邱淑貞工藤靜香兩大女神世紀同框！港日「最強星二代」勁搶fo 網民感嘆：顏值盛宴

娛樂圈最近爆出一張世紀合照，引發全城熱話！港日兩大90年代殿堂級女神，57歲嘅邱淑貞（豆豆）同日本天后工藤靜香竟然驚喜同框，呢場「凍齡女神世紀對決」即時引爆網民集體回憶。更震撼嘅係，佢哋身邊仲有繼承咗神級美貌嘅囡囡，被譽為「最美星二代」嘅沈月同木村光希，四人合體畫面靚到令人窒息，究竟呢場橫跨兩代嘅顏值大比拼，邊個更勝一籌？