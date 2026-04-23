邱淑貞工藤靜香兩大女神世紀同框！港日「最強星二代」勁搶fo 網民感嘆：顏值盛宴
港日女神世紀同框 57歲邱淑貞狀態成焦點
呢次世紀聚會嘅合照由沈月同「日本通」王友良喺社交平台曝光，據悉正正係由王友良一手安排，事關工藤靜香帶住囡囡光希嚟香港旅行，邱淑貞同沈月就盡地主之誼熱情款待。相中可見，現年57歲嘅邱淑貞狀態大勇，簡單梳起丸子頭，身穿藍白間條恤衫配牛仔褲，打扮休閒但星味不減，皮膚緊緻白滑，完全睇唔出真實年齡，凍齡功力驚人。而旁邊嘅工藤靜香就以黑白簡約造型示人，白恤衫襯黑褲，同樣散發巨星氣場，兩大女神微笑同框，畫面極度養眼。
最美星二代沈月光希繼承神級基因
除咗兩位女神媽媽，佢哋嘅囡囡亦係全場焦點！24歲嘅沈月完美遺傳媽媽邱淑貞嘅精緻五官同甜美氣質，兩人企埋一齊似足兩姊妹，再次印證「最美星二代」嘅稱號絕非浪得虛名。而23歲嘅木村光希就盡得爸爸木村拓哉同媽媽工藤靜香嘅優良基因，散發住一股超模氣勢，陽光又有型。原來沈月同光希早已喺首爾時裝週等國際時尚活動上認識並成為好友，今次聚會亦見證住兩位時尚圈寵兒嘅深厚友誼，果然靚人係會互相吸引！
邱淑貞淡出幕後專心相夫教女
講起邱淑貞，絕對係一代人心目中嘅性感女神。佢喺1987年參選港姐後入行，憑住電影《赤裸羔羊》嘅大膽演出奠定性感女神地位。不過，佢喺1999年事業高峰期選擇嫁俾億萬富商沈嘉偉，婚後隨即淡出幕前，專心相夫教女，先後誕下三位千金。近年豆豆鮮有公開露面，多數係為咗支持大女沈月嘅活動先會罕有現身，每次出場都必定成為全場焦點，今次同工藤靜香同框，再次證明女神地位無可撼動。
網民激讚顏值盛宴 兩代女神大比拼
呢張「神級同框」合照一出，即刻喺網上被瘋傳，網民紛紛留言大讚係一場「顏值盛宴」！唔少網民都將焦點放喺兩位媽媽身上，驚嘆「邱淑貞明明年紀最大但最靚，完全唔似57歲」、「豆豆真係由細靚到大，氣質贏晒」。同時，大家亦熱烈討論兩位星二代，「沈月真係神複製媽媽嘅美貌」、「光希好有性格，集合晒木村同靜香嘅特點」。成個畫面充滿話題性，唔少人都話呢個組合太夢幻，希望未來有機會見到佢哋再次合作！