邱淑貞20歲女沈日幫爸爸做生招牌 激罕晒事業線獲讚拍得住家姐沈月

56歲邱淑貞曾被譽為香港影壇90年代的性感女神，1999年與老公沈嘉偉拉埋天窗嘅邱淑貞婚後育有3名女兒，分別為沈月、沈日和沈晨，而大女沈月更有「最美星二代」嘅稱號！早前二女沈日就激罕現身為爸爸創辦嘅時裝品牌做model，大騷靚樣同fit爆身材嘅沈日更連環獲網民大讚！

