雖然沈月似乎更有星味，但沈日嘅打扮青春又有少女氣質，一樣咁吸睛！

沈月
沈月嘅細妹沈日14歲時喺IG上載去睇Art Basel嘅相片，沈日以黑色cropped背心、短裙及波鞋打扮！（圖片來源：沈日IG ）
沈日（中）、沈月（右）（圖片來源：沈日IG）
沈日（中）、沈月（右）（圖片來源：沈日IG）

大家都驚覺沈家女孩都好識擺pose！沈月留咗心心圖案畀妹妹沈日，上山詩鈉都有留言：「Beautiful」，而同行嘅鍾鎮濤二女鍾懿留言：「wow fittie」，讚沈日身形好。

 

其中沈日細個時打扮比較男仔頭，而且愛跳跳紮，估唔到長大後少女味愈來愈濃！沈日似爸爸沈嘉偉多啲。（圖片來源：沈日IG）
其中沈日細個時打扮比較男仔頭，而且愛跳跳紮，估唔到長大後少女味愈來愈濃！沈日似爸爸沈嘉偉多啲。（圖片來源：沈日IG）

 

甜到漏

三個女之中，大女沈月最遺傳到媽媽豆斗基因，靚女有星味又有氣質，邱淑貞承認拒絕過娛樂公司招手簽女，亦有意送沈月赴英升學斷其入行後路。讀緊國際學校的沈月最後一年中學生涯，每日如常由司機接載返學放學。不過就算素顏兼一身校服，甜美又有星味的星二代氣質擋也擋不住。上車前見到司機不自覺甜笑，純真又可愛！「最美星二代」沈月20歲生日 被搜尋器亂改英文名 驚訝問：不知道我的名字？

 

餅印母女

豆斗作為九十年代的性感女神，係唔少男士心目中完美的化身，不過佢自1999年嫁俾時裝公司I.T.老闆沈嘉偉後就淡出幕前。豆斗結婚後替老公誕下三個女兒沈月、沈日及沈晨，其中長女沈月生得亭亭玉立、小時候已經氣質出眾，皮膚及標緻面孔都甚有媽媽的影子！

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14歲沈日 健康豆斗

三個女各自繼承媽媽不同優良傳統， 14歲二女沈日就黑黑實實，夠晒健康。

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三妹沈晨 精靈豆斗

三妹沈晨年紀最細、最得父母和兩個家姐寵愛，不過精靈乖巧，邱淑貞寧願把時間放在大女身上，三女就由工人主力接送。

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聽阿媽話停派軍糧

愈大愈靚的沈月最驚艷一役：16歲人仔身穿黑色連身裙腳踩紅色高踭鞋， 現身半島酒店時比媽媽更搶鏡。

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沈月唔想太高調

離開大銀幕嘅豆斗一如以往星味不減，不過講搶鏡度全晚最閃係豆斗16歲囡囡沈月，冇見一排又靚咗，衣著打扮更勝班星。雖則豆斗話過阿女無意入行，對娛樂圈表演等毫無興趣，唔想太高調更連IG都停咗冇更新，但係呢，星味同氣質呢家嘢，唔係話冚就冚得住，沈月係最一個最好例子！

沈月
沈月愈大愈靚女，星味濃，今年她和媽咪一齊出席曾志偉生日p，成為全晚焦點，勁搶鏡﹗
沈月
16歲沈月同媽媽一個餅印，分別在於更青春更有仙氣，去年更曾為慈善首拍聯合國兒童基金會廣告。

去年個人社交帳戶由私人設定改為公開，沈月未出道已經瞬間吸得過7萬粉絲關注，次次一po靚相一萬幾千個like話咁易就呃到，拍得住一班藝 人，不過阿媽出手叫停，沈月亦從此絕跡社交網。

邱淑貞

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邱淑貞

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沈月早前上載的和服照，更睇到一眾男網民目定口呆！

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之前沈月同家人去灣仔參觀香港巴塞爾藝術展 (Art Basel)，事後上載幾張靚相到Instagram，見到佢着上紅色上衣配黑色直腳褲、手持紅色clutch，I.T太子女果然衣著品味獨到。沈月呢日化個靚妝、紮起馬尾，展露殺死人的甜美笑容，極有媽媽豆斗的影子！

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沈月聽媽咪話不再公開發布私相，不過契媽上山詩鈉個人IG就經常見到沈家三千金新相，各有各精靈可愛的三姊妹都深得契媽寵愛。

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邱淑貞全家福首曝光 二女沈日都好靚女

今年4月歌神張學友喺台北小巨蛋舉行最後一場演唱會，好友梁家輝、劉嘉玲、梁朝偉、曾志偉、梁家輝、上山詩鈉及杜德偉等都化身小fans，專程飛到台灣為學友捧場，陣容超豪華，而邱淑貞更加同埋老公沈嘉偉同三個囡囡舉家睇騷，大女沈月亦是公認的靚女，靚樣似足媽咪。至於甚少在公開場合現身嘅邱淑貞14歲二女沈日，同樣遺傳豆斗嘅優良，更加係愈大愈靚女，似足邱淑貞咁靚呀！至於現年7歲嘅三女沈晨的也是個可愛小美人。

邱淑貞
邱淑貞三個囡囡都搵學友集郵，唔止16歲沈月愈大愈靚，13歲沈日都變得亭亭玉立，當然7歲沈晨都好cutie！

邱淑貞

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睇番沈日童年的打扮比較男仔頭，而且愛跳跳紮，是屬於可愛型的小女孩，估不到多年後，一洗小男孩的打扮，少女味愈來愈濃，仲愈大愈靚女！

邱淑貞
工人姐姐抱住細女沈晨，邱淑貞就拖住二女沈日去街！

邱淑貞

沈日由工人姐姐接放學，一出校門就手舞足蹈，好活潑呢！

邱淑貞

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邱淑貞
不過近年沈日開始留長頭髮，佢呢日就同媽咪邱淑貞遊長洲！

至於7歲細女沈晨，都係眼大大輪廓分明，有美人胚子，相信長大後都似媽咪邱淑貞！

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